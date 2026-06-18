https://crimea.ria.ru/20260618/v-krymu-priostanovili-dvizhenie-na-uchastke-zhd--otmenen-poezd-v-moskvu-1156963409.html

В Крыму приостановили движение на участке ж/д – отменен поезд в Москву

В Крыму приостановили движение на участке ж/д – отменен поезд в Москву - РИА Новости Крым, 18.06.2026

В Крыму приостановили движение на участке ж/д – отменен поезд в Москву

В четверг, 18 июня, в Крыму на одном из участков железной дороги приостановлено движение. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 18.06.2026

2026-06-18T10:25

2026-06-18T10:25

2026-06-18T10:25

крым

срочные новости крыма

поезд "таврия"

крымская железная дорога (кжд)

расписание поездов в крыму

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111767/95/1117679533_0:0:3221:1813_1920x0_80_0_0_17909e41aeba10e46ef196fbac41702a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В четверг, 18 июня, в Крыму на одном из участков железной дороги приостановлено движение. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс"."По решению владельца инфраструктуры на одном из участков Крымской железной дороги сегодня, 18 июня, временно остановлено движение. Завершающую часть пути от станции Владиславовка пассажиры поездов в Крым проследуют на автобусах", - говорится в сообщении.В компании подчеркнули, что в связи с ситуацией отменяется поезд 168/167 Симферополь-Москва отправлением 18 июня. Пассажиров планируют пересадить на другие поезда "Таврия".Ранее сообщалось, что в график движения крымских поездов "Таврия" внесены существенные изменения. С 10 июня и до конца сентября 2026 года меняются станции отправления и прибытия составов, время их отправления, некоторые поезда отменяются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда в Крым и из Крыма: как ходят и что нужно знать пассажирамРасписание автобусов по Крыму в связи с ситуацией с движением поездов "Таврия"График движения крымских электричек изменится с 18 июня

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, срочные новости крыма, поезд "таврия", крымская железная дорога (кжд), расписание поездов в крыму