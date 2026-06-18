Прятались в домах: бойцы "Днепра" разбили пункт управления дронами ВСУ
ВСУ устроили пункт управления дронами в частных домах на правом берегу Днепра
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии уничтожили украинский пункт управления беспилотниками на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны России.
По данным российского оборонного ведомства, противник в гражданской одежде выносил из заброшенной жилой постройки разведывательный дрон квадрокоптерного типа и в этот момент был замечен воздушной разведкой подразделения группы "Днепр".
"При проведении доразведки были обнаружены провода электропитания, бензогенератор и антенна управления БПЛА. Расчету ударных беспилотников поступила команда на уничтожение выявленной цели. Первые два FPV-дрона вывели из строя бензогенератор и антенну управления. Далее сбросами нанесено огневое поражение строениям. Кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение пункта управления с живой силой ВСУ", – сказано в сообщении.
Работа по уничтожению укрытий, опорных пунктов, пунктов управления беспилотниками, живой силы и техники противника на правом берегу Днепра в Херсонской области ведется подразделением ежедневно.
"Уничтожали все укрытия, все, что видели, все сносили. Особое внимание идет на тропы, мусор, в принципе – разные признаки жизни. Может быть, следы от машин, наземных робототехнических комплексов – доставки производятся. Ночные посылки с "Бабы-Яги" скидывают. Тоже все обнаруживается и уничтожается", – отметил начальник расчета роты ВБпС с позывным "Гуф".
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