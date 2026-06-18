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В Крыму приостановили движение на участке ж/д – отменен поезд в Москву
В Крыму приостановили движение на участке ж/д – отменен поезд в Москву - РИА Новости Крым, 18.06.2026
В Крыму приостановили движение на участке ж/д – отменен поезд в Москву
В четверг, 18 июня, в Крыму на одном из участков железной дороги приостановлено движение. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T10:25
2026-06-18T10:25
2026-06-18T10:25
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крымская железная дорога (кжд)
расписание поездов в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В четверг, 18 июня, в Крыму на одном из участков железной дороги приостановлено движение. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс"."По решению владельца инфраструктуры на одном из участков Крымской железной дороги сегодня, 18 июня, временно остановлено движение. Завершающую часть пути от станции Владиславовка пассажиры поездов в Крым проследуют на автобусах", - говорится в сообщении.В компании подчеркнули, что в связи с ситуацией отменяется поезд 168/167 Симферополь-Москва отправлением 18 июня. Пассажиров планируют пересадить на другие поезда "Таврия".Ранее сообщалось, что в график движения крымских поездов "Таврия" внесены существенные изменения. С 10 июня и до конца сентября 2026 года меняются станции отправления и прибытия составов, время их отправления, некоторые поезда отменяются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда в Крым и из Крыма: как ходят и что нужно знать пассажирамРасписание автобусов по Крыму в связи с ситуацией с движением поездов "Таврия"График движения крымских электричек изменится с 18 июня
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крым, срочные новости крыма, поезд "таврия", крымская железная дорога (кжд), расписание поездов в крыму
В Крыму приостановили движение на участке ж/д – отменен поезд в Москву
На одном из участков Крымской железной дороги приостановлено движение поездов
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В четверг, 18 июня, в Крыму на одном из участков железной дороги приостановлено движение. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".
"По решению владельца инфраструктуры на одном из участков Крымской железной дороги сегодня, 18 июня, временно остановлено движение. Завершающую часть пути от станции Владиславовка пассажиры поездов в Крым проследуют на автобусах", - говорится в сообщении.
В компании подчеркнули, что в связи с ситуацией отменяется поезд 168/167 Симферополь-Москва отправлением 18 июня. Пассажиров планируют пересадить на другие поезда "Таврия".
Ранее сообщалось, что в график движения крымских поездов "Таврия" внесены
существенные изменения. С 10 июня и до конца сентября 2026 года меняются станции отправления и прибытия составов, время их отправления, некоторые поезда отменяются.
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