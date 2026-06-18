https://crimea.ria.ru/20260618/v-krymu-podrostok-razezzhal-na-zhigulyakh-bez-prav-1156987303.html
В Крыму подросток разъезжал на "Жигулях" без прав
В Крыму подросток разъезжал на "Жигулях" без прав - РИА Новости Крым, 18.06.2026
В Крыму подросток разъезжал на "Жигулях" без прав
В крымском селе Воинка полиция пресекла управление автомобилем несовершеннолетним подростком 2010 года рождения. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция. РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T19:22
2026-06-18T19:22
2026-06-18T19:22
новости крыма
красноперекопский район
автомобиль
происшествия
мвд по республике крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143436985_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_34159159adf5f337902a26387d268b78.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В крымском селе Воинка полиция пресекла управление автомобилем несовершеннолетним подростком 2010 года рождения. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.В полиции отметили, что у подростка не было прав на управление транспортом. В отношении молодого человека составлены административные материалы, а автомобиль помещен на специализированную стоянку.Сейчас решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетнего к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.Ранее сообщалось, что в Крыму несовершеннолетний мопедист насмерть сбил молодую женщину. Авария произошла накануне вечером на улице Советской в селе Яркое.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе легковушка сбила байкера при разворотеНа Кубани женщина на BMW въехала в автобус – пострадали семероВ Севастополе подросток на питбайке сбил пожилого пешехода
красноперекопский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143436985_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a48eab3e15a3cd7ff3bf202d5b586c76.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, красноперекопский район, автомобиль, происшествия, мвд по республике крым
В Крыму подросток разъезжал на "Жигулях" без прав
В Крыму задержали подростка без водительских прав за рулем "Жигули"