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Удары по Украине сегодня: разбиты нефтезавод и склад с топливом

Удары по Украине сегодня: разбиты нефтезавод и склад с топливом - РИА Новости Крым, 18.06.2026

Удары по Украине сегодня: разбиты нефтезавод и склад с топливом

Групповой удар высокоточным оружием нанесен по складу горюче-смазочных материалов и нефтеперерабатывающему заводу на Украине в ночь на четверг. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 18.06.2026

2026-06-18T09:06

2026-06-18T09:06

2026-06-18T09:16

украина

удары по украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Групповой удар высокоточным оружием нанесен по складу горюче-смазочных материалов и нефтеперерабатывающему заводу на Украине в ночь на четверг. Об этом сообщает Минобороны РФ.Поражены склад горюче-смазочных материалов в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино Полтавской области, уточнили в Минобороны.Россия намерена наращивать ответные удары по Украине, чтобы отбить желание ВСУ бить по гражданским объектам в РФ, заявлял ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими, участниками специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла массированные и групповые удары по УкраинеРоссийские войска нанесли семь ударов возмездия по УкраинеВ Киеве разбиты 10 заводов по изготовлению беспилотников

украина

киевская область

полтавская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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