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В Крыму растет производство комбикормов

В Крыму растет производство комбикормов - РИА Новости Крым, 18.06.2026

В Крыму растет производство комбикормов

В Крыму с февраля 2027 года будут производить больше высококачественных комбикормов для крымских ферм. РИА Новости Крым, 18.06.2026

2026-06-18T18:44

2026-06-18T18:44

2026-06-18T18:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В Крыму с февраля 2027 года будут производить больше высококачественных комбикормов для крымских ферм.Производственный сельскохозяйственный кооператив уже несколько лет работает на рынке России. Его управленцы – крымчане. Сначала развивали свое производство на материке. Начинали с белково-кормовых концентратов, мясокостной муки, рыбной муки, которая является основой для производства комбикорма. А затем построили завод в Симферопольском районе.Сейчас в месяц продают не менее чем 700 тонн комбикормов для крупного рогатого скота, свиней, кроликов и домашней птицы, рассказывает директор предприятия Денис Пеньковский. Но предприятию надо расширяться, потому что продукция пользуется хорошим спросом.В эксплуатацию планируется ввести две линии.Реализовывать комбикорма планируют у мелких и средних фермерских хозяйств, потому что крупные обладают своими комбикормовыми заводами, и производят комбикорм только для себя, без внешней продажи.В завод кооператив вложил 65 миллионов рублей, из них треть компенсирует государство в виде субсидии.Оборудование на заводе будет установлено российское, а число сотрудников увеличится вдвое.В республике наблюдается устойчивый рост мощностей по производству комбикормов. Развитие локальной переработки зерновых, выращиваемых на полуострове, позволяет снизить логистическую нагрузку и зависимость от поставок из других регионов, считают в минсельхозе региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму посевные площади сахарной свеклы увеличились почти в 4 разаЯрко и полезно: фруктово-овощной сезон в Крыму в разгареМного ли мяса дает лимузин: в Крыму фермеры выращивают уникальных быков

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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