Рейтинг@Mail.ru
Три дня голосования и новые регионы: что известно о выборах в Госдуму - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260618/tri-dnya-golosovaniya-i-novye-regiony-chto-izvestno-o-vyborakh-v-gosdumu-1156962865.html
Три дня голосования и новые регионы: что известно о выборах в Госдуму
Три дня голосования и новые регионы: что известно о выборах в Госдуму - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Три дня голосования и новые регионы: что известно о выборах в Госдуму
Голосование на выборах депутатов Госдумы нового созыва пройдет с 18 по 20 сентября 2026 года. Впервые участие в голосовании примут избиратели Донецкой и... РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T10:01
2026-06-18T10:01
россия
новости
выборы
государственная дума рф
элла памфилова
центризбирком (цик рф)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/06/1140176011_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d88523a29765fc0b398302dde2390972.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Голосование на выборах депутатов Госдумы нового созыва пройдет с 18 по 20 сентября 2026 года. Впервые участие в голосовании примут избиратели Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.По ее словам, проведенные социологические опросы подтверждают, что людям удобен трехдневный формат голосования на выборах, при этом оптимально распределяется нагрузка на избирательные комиссии.Также в ЦИК сообщили, что в 77 регионах России 18 и 19 сентября будет организовано голосование групп избирателей, которые находятся в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.В 12 регионах страны 18-20 сентября вместе с голосованием в отдаленных населенных пунктах избирателям будет предоставлена возможность проголосовать на придомовых территориях, территориях общего пользования и в иных местах.Запланировано проведение более 2,2 тысячи избирательных кампаний всех уровней. Будет замещаться около 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.Кроме того, ЦИК определила список из 11 партий, у которых есть право участвовать в выборах в Госдуму девятого созыва без сбора подписей избирателей. В список вошли "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Новые люди", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Коммунистическая партия коммунисты России, "Яблоко", "Родина", "Зеленые", Партия прямой демократии.Всего в выборах в Госдуму, по информации Минюста России, имеют право участвовать 17 партий.Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября. До этого президент заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЛНР будет перенимать опыт Крыма при подготовке к выборамВ Госдуме ответили на попытки дестабилизировать ситуацию в РФ перед выборамиУчастники СВО будут баллотироваться в Госдуму от Крыма
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/06/1140176011_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b71e5ccef996436f7ad745bdd6fab018.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости, выборы, государственная дума рф, элла памфилова, центризбирком (цик рф)
Три дня голосования и новые регионы: что известно о выборах в Госдуму

Выборы депутатов Госдумы будут проходить с 18 по 20 сентября

10:01 18.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыборы в Крыму 6 сентября 2024 года
Выборы в Крыму 6 сентября 2024 года - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Голосование на выборах депутатов Госдумы нового созыва пройдет с 18 по 20 сентября 2026 года. Впервые участие в голосовании примут избиратели Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

"В отличие от недостраны, тужащейся натянуть на себя демократическую личину, но при этом, трусливо поджав хвост, отказавшейся от выборов, Россия даже в этих агрессивных внешнеполитических условиях решительно настроена проводить выборы", - подчеркнула глава ЦИК России Элла Памфилова.

По ее словам, проведенные социологические опросы подтверждают, что людям удобен трехдневный формат голосования на выборах, при этом оптимально распределяется нагрузка на избирательные комиссии.
Также в ЦИК сообщили, что в 77 регионах России 18 и 19 сентября будет организовано голосование групп избирателей, которые находятся в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.
В 12 регионах страны 18-20 сентября вместе с голосованием в отдаленных населенных пунктах избирателям будет предоставлена возможность проголосовать на придомовых территориях, территориях общего пользования и в иных местах.
Запланировано проведение более 2,2 тысячи избирательных кампаний всех уровней. Будет замещаться около 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
Кроме того, ЦИК определила список из 11 партий, у которых есть право участвовать в выборах в Госдуму девятого созыва без сбора подписей избирателей. В список вошли "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Новые люди", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Коммунистическая партия коммунисты России, "Яблоко", "Родина", "Зеленые", Партия прямой демократии.
Всего в выборах в Госдуму, по информации Минюста России, имеют право участвовать 17 партий.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября. До этого президент заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ЛНР будет перенимать опыт Крыма при подготовке к выборам
В Госдуме ответили на попытки дестабилизировать ситуацию в РФ перед выборами
Участники СВО будут баллотироваться в Госдуму от Крыма
 
РоссияНовостиВыборыГосударственная Дума РФЭлла ПамфиловаЦентризбирком (ЦИК РФ)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:12Посредник во взятке получил 4 года колонии в Симферополе
10:59Движение некоторых электричек в Крыму приостановлено
10:53Москву и АСЕАН связывают отношения стратегического партнерства – Путин
10:25В Крыму приостановили движение на участке ж/д – отменен поезд в Москву
10:11ВСУ атакует Москву – на подлете к столице уничтожено более 190 БПЛА
10:01Три дня голосования и новые регионы: что известно о выборах в Госдуму
09:56Выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыт из-за атаки дронов
09:46Топливо в Севастополе реализуют на 11 АЗС
09:37Где в Судаке 18 июня можно купить бензин – адреса
09:12Бензин в Саках – на каких АЗС есть топливо 18 июня
09:06Удары по Украине сегодня: разбиты нефтезавод и склад с топливом
08:49Любимый разведчик: судьба и яркие роли Юрия Соломина – ко дню рождения артиста
08:36В центре Симферополя на день ограничат движение
08:20555 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь
08:07Крымский мост – обстановка к утру четверга
07:59США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании для прекращения войны
07:39Дрон попал в жилую многоэтажку в Подмосковье - идет эвакуация
07:12Погибаю, но не сдаюсь: гибель Черноморского флота в 1918 году
06:44В Симферополе на время погаснет "Вечный огонь"
06:17Беспилотники атаковали нефтезавод и торговый центр в Москве
Лента новостейМолния