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Ракетную опасность в Крыму отменили

Ракетную опасность в Крыму отменили - РИА Новости Крым, 18.06.2026

Ракетную опасность в Крыму отменили

В Крыму объявлен отбой ракетной опасности. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 18.06.2026

2026-06-18T21:12

2026-06-18T21:12

2026-06-18T21:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В Крыму объявлен отбой ракетной опасности. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.Тревога была объявлена в 20:15 и действовала около часа.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".В этот период в Севастополе объявлялась воздушная тревога. Сирены звучали 40 минут. Также было приостановлено движение по Крымскому мосту. Ограничение действует до сих пор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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