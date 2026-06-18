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В Крыму объявили ракетную опасность - РИА Новости Крым, 18.06.2026
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В Крыму объявили ракетную опасность
В Крыму объявили ракетную опасность - РИА Новости Крым, 18.06.2026
В Крыму объявили ракетную опасность
В Крыму объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым. РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T20:25
2026-06-18T20:25
ракетная опасность
крым
новости крыма
срочные новости крыма
гу мчс рф по республике крым
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В Крыму объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым.Жителям и гостям полуострова необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ракетная опасность, крым, новости крыма, срочные новости крыма, гу мчс рф по республике крым, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым
В Крыму объявили ракетную опасность

В Крыму объявлена ракетная опасность

20:25 18.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкБоевая работа расчёта ЗРК "Тор-М2" на Запорожском направлении
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В Крыму объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым.

"Ракетная опасность в Республике Крым!" – сказано в сообщении.

Жителям и гостям полуострова необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Ракетная опасностьКрымНовости КрымаСрочные новости КрымаГУ МЧС РФ по Республике КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на Крым
 
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