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В Крыму ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Антонина Меледина

В Крыму ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Антонина Меледина - РИА Новости Крым, 18.06.2026

В Крыму ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Антонина Меледина

Ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Бахчисарая Антонина Меледина скончалась на 103 году жизни. Об этом сообщила глава администрации... РИА Новости Крым, 18.06.2026

2026-06-18T14:03

2026-06-18T14:03

2026-06-18T14:03

крым

бахчисарайский район

ветераны

утраты

общество

анжелика ястребова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Бахчисарая Антонина Меледина скончалась на 103 году жизни. Об этом сообщила глава администрации Бахчисарайского района Анжелика Ястребова.Антонина Александровна родилась 23 ноября 1923 года в Архангельской области. В 1942 году ушла на фронт, став наводчицей зенитных установок. Ее боевой путь был полон мужества и отваги, и Великую Победу она встретила под стенами Берлина. Удостоена высоких государственных наград, включая Орден Отечественной войны II степени и медаль "За взятие Берлина"."До последних дней она оставалась для нас примером силы духа и беззаветной любви к Родине. Антонина Александровна заслужила глубокое уважение и искреннюю любовь жителей Бахчисарайского района", - написала Ястребова и выразила соболезнования родным и близким Антонины Мелединой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, бахчисарайский район, ветераны, утраты, общество, анжелика ястребова