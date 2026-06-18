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Слов уже недостаточно: Россия будет наносить регулярные удары по Украине – Лавров
Лавров назвал Зеленского террористом и заявил о нанесении регулярных ударов по Украине
16:39 18.06.2026 (обновлено: 16:47 18.06.2026)
© вице-премьер Украины А.КулебаУдары по Украине
© вице-премьер Украины А.Кулеба
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Россия в ответ на террористические атаки Киева будет регулярно наносить массированные групповые удары по объектам ВСУ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на полях саммита Россия – АСЕАН, пишет РИА Новости.
"Неслучайно президент объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе по целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность вооруженных сил Украины", – сказал министр журналистам.
По убеждению Лаврова, слов на действия киевского режима недостаточно.
Также на саммите Россия – АСЕАН, глава российского МИД Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину прокомментировал угрозы Киева "сделать Крым островом".
Силы противовоздушной обороны в ночь на четверг отразили массированный налет украинских беспилотников на Крым и еще 17 регионов России, в том числе – на Московскую область. Как сообщали ранее в Минобороны РФ, всего уничтожены 555 вражеских БПЛА.
В частности в Москве зафиксированы попадания в Московский нефтеперерабатывающий завод и на территории торгового центра,. В Подмосковье в результате массированной атаки украинских беспилотников повреждены жилые дома, горели машины и торговый центр, сообщал ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.
После налета украинских БПЛА в Подмосковье пострадали 17 человек, в том числе двое детей.
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