https://crimea.ria.ru/20260618/tri-dnya-golosovaniya-i-novye-regiony-chto-izvestno-o-vyborakh-v-gosdumu-1156962865.html
Три дня голосования и новые регионы: что известно о выборах в Госдуму
Три дня голосования и новые регионы: что известно о выборах в Госдуму - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Три дня голосования и новые регионы: что известно о выборах в Госдуму
Голосование на выборах депутатов Госдумы нового созыва пройдет с 18 по 20 сентября 2026 года. Впервые участие в голосовании примут избиратели Донецкой и... РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T10:01
2026-06-18T10:01
2026-06-18T10:01
россия
новости
выборы
государственная дума рф
элла памфилова
центризбирком (цик рф)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/06/1140176011_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d88523a29765fc0b398302dde2390972.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Голосование на выборах депутатов Госдумы нового созыва пройдет с 18 по 20 сентября 2026 года. Впервые участие в голосовании примут избиратели Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.По ее словам, проведенные социологические опросы подтверждают, что людям удобен трехдневный формат голосования на выборах, при этом оптимально распределяется нагрузка на избирательные комиссии.Также в ЦИК сообщили, что в 77 регионах России 18 и 19 сентября будет организовано голосование групп избирателей, которые находятся в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.В 12 регионах страны 18-20 сентября вместе с голосованием в отдаленных населенных пунктах избирателям будет предоставлена возможность проголосовать на придомовых территориях, территориях общего пользования и в иных местах.Запланировано проведение более 2,2 тысячи избирательных кампаний всех уровней. Будет замещаться около 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.Кроме того, ЦИК определила список из 11 партий, у которых есть право участвовать в выборах в Госдуму девятого созыва без сбора подписей избирателей. В список вошли "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Новые люди", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Коммунистическая партия коммунисты России, "Яблоко", "Родина", "Зеленые", Партия прямой демократии.Всего в выборах в Госдуму, по информации Минюста России, имеют право участвовать 17 партий.Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября. До этого президент заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЛНР будет перенимать опыт Крыма при подготовке к выборамВ Госдуме ответили на попытки дестабилизировать ситуацию в РФ перед выборамиУчастники СВО будут баллотироваться в Госдуму от Крыма
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/06/1140176011_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b71e5ccef996436f7ad745bdd6fab018.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости, выборы, государственная дума рф, элла памфилова, центризбирком (цик рф)
Три дня голосования и новые регионы: что известно о выборах в Госдуму
Выборы депутатов Госдумы будут проходить с 18 по 20 сентября
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Голосование на выборах депутатов Госдумы нового созыва пройдет с 18 по 20 сентября 2026 года. Впервые участие в голосовании примут избиратели Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.
"В отличие от недостраны, тужащейся натянуть на себя демократическую личину, но при этом, трусливо поджав хвост, отказавшейся от выборов, Россия даже в этих агрессивных внешнеполитических условиях решительно настроена проводить выборы", - подчеркнула глава ЦИК России Элла Памфилова.
По ее словам, проведенные социологические опросы подтверждают, что людям удобен трехдневный формат голосования на выборах, при этом оптимально распределяется нагрузка на избирательные комиссии.
Также в ЦИК сообщили, что в 77 регионах России 18 и 19 сентября будет организовано голосование групп избирателей, которые находятся в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.
В 12 регионах страны 18-20 сентября вместе с голосованием в отдаленных населенных пунктах избирателям будет предоставлена возможность проголосовать на придомовых территориях, территориях общего пользования и в иных местах.
Запланировано проведение более 2,2 тысячи избирательных кампаний всех уровней. Будет замещаться около 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
Кроме того, ЦИК определила список из 11 партий, у которых есть право участвовать в выборах в Госдуму девятого созыва без сбора подписей избирателей. В список вошли "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Новые люди", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Коммунистическая партия коммунисты России, "Яблоко", "Родина", "Зеленые", Партия прямой демократии.
Всего в выборах в Госдуму, по информации Минюста России, имеют право участвовать 17 партий.
Ранее стало известно
, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября. До этого президент заявил
, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: