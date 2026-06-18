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Топливо в Севастополе реализуют на 11 АЗС - РИА Новости Крым, 18.06.2026
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Топливо в Севастополе реализуют на 11 АЗС
Топливо в Севастополе реализуют на 11 АЗС - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Топливо в Севастополе реализуют на 11 АЗС
В Севастополе бензин в свободной продаже можно найти на 11 заправках. Также топливо доступно по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T09:46
2026-06-18T09:46
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михаил развожаев
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе бензин в свободной продаже можно найти на 11 заправках. Также топливо доступно по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Адреса АЗС "Атан":Кроме того, свободная продажа топлива сегодня осуществляется на двух АЗС "ТЭС" – так называемых "близнецах" на трассе "Таврида" в Верхнесадовом. На остальных автозаправках сети "ТЭС" в четверг также доступно топливо, но только по накануне выданным QR-кодам, добавил губернатор.При этом на всех АЗС "ТЭС" в свободной продаже 18 июня дизельное топливо New Power, уточнил он.В Крыму с 31 мая отпуск бензина производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму
Топливо в Севастополе реализуют на 11 АЗС

Бензин в Севастополе в свободной продаже 18 июня есть на 11 заправках – адреса

09:46 18.06.2026
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАвтозаправочная станция. Архивное фото
Автозаправочная станция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе бензин в свободной продаже можно найти на 11 заправках. Также топливо доступно по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"С 10-00 на 9 заправках "АТАН" будет в свободной продаже топливо марок АИ-92 и АИ-95 Ultra и ДТ Ultra", – сказано в сообщении главы города в социальных сетях.
Адреса АЗС "Атан":
  1. 1
    АЗС 60 Качинское шоссе 2 (АИ-92, АИ-95 Ultra)
  2. 2
    АЗС 61 Верхнесадовое (ДТ Ultra)
  3. 3
    АЗС 69 ул. Генерала Мельника, 148 (АИ-92, ДТ Ultra)
  4. 4
    АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (АИ-92, АИ-95 Ultra)
  5. 5
    АЗС 82 Камышовое шоссе, 7в (АИ-92, ДТ Ultra)
  6. 6
    АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-92, АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
  7. 7
    АЗС 89, Проспект Победы 1 (АИ-92, ДТ Ultra)
  8. 8
    АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-92, АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
  9. 9
    АЗС 167 Балаклава, ул. Новикова, 51б (АИ-92, ДТ Ultra).
Кроме того, свободная продажа топлива сегодня осуществляется на двух АЗС "ТЭС" – так называемых "близнецах" на трассе "Таврида" в Верхнесадовом.
На остальных автозаправках сети "ТЭС" в четверг также доступно топливо, но только по накануне выданным QR-кодам, добавил губернатор.
При этом на всех АЗС "ТЭС" в свободной продаже 18 июня дизельное топливо New Power, уточнил он.
"Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена", – подчеркнул Развожаев.
В Крыму с 31 мая отпуск бензина производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.
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