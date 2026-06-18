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Удары по Украине сегодня: разбиты нефтезавод и склад с топливом - РИА Новости Крым, 18.06.2026
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Удары по Украине сегодня: разбиты нефтезавод и склад с топливом
Удары по Украине сегодня: разбиты нефтезавод и склад с топливом - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Удары по Украине сегодня: разбиты нефтезавод и склад с топливом
Групповой удар высокоточным оружием нанесен по складу горюче-смазочных материалов и нефтеперерабатывающему заводу на Украине в ночь на четверг. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T09:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Групповой удар высокоточным оружием нанесен по складу горюче-смазочных материалов и нефтеперерабатывающему заводу на Украине в ночь на четверг. Об этом сообщает Минобороны РФ.Поражены склад горюче-смазочных материалов в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино Полтавской области, уточнили в Минобороны.Россия намерена наращивать ответные удары по Украине, чтобы отбить желание ВСУ бить по гражданским объектам в РФ, заявлял ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими, участниками специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла массированные и групповые удары по УкраинеРоссийские войска нанесли семь ударов возмездия по УкраинеВ Киеве разбиты 10 заводов по изготовлению беспилотников
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РИА Новости Крым
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украина, удары по украине, министерство обороны рф, киевская область, полтавская область, новости, новости сво
Удары по Украине сегодня: разбиты нефтезавод и склад с топливом

На Украине ударом высокоточного оружия разбиты нефтезавод и склад с горючим

09:06 18.06.2026 (обновлено: 09:16 18.06.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Групповой удар высокоточным оружием нанесен по складу горюче-смазочных материалов и нефтеперерабатывающему заводу на Украине в ночь на четверг. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В ответ на террористические атаки киевского режима нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ", - проинформировали в российском оборонном ведомстве.
Поражены склад горюче-смазочных материалов в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино Полтавской области, уточнили в Минобороны.
Россия намерена наращивать ответные удары по Украине, чтобы отбить желание ВСУ бить по гражданским объектам в РФ, заявлял ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими, участниками специальной военной операции.
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