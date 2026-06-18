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В Крыму начали выполнять операции по замене сустава с помощью 3D-печати - РИА Новости Крым, 18.06.2026
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В Крыму начали выполнять операции по замене сустава с помощью 3D-печати
В Крыму начали выполнять операции по замене сустава с помощью 3D-печати - РИА Новости Крым, 18.06.2026
В Крыму начали выполнять операции по замене сустава с помощью 3D-печати
Крымские врачи начали выполнять операции по замене тазобедренного сустава с использованием конструкций, изготовленных с применением 3D-технологий. Об этом... РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T20:23
2026-06-18T20:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Крымские врачи начали выполнять операции по замене тазобедренного сустава с использованием конструкций, изготовленных с применением 3D-технологий. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Крыма.Первую успешную операцию выполнили врачи отделения ортопедии №1 Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи №6."Суть метода заключается в индивидуальном проектировании. По данным компьютерной томографии конкретного пациента создается точная трехмерная модель, на основе которой из пористого титана изготавливается уникальный компонент эндопротеза. Он оснащен специальными индивидуальными модулями, которые замещают массивные дефекты кости и формируют дополнительные точки опоры", – отметили в министерстве.Там подчеркнули, что подход незаменим в тяжелых случаях, когда сильное разрушение костной ткани не позволяет надежно зафиксировать стандартные компоненты эндопротеза. В последующем пористый титан полностью срастается с собственной костью пациента.Ранее сообщалось, что врачи Крымского республиканского онкодиспансера имени Ефетова провели уникальную операцию пациентке с раком головки поджелудочной железы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России разрабатывают новый препарат для терапии гепатита ВВ Крыму врачи спасли строителя с гвоздем в головеВ Севастополе онкологи внедрили уникальную методику лечения рака
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новости крыма, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, минздрав крыма
В Крыму начали выполнять операции по замене сустава с помощью 3D-печати

В Крыму начали выполнять операции по замене сустава с использованием 3D-печатного импланта

20:23 18.06.2026
 
© Пресс-служба минздрава РККрымские врачи начали выполнять операции по замене сустава с использованием индивидуального 3D-печатного импланта
Крымские врачи начали выполнять операции по замене сустава с использованием индивидуального 3D-печатного импланта
© Пресс-служба минздрава РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Крымские врачи начали выполнять операции по замене тазобедренного сустава с использованием конструкций, изготовленных с применением 3D-технологий. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Крыма.
"Ревизионное (повторное) эндопротезирование с применением аддитивных 3D-технологий является высокотехнологичным методом хирургического лечения… Теперь эта уникальная технология стала доступна и пациентам в Крыму", – рассказали в Минздраве.
© Пресс-служба минздрава РККрымские врачи начали выполнять операции по замене сустава с использованием индивидуального 3D-печатного импланта
Крымские врачи начали выполнять операции по замене сустава с использованием индивидуального 3D-печатного импланта
© Пресс-служба минздрава РК
Крымские врачи начали выполнять операции по замене сустава с использованием индивидуального 3D-печатного импланта
Первую успешную операцию выполнили врачи отделения ортопедии №1 Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи №6.
"Суть метода заключается в индивидуальном проектировании. По данным компьютерной томографии конкретного пациента создается точная трехмерная модель, на основе которой из пористого титана изготавливается уникальный компонент эндопротеза. Он оснащен специальными индивидуальными модулями, которые замещают массивные дефекты кости и формируют дополнительные точки опоры", – отметили в министерстве.
Там подчеркнули, что подход незаменим в тяжелых случаях, когда сильное разрушение костной ткани не позволяет надежно зафиксировать стандартные компоненты эндопротеза. В последующем пористый титан полностью срастается с собственной костью пациента.
Ранее сообщалось, что врачи Крымского республиканского онкодиспансера имени Ефетова провели уникальную операцию пациентке с раком головки поджелудочной железы.
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