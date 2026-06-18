https://crimea.ria.ru/20260618/v-sevastopole-vtoroy-raz-za-vecher-obyavlena-vozdushnaya-trevoga-1156992425.html

В Севастополе второй раз за вечер объявлена тревога – город отражает удар ВСУ

В Севастополе второй раз за вечер объявлена тревога – город отражает удар ВСУ - РИА Новости Крым, 18.06.2026

В Севастополе второй раз за вечер объявлена тревога – город отражает удар ВСУ

В Севастополе второй раз за вечер объявлена воздушная тревога, город-герой отражает атаку украинских беспилотников. Жителей и гостей города призвали срочно... РИА Новости Крым, 18.06.2026

2026-06-18T22:12

2026-06-18T22:12

2026-06-18T22:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз за вечер объявлена воздушная тревога, город-герой отражает атаку украинских беспилотников. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия.Общественный транспорт не останавливается во время сигнала воздушной тревоги в Севастополе. Соответствующее решение принято на аппаратном совещании в правительстве города.При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства.Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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