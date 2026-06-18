https://crimea.ria.ru/20260618/slov-uzhe-nedostatochno-rossiya-budet-nanosit-regulyarnye-udary-po-ukraine--lavrov-1156980463.html

Слов уже недостаточно: Россия будет наносить регулярные удары по Украине – Лавров

Слов уже недостаточно: Россия будет наносить регулярные удары по Украине – Лавров - РИА Новости Крым, 18.06.2026

Слов уже недостаточно: Россия будет наносить регулярные удары по Украине – Лавров

Россия в ответ на террористические атаки Киева будет регулярно наносить массированные групповые удары по объектам ВСУ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров РИА Новости Крым, 18.06.2026

2026-06-18T16:39

2026-06-18T16:39

2026-06-18T16:47

новости

сергей лавров

украина

удары по украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Россия в ответ на террористические атаки Киева будет регулярно наносить массированные групповые удары по объектам ВСУ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на полях саммита Россия – АСЕАН, пишет РИА Новости.По убеждению Лаврова, слов на действия киевского режима недостаточно.Также на саммите Россия – АСЕАН, глава российского МИД Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину прокомментировал угрозы Киева "сделать Крым островом".Силы противовоздушной обороны в ночь на четверг отразили массированный налет украинских беспилотников на Крым и еще 17 регионов России, в том числе – на Московскую область. Как сообщали ранее в Минобороны РФ, всего уничтожены 555 вражеских БПЛА.В частности в Москве зафиксированы попадания в Московский нефтеперерабатывающий завод и на территории торгового центра,. В Подмосковье в результате массированной атаки украинских беспилотников повреждены жилые дома, горели машины и торговый центр, сообщал ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.После налета украинских БПЛА в Подмосковье пострадали 17 человек, в том числе двое детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:555 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России за ночьАтака ВСУ на Ростовскую область: погиб человек и поврежден тепловозВСУ убили ответственного за ядерную безопасность сотрудника ЗАЭС

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сергей лавров, украина, удары по украине