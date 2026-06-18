https://crimea.ria.ru/20260618/v-krymu-podrostok-razezzhal-na-zhigulyakh-bez-prav-1156987303.html

В Крыму подросток разъезжал на "Жигулях" без прав

В Крыму подросток разъезжал на "Жигулях" без прав - РИА Новости Крым, 18.06.2026

В Крыму подросток разъезжал на "Жигулях" без прав

В крымском селе Воинка полиция пресекла управление автомобилем несовершеннолетним подростком 2010 года рождения. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция. РИА Новости Крым, 18.06.2026

2026-06-18T19:22

2026-06-18T19:22

2026-06-18T19:22

новости крыма

красноперекопский район

автомобиль

происшествия

мвд по республике крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В крымском селе Воинка полиция пресекла управление автомобилем несовершеннолетним подростком 2010 года рождения. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.В полиции отметили, что у подростка не было прав на управление транспортом. В отношении молодого человека составлены административные материалы, а автомобиль помещен на специализированную стоянку.Сейчас решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетнего к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.Ранее сообщалось, что в Крыму несовершеннолетний мопедист насмерть сбил молодую женщину. Авария произошла накануне вечером на улице Советской в селе Яркое.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе легковушка сбила байкера при разворотеНа Кубани женщина на BMW въехала в автобус – пострадали семероВ Севастополе подросток на питбайке сбил пожилого пешехода

красноперекопский район

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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