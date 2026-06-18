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В Финляндии сделали заявление о войне России с НАТО
В Финляндии сделали заявление о войне России с НАТО - РИА Новости Крым, 18.06.2026
В Финляндии сделали заявление о войне России с НАТО
Доказательств подготовки Москвы к нападению на страны НАТО нет. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб. РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T15:10
2026-06-18T15:10
2026-06-18T15:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Доказательств подготовки Москвы к нападению на страны НАТО нет. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.Так он прокомментировал обеспокоенность ряда чиновников Евросоюза о якобы возможном желании России проверить на практике статью 5 НАТО, которая гласит, что вооруженное нападение на одно государство-член рассматривается как нападение на все государства.Россия не собирается воевать с НАТО, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин. Также глава государства называл чушью и бредом заявления о якобы планах России после Украины напасть на Европу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европа наращивает ВПК: что может ей помешать вступить в конфликт с РоссиейВ НАТО опасаются прямого конфликта с РоссиейНАТО готовится к наступлению у границ России и Беларуси
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РИА Новости Крым
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В Финляндии сделали заявление о войне России с НАТО
Россия не собирается нападать на страны НАТО – президент Финляндии Стубб