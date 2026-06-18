https://crimea.ria.ru/20260618/rossiyskie-voyska-osvobodili-esche-odin-naselennyy-punkt-v-donbasse-1156968178.html

Российские войска освободили еще один населенный пункт в Донбассе

Российские войска освободили еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 18.06.2026

Российские войска освободили еще один населенный пункт в Донбассе

Российские войска освободили населенный пункт Рай-Александровка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.06.2026

2026-06-18T12:28

2026-06-18T12:28

2026-06-18T12:38

новости сво

донецкая народная республика (днр)

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

россия

украина

потери всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1a/1123961215_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5a24ecf1696a2745fea5528cef119ac7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Рай-Александровка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.Во вторник стало известно об освобождении населенного пункта Новый Донбасс в ДНР. Ранее российские бойцы также освободили от украинских боевиков населенный пункт Артема в ДНР. А до этого армия РФ установила контроль над населенным пунктом Шевченко Харьковской области, освободила Охримовку на Харьковщине и село Роскошное в ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа "птичек" по "Стралинк": ВС России громят цели в Запорожской областиКиев несет колоссальные потери - данные за суткиКиев ускоряет эвакуацию военных заводов из Дружковки и Славянска

донецкая народная республика (днр)

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, россия, украина, потери всу