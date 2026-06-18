https://crimea.ria.ru/20260618/transportnoe-soobschenie-mezhdu-krymom-i--khersonskoy-oblastyu-sokhranyaetsya---saldo-1156983918.html
Транспортное сообщение между Крымом и Херсонской областью сохраняется - Сальдо
Транспортное сообщение между Крымом и Херсонской областью сохраняется - Сальдо - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Транспортное сообщение между Крымом и Херсонской областью сохраняется - Сальдо
РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T17:03
2026-06-18T17:03
2026-06-18T17:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, новости крыма, владимир сальдо, херсонская область, транспорт, атаки всу, арабатская стрелка
Материал дополняется
Транспортное сообщение между Крымом и Херсонской областью сохраняется - Сальдо
Транспортное сообщение с Крымом и Арабатской стрелкой в Херсонской области сохраняется