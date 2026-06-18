https://crimea.ria.ru/20260618/sila-ruk-i-dukha-v-krymu-boytsy-svo-zanimayutsya-armsportom-s-chempionom-rossii-1156982500.html

Сила рук и духа: в Крыму бойцы СВО занимаются армспортом с чемпионом России

Сила рук и духа: в Крыму бойцы СВО занимаются армспортом с чемпионом России - РИА Новости Крым, 18.06.2026

Сила рук и духа: в Крыму бойцы СВО занимаются армспортом с чемпионом России

В армрестлинге помимо физики есть еще и геометрия, здесь каждый угол имеет значение, учит тренер своего подопечного. Важна каждая деталь: как упереться ногами,... РИА Новости Крым, 18.06.2026

2026-06-18T20:11

2026-06-18T20:11

2026-06-18T20:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В армрестлинге помимо физики есть еще и геометрия, здесь каждый угол имеет значение, учит тренер своего подопечного. Важна каждая деталь: как упереться ногами, правильно их поставив, как ухватиться за специальный стержень на столе, как наклониться, чтобы правильно применить силу предплечья и бицепса, направив ее в пальцы так, чтобы твоя рука оказалась над ладонью оппонента. Тренер знает, о чем говорит, ведь он лучший спортсмен России по пара-армрестлингу. Его ученик сегодня – тоже лучший в своем деле. Он воин, ветеран СВО. Он привык добиваться поставленных целей.В Крыму участники специальной военной операции могут заниматься физкультурой и спортом бесплатно. В регионе работает ряд спортивных организаций, где военные могут играть в футбол, настольный теннис, волейбол, баскетбол, заниматься пулевой стрельбой, армрестлингом. Причем в случае с рукоборьем ветераны СВО имеют уникальную возможность тренироваться у легендарного спортсмена Аметхана Абдураманова.Ветеранов учит "Железная рука"Аметхан Абдураманов – тренер-преподаватель по адаптивной физкультуре и спорту, работает в симферопольской спортшколе № 2. Он мастер спорта международного класса по пара-армрестлингу, известный под прозвищем "Железная рука". Среди его достижений: Чемпион Мира 2021 года, Вице-Чемпион Чемпионата Мира 2025 года, Чемпион России с 2020 по 2026 годы.– Аметхан, почему решили тренировать ветеранов СВО, в том числе и тех, кто получил тяжелые травмы?– Это люди достойные! Они отправились на фронт, чтобы помочь стране, но кто-то из них сейчас оказался в сложной ситуации, и теперь нуждается в помощи. И кто, если не мы им поможем в этот сложный период? Не по книжкам, а на практике им могу помочь, потому и помогаю.Спортсмен признается: своим успехам и достижениям он обязан упорному труду. Верой в себя и свои неограниченные возможности. В четыре года Аметхан потерял левую руку – влез в трансформатор, но чудом выжил. Всевышний сохранил ему жизнь для чего-то важного – так он повторяет и себе, и своим ученикам-ветеранам СВО. Например, Станиславу Зеленецкому. Этот крымчанин, боец СВО, также выжил чудом: получил сквозное ранение в голову, пять дней провел в окопе без сознания, а потом вышел к своим – слепой, по заминированному полю. Сейчас он на реабилитации в санатории, поэтому пропускает тренировки.У тренера четверо учеников из числа ветеранов СВО. Один из них Андрей Зырянов. И у него уже есть первые значительные успехи в армспорте. Он занял первое место на "Кубке героев" в категории "Армрестлинг 80+". Соревновался с сильнейшими участниками региональных кадровых программ – спортсменами из Курской области, Адыгеи, Кубани и ЛНР.Позывной "Бугор": психолог, воин и спортсмен"Аметхан у нас лучший, поэтому я и победил", – признается Зырянов, разминая "рабочую" правую руку.По первому образованию он педагог-психолог, даже работал с трудными подростками, по второму – инженер-строитель. По жизни – экстремал, по призванию воин. Он умеет стрелять из всех видов оружия и перепробовал все "мужские" виды спорта, кроме капоэйры. У него черный пояс по джиу-джитсу. А еще он казачий полковник, артиллерист, парашютист, водолаз-разведчик и оператор БПЛА. Метает ножи и хорошо рисует. Он командовал взводом, ротой, диверсионно-разведывательной группой, батареей и артдивизионом. Был активным участником событий Крымской Весны – отвечал за блокпост на Донузлаве. С мая по декабрь 2014 года в составе казачьих и добровольческих отрядов отправился в ДНР и ЛНР. На СВО с 2022 года. Позывной – "Бугор".Сейчас Зырянов – Президент федерации казачьего рукопашного боя, заместитель по боевой подготовке окружного атамана Крыма. Ведущий специалист отдела экономической безопасности "Черноморнефтегаза", командир взвода в Крым-БАРС. Вот уже почти полгода он трижды в неделю посещает тренировки по армрестлингу.По словам Зырянова, армрестлинг – мирный вид соревнований, менее травматичный, но все же силовой. И он, как любой вид спорта, помогает участникам СВО адаптироваться после травм, восстанавливает не только тело, но и дух. Главное на пути к успеху – четко следовать указаниям тренера, а еще самодисциплина, концентрация и светлые мысли, уверен он.