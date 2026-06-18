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В Херсонесе нашли уникальный погребальный комплекс II века

В Херсонесе нашли уникальный погребальный комплекс II века - РИА Новости Крым, 18.06.2026

В Херсонесе нашли уникальный погребальный комплекс II века

Ученые обнаружили уникальный погребальный комплекс II века нашей эры на античном некрополе Херсонеса Таврического в Севастополе. Внутри находились четыре... РИА Новости Крым, 18.06.2026

2026-06-18T21:08

2026-06-18T21:08

2026-06-18T21:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Ученые обнаружили уникальный погребальный комплекс II века нашей эры на античном некрополе Херсонеса Таврического в Севастополе. Внутри находились четыре свинцовые урны с граффити. Об этом сообщили в Институте истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН), результаты исследования опубликованы в журнале Hyperboreus.Ученые обнаружили экседру, которая служила мемориальным сооружением и семейной усыпальницей. Это была монументальная конструкция полукруглой формы, высотой около двух метров и размерами 6 × 4 метра. Она имела четырехступенчатый фасад и площадку из плит, на которой располагались каменные скамьи, ножки которых были оформлены в виде львиных лап. Строение примыкало к дороге, ведущей к городским воротам. Особенностью херсонесской экседры является наличие в ее основании погребального комплекса. Внутри содержалось два плитовых захоронения и два каменных саркофага. В одном из них находилось восемь свинцовых урн с кремированными останками (четыре из них с граффити, остальные неподписанные) и четыре керамические урны. Внутри сосудов сохранились не только кости, но и некоторые предметы погребального инвентаря: инталия, железный стригиль, золотые нагубники, наглазники и трилистники от венков. Судя по надписям, в четырех "подписанных" урнах находился прах жителей Херсонеса.В конце июня в Крыму стартует сезон университетских археологических экспедиций. Этим летом продолжатся раскопки на Мангуп-Кале в Бахчисарайском районе, на античных памятниках Керченского полуострова, а также на могильнике у села Опушки в Симферопольском районе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В каких странах востребованы крымские археологи - ученыйВ Крыму летом пройдет особенная экспедиция в подводный город АкраВ Крыму исследуют места кораблекрушений на наличие опасности из-за нефти

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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