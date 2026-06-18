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Российские войска освободили еще один населенный пункт в Донбассе
Российские войска освободили еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Российские войска освободили еще один населенный пункт в Донбассе
Российские войска освободили населенный пункт Рай-Александровка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T12:28
2026-06-18T12:28
2026-06-18T12:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Рай-Александровка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.Во вторник стало известно об освобождении населенного пункта Новый Донбасс в ДНР. Ранее российские бойцы также освободили от украинских боевиков населенный пункт Артема в ДНР. А до этого армия РФ установила контроль над населенным пунктом Шевченко Харьковской области, освободила Охримовку на Харьковщине и село Роскошное в ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа "птичек" по "Стралинк": ВС России громят цели в Запорожской областиКиев несет колоссальные потери - данные за суткиКиев ускоряет эвакуацию военных заводов из Дружковки и Славянска
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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новости сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, россия, украина, потери всу
Российские войска освободили еще один населенный пункт в Донбассе
Еще один населенный пункт в Донбассе освобожден российской армией
12:28 18.06.2026 (обновлено: 12:38 18.06.2026)