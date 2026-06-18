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В Крыму ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Антонина Меледина - РИА Новости Крым, 18.06.2026
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В Крыму ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Антонина Меледина
В Крыму ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Антонина Меледина - РИА Новости Крым, 18.06.2026
В Крыму ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Антонина Меледина
Ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Бахчисарая Антонина Меледина скончалась на 103 году жизни. Об этом сообщила глава администрации... РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T14:03
2026-06-18T14:03
крым
бахчисарайский район
ветераны
утраты
общество
анжелика ястребова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Бахчисарая Антонина Меледина скончалась на 103 году жизни. Об этом сообщила глава администрации Бахчисарайского района Анжелика Ястребова.Антонина Александровна родилась 23 ноября 1923 года в Архангельской области. В 1942 году ушла на фронт, став наводчицей зенитных установок. Ее боевой путь был полон мужества и отваги, и Великую Победу она встретила под стенами Берлина. Удостоена высоких государственных наград, включая Орден Отечественной войны II степени и медаль "За взятие Берлина"."До последних дней она оставалась для нас примером силы духа и беззаветной любви к Родине. Антонина Александровна заслужила глубокое уважение и искреннюю любовь жителей Бахчисарайского района", - написала Ястребова и выразила соболезнования родным и близким Антонины Мелединой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, бахчисарайский район, ветераны, утраты, общество, анжелика ястребова
В Крыму ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Антонина Меледина

На 103-м году жизни ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Антонина Меледина

14:03 18.06.2026
 
© Фото: глава администрации Бахчисарайского района Анжелика ЯстребоваВетеран Великой Отечественной войны Антонина Александровна Меледина
Ветеран Великой Отечественной войны Антонина Александровна Меледина
© Фото: глава администрации Бахчисарайского района Анжелика Ястребова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Бахчисарая Антонина Меледина скончалась на 103 году жизни. Об этом сообщила глава администрации Бахчисарайского района Анжелика Ястребова.

"С большой горечью утраты сообщаю, что 17 июня 2026 года на 103-м году жизни перестало биться сердце удивительного человека – ветерана Великой Отечественной войны, Почетного гражданина Бахчисарая Антонины Александровны Мелединой", – написала она в своем Telegram-канале.

Антонина Александровна родилась 23 ноября 1923 года в Архангельской области. В 1942 году ушла на фронт, став наводчицей зенитных установок. Ее боевой путь был полон мужества и отваги, и Великую Победу она встретила под стенами Берлина.
Удостоена высоких государственных наград, включая Орден Отечественной войны II степени и медаль "За взятие Берлина".
"До последних дней она оставалась для нас примером силы духа и беззаветной любви к Родине. Антонина Александровна заслужила глубокое уважение и искреннюю любовь жителей Бахчисарайского района", - написала Ястребова и выразила соболезнования родным и близким Антонины Мелединой.
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КрымБахчисарайский районВетераныУтратыОбществоАнжелика Ястребова
 
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