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Три дня голосования и новые регионы: что известно о выборах в Госдуму

Три дня голосования и новые регионы: что известно о выборах в Госдуму - РИА Новости Крым, 18.06.2026

Три дня голосования и новые регионы: что известно о выборах в Госдуму

Голосование на выборах депутатов Госдумы нового созыва пройдет с 18 по 20 сентября 2026 года. Впервые участие в голосовании примут избиратели Донецкой и... РИА Новости Крым, 18.06.2026

2026-06-18T10:01

2026-06-18T10:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Голосование на выборах депутатов Госдумы нового созыва пройдет с 18 по 20 сентября 2026 года. Впервые участие в голосовании примут избиратели Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.По ее словам, проведенные социологические опросы подтверждают, что людям удобен трехдневный формат голосования на выборах, при этом оптимально распределяется нагрузка на избирательные комиссии.Также в ЦИК сообщили, что в 77 регионах России 18 и 19 сентября будет организовано голосование групп избирателей, которые находятся в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.В 12 регионах страны 18-20 сентября вместе с голосованием в отдаленных населенных пунктах избирателям будет предоставлена возможность проголосовать на придомовых территориях, территориях общего пользования и в иных местах.Запланировано проведение более 2,2 тысячи избирательных кампаний всех уровней. Будет замещаться около 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.Кроме того, ЦИК определила список из 11 партий, у которых есть право участвовать в выборах в Госдуму девятого созыва без сбора подписей избирателей. В список вошли "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Новые люди", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Коммунистическая партия коммунисты России, "Яблоко", "Родина", "Зеленые", Партия прямой демократии.Всего в выборах в Госдуму, по информации Минюста России, имеют право участвовать 17 партий.Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября. До этого президент заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЛНР будет перенимать опыт Крыма при подготовке к выборамВ Госдуме ответили на попытки дестабилизировать ситуацию в РФ перед выборамиУчастники СВО будут баллотироваться в Госдуму от Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, выборы, государственная дума рф, элла памфилова, центризбирком (цик рф)