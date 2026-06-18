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США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании для прекращения войны

США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании для прекращения войны - РИА Новости Крым, 18.06.2026

США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании для прекращения войны

США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий завершение войны и разблокировку Ормузского пролива. Официальной церемонии в Женеве не будет – РИА Новости Крым, 18.06.2026

2026-06-18T07:59

2026-06-18T07:59

2026-06-18T07:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий завершение войны и разблокировку Ормузского пролива. Официальной церемонии в Женеве не будет – соглашение было подписано в электронном виде, удаленно и уже вступило в силу. Информацию об этом подтвердили обе стороны и лично президент США Дональд Трамп, пишет РИА Новости.Также о подписании сообщили в министерстве иностранных дел Ирана. По словам официального представителя иранского внешнеполитического ведомства Эсмаила Багаи, соглашение было утверждено сторонами в электронном виде, поэтому ранее запланированная официальная церемония в Женеве не потребуется. Дипломат утончил, что с документ с иранской стороны подписал президент Масуд Пезешкиан.В свою очередь, официальное информационное агентство Исламской республики Иран IRNA раскрыло содержание меморандума, подписанного Тегераном и Вашингтоном.Так, по его данным, меморандум о взаимопонимании, подписанный сроком на 60 дней, предполагает прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, и снятие санкций с Ирана.В частности, в документе отмечается, что Вашингтон обязуется снять санкции с Тегерана в течение времени, о котором стороны договорятся в финальном соглашении, при этом США и их союзники на Ближнем Востоке должны подготовить программу восстановления Ирана на сумму минимум в 300 миллиардов долларов.Иран в свою очередь обязуется не брать плату с судов за проход через Ормузский пролив в течение 60 дней и отказывается от производства или приобретения ядерного оружия, а сам вопрос иранских ядерных материалов стороны будут решать под контролем МАГАТЭ.Заключение сделки должно было состояться 19 июня в Женеве, это анонсировал Дональд Трамп, обещая, что в этот день судоходство в Ормузском проливе полностью возобновится.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Капитуляция Америки: к чему ведет наспех составленная сделка с ИраномЕсть только одна действенная формула мира между США и Ираном – экспертТрамп раскритиковал исключение России из "Большой восьмерки"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, обострение между ираном и сша, иран, в мире, ближний восток, политика, внешняя политика, новости