– Очень важно так называемое энергетическое дыхание. С этой энергией пробуждаются внутренние сила и мощь, – говорит он.– Но на фронте это вам помогало?..– Нет. На фронте помогло то, что я водолаз, и когда взрывалось рядом, перепонки не порвало, потому что из-за ныряния они стали гибкие, натренированные, продуваешься ведь постоянно. А благодаря регулярным тренировкам и спорту мои контузии прошли практически бесследно.Подразделения, в которых служил Зырянов, сражались на самых ответственных участках: Херсонское направление, Работино, Бахмут. Он был признан лучшим артиллеристом в районе Соледара. Его расчет каждый день разносил вражеские доты. У него было восемь контузий, множество осколочных ранений и наград. Но самые ценные – три медали "За отвагу", признается "Бугор".– Какой бой оказался для Вас самым тяжелым?– Таких было несколько. Про один расскажу. Мы заходили в Попасную. С третьего раза, через Степное. И я был корректировщиком артиллерийского огня. Несколько артиллеристов ПТУРы (противотанковые управляемые ракеты – ред.) выставляли, и нас накрыло "градом" (реактивная система залпового огня "Град" калибра 122 мм – ред.). А это 40 ракет. Из всего нашего подразделения в живых остался только я. Из двух других подразделений еще по двое выжили. Итого нас было пятеро, я за старшего остался. И мы два дня сдерживали накат. Пока наши со всех сторон противника зажимали. Тогда же мы вытащили на точку эвакуации своего товарища. Думали, что он "двести" (погиб – ред.), а он оказался тяжелый "триста" (тяжело ранен – ред.). Второе рождение ему дали. Молодой пацан.– После пережитого кошмары Вас не мучают?..– Я же сам психолог. (Улыбается). Кошмары мучают тех, у кого неустойчивая психика. Меня Бог миловал. А спорт, разными видами которого я занимался с самого детства, закалил характер.– На фронте знание педагогики и психологии Вам как-то помогало?– Обязательно. Психология вообще по жизни помогает. В подразделении, батарее или роте, везде, где командовал, нужно было разговаривать с людьми. Ведь у каждого свой менталитет, свои возможности и особенности. Все ведь люди разные, а из них надо сделать одну команду, и чтобы этот механизм работал, как часики.– А что самое главное в боевых условиях?..– Самое главное на войне – не бояться. Нет, конечно, страшно всем. Но нужно переступить через свой страх, через себя. Молитвы очень помогают. Нужно молиться и не паниковать. Вот, что помогает. А спорт, повторюсь, помогает сформировать характер.Крым — это любовь с первого взгляда"Сам я родом из Свердловска. Жил в Волгограде и Санкт-Петербурге, в Африке и на Ближнем Востоке. Много где. Но всегда хотел переехать в Крым. Влюбился в него еще в 1984 году, когда впервые сюда попал. Отдыхал тогда в Евпатории, в пионерском лагере "Дельфин". Эта любовь к полуострову продолжается до сих пор", – делится собеседник.Срочную службу Зырянов проходил в Севастополе, попал в отряд специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС). До сих пор, кстати, дружит с командиром."Полюбил Севастополь! Там каждое воскресенье оркестры. Девочкам, женщинам, бабушкам уступают место в общественном транспорте, и в маршрутках платят не когда зашел, когда вышел (улыбается). Считаю этот город самым лучшим в мире. Живу в Симферополе, потому что здесь моя работа и друзья. Очень хочу работать на благо Родины в Минсельхозе", – признается он.Ветеран СВО Зырянов стал участником программы "Герои Крыма". Он намерен развивать сельское хозяйство полуострова. Хочет создать рыбоводческую ферму и выращивать морепродукты. И уже даже обсудил это перспективные направления с профильным министром.Ранее сайт РИА Новости Крым рассказывал о ветеране СВО Станиславе Минченко из Симферополя, который посещает Спортивную школу олимпийского резерва по стрельбе имени В.С. Клименко. Он занимается пулевой стрельбой ПОДА (для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата – ред.). Пневматическая винтовка не только заменила ему мотоцикл, которым после перенесенного ранения он управлять не может, но и навела "порядок в голове".Также в Крыму ветераны СВО с ампутацией играют в следж-хоккей, он же хоккей на санях – это командная спортивная игра на льду, паралимпийская версия классического хоккея.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Воин в костюме: в Крыму за безопасность энергообъектов отвечает штурмовик"Нас ранило в один день": в Крыму соседи стали боевыми товарищамиЗабить гол судьбе: в Крыму играют в футбол на электроколясках

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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крым, ветераны сво, герои крыма