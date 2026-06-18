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В Крыму растет производство комбикормов
В Крыму растет производство комбикормов - РИА Новости Крым, 18.06.2026
В Крыму растет производство комбикормов
В Крыму с февраля 2027 года будут производить больше высококачественных комбикормов для крымских ферм. РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T18:44
2026-06-18T18:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В Крыму с февраля 2027 года будут производить больше высококачественных комбикормов для крымских ферм.Производственный сельскохозяйственный кооператив уже несколько лет работает на рынке России. Его управленцы – крымчане. Сначала развивали свое производство на материке. Начинали с белково-кормовых концентратов, мясокостной муки, рыбной муки, которая является основой для производства комбикорма. А затем построили завод в Симферопольском районе.Сейчас в месяц продают не менее чем 700 тонн комбикормов для крупного рогатого скота, свиней, кроликов и домашней птицы, рассказывает директор предприятия Денис Пеньковский. Но предприятию надо расширяться, потому что продукция пользуется хорошим спросом.В эксплуатацию планируется ввести две линии.Реализовывать комбикорма планируют у мелких и средних фермерских хозяйств, потому что крупные обладают своими комбикормовыми заводами, и производят комбикорм только для себя, без внешней продажи.В завод кооператив вложил 65 миллионов рублей, из них треть компенсирует государство в виде субсидии.Оборудование на заводе будет установлено российское, а число сотрудников увеличится вдвое.В республике наблюдается устойчивый рост мощностей по производству комбикормов. Развитие локальной переработки зерновых, выращиваемых на полуострове, позволяет снизить логистическую нагрузку и зависимость от поставок из других регионов, считают в минсельхозе региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму посевные площади сахарной свеклы увеличились почти в 4 разаЯрко и полезно: фруктово-овощной сезон в Крыму в разгареМного ли мяса дает лимузин: в Крыму фермеры выращивают уникальных быков
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости крыма, видео, крым, животноводство в крыму, срочные новости крыма, продовольственная безопасность крыма
В Крыму растет производство комбикормов
Крымский завод по производству кормов для мелких ферм увеличит производство вдвое
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В Крыму с февраля 2027 года будут производить больше высококачественных комбикормов для крымских ферм.
Производственный сельскохозяйственный кооператив уже несколько лет работает на рынке России. Его управленцы – крымчане. Сначала развивали свое производство на материке. Начинали с белково-кормовых концентратов, мясокостной муки, рыбной муки, которая является основой для производства комбикорма. А затем построили завод в Симферопольском районе.
Сейчас в месяц продают не менее чем 700 тонн комбикормов для крупного рогатого скота, свиней, кроликов и домашней птицы, рассказывает директор предприятия Денис Пеньковский. Но предприятию надо расширяться, потому что продукция пользуется хорошим спросом.
"Мы реализуем инвестпроект строительство комбикормового завода в рамках помощи Минсельхоза Крыма. Общая сумма инвестиций – 65 миллионов рублей. Сборка завода планируется осенью этого года. В феврале следующего года мы его запустим завод. Производственная мощность составит 5 тон в час, не менее тысячи тонн в месяц", – говорит директор предприятия.
В эксплуатацию планируется ввести две линии.
Реализовывать комбикорма планируют у мелких и средних фермерских хозяйств, потому что крупные обладают своими комбикормовыми заводами, и производят комбикорм только для себя, без внешней продажи.
"Завод будет состоять из двух линий. Это линия полноценных гранулированных кормов, также будет линия для производства премиумов. Планируем, что вначале мы обеспечим Крым, потом и новые территории, попытаемся выйти на материк – Краснодар, Ставрополь. Ростов-на-Дону – за счет того, что у них недорогая логистика с Крымом", – объясняет директор.
В завод кооператив вложил 65 миллионов рублей, из них треть компенсирует государство в виде субсидии.
Оборудование на заводе будет установлено российское, а число сотрудников увеличится вдвое.
"Если в прошлом году сумма господдержки была порядка 20 миллионов рублей, то в этом году сумма составляет 40 миллионов рублей при условиях того, что это будет компенсация затрат. То есть предприятие приобретает оборудование, и мы уже компенсируем деньги на приобретенное. Всего в этом году будет выделено 40 миллионов на поддержку предприятий", – рассказал журналистам министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.
В республике наблюдается устойчивый рост мощностей по производству комбикормов. Развитие локальной переработки зерновых, выращиваемых на полуострове, позволяет снизить логистическую нагрузку и зависимость от поставок из других регионов, считают в минсельхозе региона.
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