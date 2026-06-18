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В 10 школах Крыма детям начнут ставить оценки за поведение
В 10 школах Крыма детям начнут ставить оценки за поведение - РИА Новости Крым, 18.06.2026
В 10 школах Крыма детям начнут ставить оценки за поведение
Школы Крыма примут участие в апробации системы оценивания поведения учащихся. Об этом сообщили в Госсовете Крыма, рассказывая об итогах заседания комитета по... РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T19:37
2026-06-18T19:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Школы Крыма примут участие в апробации системы оценивания поведения учащихся. Об этом сообщили в Госсовете Крыма, рассказывая об итогах заседания комитета по образованию и науке под председательством Елены Крестьяниновой.Отмечается, что в Крыму продолжается развитие воспитательной среды образовательных организаций. В школах и колледжах региона действуют 612 музеев, 494 театральных студии, 528 спортивных клубов, 193 медиацентра, 265 отрядов юных инспекторов дорожного движения и 30 студенческих спортивных объединений.Ранее сообщалось, что трехуровневая оценка поведения - "образцовое", "допустимое" и "недопустимое" – будет внедрена в российских школах с 2027 года. Уточняется, что предварительными критериями оценивания стали соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества и учебная активность ученика.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будут ставить оценки за поведение в школахМаркеры неблагополучия: психиатр назвала признаки проблем у подростковВ Крыму предложили новый подход к работе с трудными подростками
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В 10 школах Крыма детям начнут ставить оценки за поведение
В 10 школах Крыма детям начнут ставить оценки за поведение