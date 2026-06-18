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США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании для прекращения войны
США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании для прекращения войны - РИА Новости Крым, 18.06.2026
США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании для прекращения войны
США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий завершение войны и разблокировку Ормузского пролива. Официальной церемонии в Женеве не будет – РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T07:59
2026-06-18T07:59
2026-06-18T07:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий завершение войны и разблокировку Ормузского пролива. Официальной церемонии в Женеве не будет – соглашение было подписано в электронном виде, удаленно и уже вступило в силу. Информацию об этом подтвердили обе стороны и лично президент США Дональд Трамп, пишет РИА Новости.Также о подписании сообщили в министерстве иностранных дел Ирана. По словам официального представителя иранского внешнеполитического ведомства Эсмаила Багаи, соглашение было утверждено сторонами в электронном виде, поэтому ранее запланированная официальная церемония в Женеве не потребуется. Дипломат утончил, что с документ с иранской стороны подписал президент Масуд Пезешкиан.В свою очередь, официальное информационное агентство Исламской республики Иран IRNA раскрыло содержание меморандума, подписанного Тегераном и Вашингтоном.Так, по его данным, меморандум о взаимопонимании, подписанный сроком на 60 дней, предполагает прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, и снятие санкций с Ирана.В частности, в документе отмечается, что Вашингтон обязуется снять санкции с Тегерана в течение времени, о котором стороны договорятся в финальном соглашении, при этом США и их союзники на Ближнем Востоке должны подготовить программу восстановления Ирана на сумму минимум в 300 миллиардов долларов.Иран в свою очередь обязуется не брать плату с судов за проход через Ормузский пролив в течение 60 дней и отказывается от производства или приобретения ядерного оружия, а сам вопрос иранских ядерных материалов стороны будут решать под контролем МАГАТЭ.Заключение сделки должно было состояться 19 июня в Женеве, это анонсировал Дональд Трамп, обещая, что в этот день судоходство в Ормузском проливе полностью возобновится.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Капитуляция Америки: к чему ведет наспех составленная сделка с ИраномЕсть только одна действенная формула мира между США и Ираном – экспертТрамп раскритиковал исключение России из "Большой восьмерки"
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США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании для прекращения войны
Трамп сообщил о подписании меморандума о взаимопонимании с Ираном
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий завершение войны и разблокировку Ормузского пролива. Официальной церемонии в Женеве не будет – соглашение было подписано в электронном виде, удаленно и уже вступило в силу. Информацию об этом подтвердили обе стороны и лично президент США Дональд Трамп, пишет РИА Новости.
"Я только что подписал его", – сообщил Трамп журналистам во Франции, где принимает участие в саммите G7.
Также о подписании сообщили в министерстве иностранных дел Ирана. По словам официального представителя иранского внешнеполитического ведомства Эсмаила Багаи, соглашение было утверждено сторонами в электронном виде, поэтому ранее запланированная официальная церемония в Женеве не потребуется. Дипломат утончил, что с документ с иранской стороны подписал президент Масуд Пезешкиан.
"Когда текст подписывается высшими должностными лицами обеих стран, его нарушение, естественно, повлечет за собой более серьезные последствия. Учитывая наш прошлый опыт, мы предпочли, чтобы это произошло именно так", – сказал Багаи местному телекананалу.
В свою очередь, официальное информационное агентство Исламской республики Иран IRNA раскрыло содержание меморандума, подписанного Тегераном и Вашингтоном.
Так, по его данным, меморандум о взаимопонимании, подписанный сроком на 60 дней, предполагает прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, и снятие санкций с Ирана.
В частности, в документе отмечается, что Вашингтон обязуется снять санкции с Тегерана в течение времени, о котором стороны договорятся в финальном соглашении, при этом США и их союзники на Ближнем Востоке должны подготовить программу восстановления Ирана на сумму минимум в 300 миллиардов долларов.
Иран в свою очередь обязуется не брать плату с судов за проход через Ормузский пролив в течение 60 дней и отказывается от производства или приобретения ядерного оружия, а сам вопрос иранских ядерных материалов стороны будут решать под контролем МАГАТЭ.
"Иран и США обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, а также воздержаться от вмешательства во внутренние дела друг друга", – сказано в тексте соглашения.
Заключение сделки должно было состояться 19 июня в Женеве, это анонсировал Дональд Трамп, обещая, что в этот день судоходство в Ормузском проливе полностью возобновится.
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