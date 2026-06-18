Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии сделали заявление о войне России с НАТО - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260618/v-finlyandii-sdelali-zayavlenie-o-voyne-rossii-s-nato-1156973384.html
В Финляндии сделали заявление о войне России с НАТО
В Финляндии сделали заявление о войне России с НАТО - РИА Новости Крым, 18.06.2026
В Финляндии сделали заявление о войне России с НАТО
Доказательств подготовки Москвы к нападению на страны НАТО нет. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб. РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T15:10
2026-06-18T15:10
финляндия
россия
нато
в мире
политика
внешняя политика
безопасность
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0b/1134879687_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_954af41f38cbb57a506746b2fdb28392.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Доказательств подготовки Москвы к нападению на страны НАТО нет. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.Так он прокомментировал обеспокоенность ряда чиновников Евросоюза о якобы возможном желании России проверить на практике статью 5 НАТО, которая гласит, что вооруженное нападение на одно государство-член рассматривается как нападение на все государства.Россия не собирается воевать с НАТО, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин. Также глава государства называл чушью и бредом заявления о якобы планах России после Украины напасть на Европу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европа наращивает ВПК: что может ей помешать вступить в конфликт с РоссиейВ НАТО опасаются прямого конфликта с РоссиейНАТО готовится к наступлению у границ России и Беларуси
финляндия
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0b/1134879687_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_a26f3e759e03279c73857a47b9d92515.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
финляндия, россия, нато, в мире, политика, внешняя политика, безопасность, новости
В Финляндии сделали заявление о войне России с НАТО

Россия не собирается нападать на страны НАТО – президент Финляндии Стубб

15:10 18.06.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАлександр Стубб
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Доказательств подготовки Москвы к нападению на страны НАТО нет. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.

"Как президент, главнокомандующий и просто финн я не вижу никаких доказательств того, что это может произойти", — заявил он в интервью газете Hufvudstadsbladet.

Так он прокомментировал обеспокоенность ряда чиновников Евросоюза о якобы возможном желании России проверить на практике статью 5 НАТО, которая гласит, что вооруженное нападение на одно государство-член рассматривается как нападение на все государства.
Россия не собирается воевать с НАТО, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин. Также глава государства называл чушью и бредом заявления о якобы планах России после Украины напасть на Европу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Европа наращивает ВПК: что может ей помешать вступить в конфликт с Россией
В НАТО опасаются прямого конфликта с Россией
НАТО готовится к наступлению у границ России и Беларуси
 
ФинляндияРоссияНАТОВ миреПолитикаВнешняя политикаБезопасностьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:16Под Алуштой вспыхнул крупный природный пожар – огонь охватил 5 гектаров
15:10В Финляндии сделали заявление о войне России с НАТО
14:52Без света осталась часть Бахчисарайского района Крыма
14:35Принята Казанская декларация саммита "Россия – АСЕАН"
14:16Часть южного берега Крыма обесточена
14:03В Крыму ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Антонина Меледина
13:5633 крымских выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов
13:47Когда начнут восстанавливать Панораму в Севастополе после атаки ВСУ и пожара
13:39Критичное положение ВСУ в зоне СВО: армия России громит боевиков и технику врага
13:39Канатную дорогу "Сосновая Роща" открыли в Крыму после модернизации
13:16Из Крыма выдворят 85 нелегальных мигрантов
13:01Инвесторы модернизируют санатории в Крыму
12:43Чеботарская разведшкола в Крыму: как фашисты вербовали юношей
12:39Граница с Украиной пылает как никогда - Лукашенко
12:31Почти 1000 дронов ВСУ и дальнобойные ракеты "Фламинго" атаковали российские регионы
12:28Российские войска освободили еще один населенный пункт в Донбассе
12:1915 взрослых и двое детей ранены в Подмосковье при атаке беспилотников ВСУ
12:10Минстрой РФ будет развивать стандарты качества жилья
11:45Остановка движения на участке ж/д в Крыму: для пассажиров подготовили автобусы
11:24Инфраструктура для жизни: как в Крыму строят жилье и дороги
Лента новостейМолния