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В Крыму осуждены два нелегальных "банкира" - РИА Новости Крым, 18.06.2026
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В Крыму осуждены два нелегальных "банкира"
В Крыму осуждены два нелегальных "банкира" - РИА Новости Крым, 18.06.2026
В Крыму осуждены два нелегальных "банкира"
Двое жителей Симферопольского района получили условные сроки за незаконную банковскую деятельность. Об этом сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T18:57
2026-06-18T18:57
новости крыма
симферопольский район
банк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Двое жителей Симферопольского района получили условные сроки за незаконную банковскую деятельность. Об этом сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, организатор преступной группы совместно с бухгалтером и иным лицом в период с 2020 года по 2023 год осуществляли банковские операции без регистрации и лицензии.Кроме того, участники группы изготавливали и использовали поддельные платежные поручения, а также приобретали и сбывали электронные средства и носители информации для незаконных переводов.По решению суда организатор преступной группы получил 5 лет условно с аналогичным испытательным сроком и штрафом в 1,2 млн рублей. Бухгалтер осужден к 4 годам лишения свободы условно и штрафом в 600 тысяч. Приговор вступил в законную силу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму раскрыли преступную схему с банковскими картамиКрымские "банкиры" обманули россиян на 31 миллион рублейКрымчан предупредили о новой схеме обмана лжесотрудниками ЦБ
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новости крыма, симферопольский район, банк, прокуратура республики крым, происшествия
В Крыму осуждены два нелегальных "банкира"

В Крыму за незаконную банковскую деятельность осуждены двое жителей

18:57 18.06.2026
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымПрокуратура Крыма
Прокуратура Крыма
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Двое жителей Симферопольского района получили условные сроки за незаконную банковскую деятельность. Об этом сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным надзорного ведомства, организатор преступной группы совместно с бухгалтером и иным лицом в период с 2020 года по 2023 год осуществляли банковские операции без регистрации и лицензии.

"Используя подконтрольные фирмы-"однодневки", они предоставляли клиентам услуги по обналичиванию денежных средств под видом фиктивных сделок. Доход группы превысил 41,5 миллиона рублей", – сказано в сообщении.

Кроме того, участники группы изготавливали и использовали поддельные платежные поручения, а также приобретали и сбывали электронные средства и носители информации для незаконных переводов.
По решению суда организатор преступной группы получил 5 лет условно с аналогичным испытательным сроком и штрафом в 1,2 млн рублей. Бухгалтер осужден к 4 годам лишения свободы условно и штрафом в 600 тысяч. Приговор вступил в законную силу.
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Новости КрымаСимферопольский районБанкПрокуратура Республики КрымПроисшествия
 
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