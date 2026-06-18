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Топливо в Севастополе реализуют на 11 АЗС

Топливо в Севастополе реализуют на 11 АЗС - РИА Новости Крым, 18.06.2026

Топливо в Севастополе реализуют на 11 АЗС

В Севастополе бензин в свободной продаже можно найти на 11 заправках. Также топливо доступно по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.06.2026

2026-06-18T09:46

2026-06-18T09:46

2026-06-18T09:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе бензин в свободной продаже можно найти на 11 заправках. Также топливо доступно по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Адреса АЗС "Атан":Кроме того, свободная продажа топлива сегодня осуществляется на двух АЗС "ТЭС" – так называемых "близнецах" на трассе "Таврида" в Верхнесадовом. На остальных автозаправках сети "ТЭС" в четверг также доступно топливо, но только по накануне выданным QR-кодам, добавил губернатор.При этом на всех АЗС "ТЭС" в свободной продаже 18 июня дизельное топливо New Power, уточнил он.В Крыму с 31 мая отпуск бензина производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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