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В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 18.06.2026
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В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 18.06.2026
В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T23:58
2026-06-18T23:58
воздушная тревога в севастополе
севастополь
крым
срочные новости крыма
михаил развожаев
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Сирены воздушной тревоги в городе выключают после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В Севастополе отбой воздушной тревоги

Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе

23:58 18.06.2026
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги!" – написал он в МАКС.
Сирены воздушной тревоги в городе выключают после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.
При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.
Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.
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Заголовок открываемого материала
00:01В Крым пришел Азорский антициклон: чего ждать от погоды в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 19 июня
23:58В Севастополе отбой воздушной тревоги
23:14В Крыму снова работает ПВО
22:55Изменение маршрута движения поездов в Крыму и удар ВСУ по Подмосковью: главное за день
22:42Где купить бензин в Севастополе в пятницу 19 июня
22:30Условный миротворец: почему после сделки США и Ирана конфликт может вспыхнуть снова
22:12В Севастополе второй раз за вечер объявлена тревога – город отражает удар ВСУ
22:04Крымский мост: обстановка после открытия движения
21:52Химическое загрязнение Черного моря – что сообщили в оперштабе Кубани
21:28Крымский мост открыт для движения
21:27Выйти из тени: работодатели Крыма легализовали 800 работников
21:12Ракетную опасность в Крыму отменили
21:08В Херсонесе нашли уникальный погребальный комплекс II века
20:59Массированная атака: над Крымом и регионами сбили 234 беспилотника
20:55Отбой тревоги объявлен в Севастополе
20:54В Евпатории 19 июня снизят давление в системе водоснабжения
20:42Бюджетные места в вузах и колледжах Крыма – как поступить в 2026 году
20:26Воздушную тревогу объявили в Севастополе
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