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В Севастополе второй раз за вечер объявлена тревога – город отражает удар ВСУ
В Севастополе второй раз за вечер объявлена тревога – город отражает удар ВСУ - РИА Новости Крым, 18.06.2026
В Севастополе второй раз за вечер объявлена тревога – город отражает удар ВСУ
В Севастополе второй раз за вечер объявлена воздушная тревога, город-герой отражает атаку украинских беспилотников. Жителей и гостей города призвали срочно... РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T22:12
2026-06-18T22:12
2026-06-18T22:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз за вечер объявлена воздушная тревога, город-герой отражает атаку украинских беспилотников. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия.Общественный транспорт не останавливается во время сигнала воздушной тревоги в Севастополе. Соответствующее решение принято на аппаратном совещании в правительстве города.При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства.Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе второй раз за вечер объявлена тревога – город отражает удар ВСУ
Севастополь отражает атаку ВСУ – в городе второй раз за вечер объявлена воздушная тревога
22:12 18.06.2026 (обновлено: 22:21 18.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз за вечер объявлена воздушная тревога, город-герой отражает атаку украинских беспилотников. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия.
"Внимание всем! Воздушная тревога! В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбит 1 БПЛА в районе Северной стороны" – написал в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев.
Общественный транспорт не останавливается во время сигнала воздушной тревоги в Севастополе. Соответствующее решение принято на аппаратном совещании в правительстве города.
При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства.
Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.
Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала
о воздушной тревоге. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.
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