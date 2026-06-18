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В Евпатории 19 июня снизят давление в системе водоснабжения - РИА Новости Крым, 18.06.2026
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В Евпатории 19 июня снизят давление в системе водоснабжения
В Евпатории 19 июня снизят давление в системе водоснабжения - РИА Новости Крым, 18.06.2026
В Евпатории 19 июня снизят давление в системе водоснабжения
В Евпатории в пятницу возможны перебои с водоснабжением. Как сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма", из-за ремонтных работ будет снижено давление в... РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T20:54
2026-06-18T20:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В Евпатории в пятницу возможны перебои с водоснабжением. Как сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма", из-за ремонтных работ будет снижено давление в системе.Перебои с водоснабжением в этой связи возможны в ночное время, указано в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Воды хватит: водохранилища Крыма за зиму наполнились почти на 100%Крым и новые регионы России будут вместе решать проблемы вододефицитаОчистные в Евпатории включили в перечень проектов с госучастием
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крым, евпатория, новости крыма, вода крыма, водоснабжение
В Евпатории 19 июня снизят давление в системе водоснабжения

"Вода Крыма": в Евпатории 19 июня снизят давление в системе водоснабжения

20:54 18.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллектаОтключение воды
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости Крым . Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В Евпатории в пятницу возможны перебои с водоснабжением. Как сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма", из-за ремонтных работ будет снижено давление в системе.
"19 июня 2026 с 00:30 ориентировочно до 04:30 в связи с аварийными работами по ремонту магистрального водовода будет снижено давление в системе водоснабжения Евпатории", – сообщили на предприятии.
Перебои с водоснабжением в этой связи возможны в ночное время, указано в сообщении.
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КрымЕвпаторияНовости КрымаВода КрымаВодоснабжение
 
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