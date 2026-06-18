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В Крыму подросток разъезжал на "Жигулях" без прав - РИА Новости Крым, 18.06.2026
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В Крыму подросток разъезжал на "Жигулях" без прав
В Крыму подросток разъезжал на "Жигулях" без прав - РИА Новости Крым, 18.06.2026
В Крыму подросток разъезжал на "Жигулях" без прав
В крымском селе Воинка полиция пресекла управление автомобилем несовершеннолетним подростком 2010 года рождения. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция. РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T19:22
2026-06-18T19:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В крымском селе Воинка полиция пресекла управление автомобилем несовершеннолетним подростком 2010 года рождения. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.В полиции отметили, что у подростка не было прав на управление транспортом. В отношении молодого человека составлены административные материалы, а автомобиль помещен на специализированную стоянку.Сейчас решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетнего к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.Ранее сообщалось, что в Крыму несовершеннолетний мопедист насмерть сбил молодую женщину. Авария произошла накануне вечером на улице Советской в селе Яркое.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе легковушка сбила байкера при разворотеНа Кубани женщина на BMW въехала в автобус – пострадали семероВ Севастополе подросток на питбайке сбил пожилого пешехода
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РИА Новости Крым
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96
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новости крыма, красноперекопский район, автомобиль, происшествия, мвд по республике крым
В Крыму подросток разъезжал на "Жигулях" без прав

В Крыму задержали подростка без водительских прав за рулем "Жигули"

19:22 18.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПатруль ДПС
Патруль ДПС - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В крымском селе Воинка полиция пресекла управление автомобилем несовершеннолетним подростком 2010 года рождения. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
"В ходе осуществления надзора за дорожным движением в селе Воинка Красноперекопского района сотрудники Госавтоинспекции МВД России остановили автомобиль марки ВАЗ‑2101 для проверки документов и контроля соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения", – проинформировали правоохранители.
В полиции отметили, что у подростка не было прав на управление транспортом. В отношении молодого человека составлены административные материалы, а автомобиль помещен на специализированную стоянку.
Сейчас решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетнего к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.
Ранее сообщалось, что в Крыму несовершеннолетний мопедист насмерть сбил молодую женщину. Авария произошла накануне вечером на улице Советской в селе Яркое.
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