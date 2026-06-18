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Слов уже недостаточно: Россия будет наносить регулярные удары по Украине – Лавров - РИА Новости Крым, 18.06.2026
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Слов уже недостаточно: Россия будет наносить регулярные удары по Украине – Лавров
Слов уже недостаточно: Россия будет наносить регулярные удары по Украине – Лавров - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Слов уже недостаточно: Россия будет наносить регулярные удары по Украине – Лавров
Россия в ответ на террористические атаки Киева будет регулярно наносить массированные групповые удары по объектам ВСУ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T16:39
2026-06-18T16:47
новости
сергей лавров
украина
удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Россия в ответ на террористические атаки Киева будет регулярно наносить массированные групповые удары по объектам ВСУ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на полях саммита Россия – АСЕАН, пишет РИА Новости.По убеждению Лаврова, слов на действия киевского режима недостаточно.Также на саммите Россия – АСЕАН, глава российского МИД Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину прокомментировал угрозы Киева "сделать Крым островом".Силы противовоздушной обороны в ночь на четверг отразили массированный налет украинских беспилотников на Крым и еще 17 регионов России, в том числе – на Московскую область. Как сообщали ранее в Минобороны РФ, всего уничтожены 555 вражеских БПЛА.В частности в Москве зафиксированы попадания в Московский нефтеперерабатывающий завод и на территории торгового центра,. В Подмосковье в результате массированной атаки украинских беспилотников повреждены жилые дома, горели машины и торговый центр, сообщал ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.После налета украинских БПЛА в Подмосковье пострадали 17 человек, в том числе двое детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:555 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России за ночьАтака ВСУ на Ростовскую область: погиб человек и поврежден тепловозВСУ убили ответственного за ядерную безопасность сотрудника ЗАЭС
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РИА Новости Крым
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96
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7 495 645-6601
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новости, сергей лавров, украина, удары по украине
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Слов уже недостаточно: Россия будет наносить регулярные удары по Украине – Лавров

Лавров назвал Зеленского террористом и заявил о нанесении регулярных ударов по Украине

16:39 18.06.2026 (обновлено: 16:47 18.06.2026)
 
© вице-премьер Украины А.КулебаУдары по Украине
Удары по Украине
© вице-премьер Украины А.Кулеба
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Россия в ответ на террористические атаки Киева будет регулярно наносить массированные групповые удары по объектам ВСУ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на полях саммита Россия – АСЕАН, пишет РИА Новости.

"Неслучайно президент объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе по целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность вооруженных сил Украины", – сказал министр журналистам.

По убеждению Лаврова, слов на действия киевского режима недостаточно.
Также на саммите Россия – АСЕАН, глава российского МИД Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину прокомментировал угрозы Киева "сделать Крым островом".
Силы противовоздушной обороны в ночь на четверг отразили массированный налет украинских беспилотников на Крым и еще 17 регионов России, в том числе – на Московскую область. Как сообщали ранее в Минобороны РФ, всего уничтожены 555 вражеских БПЛА.
В частности в Москве зафиксированы попадания в Московский нефтеперерабатывающий завод и на территории торгового центра,. В Подмосковье в результате массированной атаки украинских беспилотников повреждены жилые дома, горели машины и торговый центр, сообщал ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.
После налета украинских БПЛА в Подмосковье пострадали 17 человек, в том числе двое детей.
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НовостиСергей ЛавровУкраинаУдары по Украине
 
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