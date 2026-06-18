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Три села под Севастополем остались без света

Три села под Севастополем остались без света - РИА Новости Крым, 18.06.2026

Три села под Севастополем остались без света

Гончарное, Передовое и Широкое под Севастополем частично остались без электроснабжения из-за технологического нарушения. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 18.06.2026

2026-06-18T15:54

2026-06-18T15:54

2026-06-18T15:54

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Гончарное, Передовое и Широкое под Севастополем частично остались без электроснабжения из-за технологического нарушения. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".Бригада энергетиков уже направлена на ликвидацию аварии.Также днем в четверг, 18 июня, несколько населенных пунктов на Южном берегу Крыма частично обесточены. Кроме того, несколько населенных пунктов Бахчисарайского района Крыма остались без электроэнергии днем в четверг.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят до 500 мегаватт новой генерации к 2030 годуНовую ГТЭС в Крыму построят за полтора годаТаврическая ТЭС станет самой мощной в Крыму

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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