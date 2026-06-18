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Транспортное сообщение между Крымом и Херсонской областью сохраняется - Сальдо - РИА Новости Крым, 18.06.2026
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Транспортное сообщение между Крымом и Херсонской областью сохраняется - Сальдо
Транспортное сообщение между Крымом и Херсонской областью сохраняется - Сальдо - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Транспортное сообщение между Крымом и Херсонской областью сохраняется - Сальдо
РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T17:03
2026-06-18T17:03
крым
новости крыма
владимир сальдо
херсонская область
транспорт
атаки всу
арабатская стрелка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым.
крым
херсонская область
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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крым, новости крыма, владимир сальдо, херсонская область, транспорт, атаки всу, арабатская стрелка
Материал дополняется
Транспортное сообщение между Крымом и Херсонской областью сохраняется - Сальдо

Транспортное сообщение с Крымом и Арабатской стрелкой в Херсонской области сохраняется

17:03 18.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко / Перейти в фотобанкАвтомобили перед въездом в пункт пропуска "Джанкой"
Автомобили перед въездом в пункт пропуска Джанкой - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым.
 
КрымНовости КрымаВладимир СальдоХерсонская областьТранспортАтаки ВСУАрабатская стрелка
 
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