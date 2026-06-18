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Условный миротворец: почему после сделки США и Ирана конфликт может вспыхнуть снова - РИА Новости Крым, 18.06.2026
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Условный миротворец: почему после сделки США и Ирана конфликт может вспыхнуть снова
Условный миротворец: почему после сделки США и Ирана конфликт может вспыхнуть снова - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Условный миротворец: почему после сделки США и Ирана конфликт может вспыхнуть снова
Подписанный США и Ираном меморандум, предусматривающий временное прекращение войны и разблокировку Ормузского пролива, не ликвидирует причин конфликта, а значит РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T22:30
2026-06-18T22:30
василий фатигаров
мнения
иран
обострение между израилем и ираном
обострение между ираном и сша
ближний восток
сша
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Подписанный США и Ираном меморандум не ликвидирует причин конфликта – мнение
Подписанный США и Ираном меморандум не ликвидирует причин конфликта – мнение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Подписанный США и Ираном меморандум, предусматривающий временное прекращение войны и разблокировку Ормузского пролива, не ликвидирует причин конфликта, а значит и не прекращает его. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт, политолог Василий Фатигаров, отметив, что в этой ситуации американский президент Дональд Трамп, как и в украинском конфликте, выглядит условным миротворцем.18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Свои подписи в документе поставили президенты стран Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан, сделав это удаленно, в электронном виде."Иран просто миролюбивое государство и воевать не хочет. А Трампу это невыгодно политически", – заметил эксперт.Однако конфликт на Ближнем Востоке не утих и в любой момент может разгореться вновь, поскольку первоначальные его причины не ликвидированы даже близко, подчеркнул Фатигаров.Эксперт отметил, что в ситуации с Ираном президент США Дональд Трамп выступает как миротворец очень условно.Кроме того, не следует забывать, что помимо США и Ирана в этом конфликте присутствует Израиль, власть в котором в лице премьер-министра Биньямина Нетаньяху действует неадекватно, пытаясь сделать из израильского государства фашистское, и ему это, к сожалению, удается. "То есть здесь, и там проблемы остаются", – заключил эксперт.Меморандум, подписанный США и Ираном, предполагает продление режима прекращения огня на 60 дней.Вашингтон в соответствии с меморандумом обязуется снять санкции с Тегерана в течение времени, о котором стороны договорятся в заключительном соглашении, при этом США и их союзники на Ближнем Востоке должны подготовить программу восстановления Ирана на сумму как минимум 300 миллиардов долларов.Иран обязуется не брать плату с судов за проход через Ормузский пролив в течение 60 дней и отказывается от производства или приобретения ядерного оружия – сам вопрос иранской "ядерки" предполагается решать обеим сторонам под контролем МАГАТЭ.Ранее политолог-американист Малек Дудаков, комментируя сделку США и Ирана, назвал ее наспех составленной и такой, которая не даст команде Трампа ожидаемых им очков перед выборами в Конгресс. От позорного поражения трампистов спасет теперь только чудо, считает эксперт. Опасения ястребов из числа как противников, так и сторонников Дональда Трампа тогда сводились к тому, что Иран затянет переговоры о ядерной программе, а после короткого перемирия снова может потребовать платежи за проход через Ормузский пролив.Капитуляция Америки: к чему ведет наспех составленная сделка с ИраномСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Есть только одна действенная формула мира между США и Ираном – экспертКапитуляция Америки: к чему ведет наспех составленная сделка с ИраномТрамп раскритиковал исключение России из "Большой восьмерки"
https://crimea.ria.ru/20260613/iskusstvo-vstavat-na-koleni-k-chemu-privedet-sdelka-trampa-s-iranom-1156832576.html
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василий фатигаров, мнения, иран, обострение между израилем и ираном, обострение между ираном и сша, ближний восток, сша
Условный миротворец: почему после сделки США и Ирана конфликт может вспыхнуть снова

Подписание США и Ираном меморандума не означает окончание конфликта – эксперт

22:30 18.06.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФлаги Ирана
Флаги Ирана - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Подписанный США и Ираном меморандум, предусматривающий временное прекращение войны и разблокировку Ормузского пролива, не ликвидирует причин конфликта, а значит и не прекращает его. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт, политолог Василий Фатигаров, отметив, что в этой ситуации американский президент Дональд Трамп, как и в украинском конфликте, выглядит условным миротворцем.
Подписанный США и Ираном меморандум не ликвидирует причин конфликта – мнение
Вчера, 22:30
18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Свои подписи в документе поставили президенты стран Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан, сделав это удаленно, в электронном виде.
"Эти все электронные подписания – в пользу бедных, это все ерунда", – прокомментировал произошедшее Фатигаров. По его словам, и та, и другая сторона воевать не хочет сейчас по разным причинам.
"Иран просто миролюбивое государство и воевать не хочет. А Трампу это невыгодно политически", – заметил эксперт.
Однако конфликт на Ближнем Востоке не утих и в любой момент может разгореться вновь, поскольку первоначальные его причины не ликвидированы даже близко, подчеркнул Фатигаров.
Эксперт отметил, что в ситуации с Ираном президент США Дональд Трамп выступает как миротворец очень условно.
Кроме того, не следует забывать, что помимо США и Ирана в этом конфликте присутствует Израиль, власть в котором в лице премьер-министра Биньямина Нетаньяху действует неадекватно, пытаясь сделать из израильского государства фашистское, и ему это, к сожалению, удается. "То есть здесь, и там проблемы остаются", – заключил эксперт.
Меморандум, подписанный США и Ираном, предполагает продление режима прекращения огня на 60 дней.
Вашингтон в соответствии с меморандумом обязуется снять санкции с Тегерана в течение времени, о котором стороны договорятся в заключительном соглашении, при этом США и их союзники на Ближнем Востоке должны подготовить программу восстановления Ирана на сумму как минимум 300 миллиардов долларов.
Иран обязуется не брать плату с судов за проход через Ормузский пролив в течение 60 дней и отказывается от производства или приобретения ядерного оружия – сам вопрос иранской "ядерки" предполагается решать обеим сторонам под контролем МАГАТЭ.
Ранее политолог-американист Малек Дудаков, комментируя сделку США и Ирана, назвал ее наспех составленной и такой, которая не даст команде Трампа ожидаемых им очков перед выборами в Конгресс. От позорного поражения трампистов спасет теперь только чудо, считает эксперт. Опасения ястребов из числа как противников, так и сторонников Дональда Трампа тогда сводились к тому, что Иран затянет переговоры о ядерной программе, а после короткого перемирия снова может потребовать платежи за проход через Ормузский пролив.
Капитуляция Америки: к чему ведет наспех составленная сделка с Ираном
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Василий ФатигаровМненияИранОбострение между Израилем и ИраномОбострение между Ираном и СШАБлижний ВостокСША
 
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