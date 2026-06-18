Рейтинг@Mail.ru
Прятались в домах: бойцы "Днепра" разбили пункт управления дронами ВСУ - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260618/pryatalis-v-domakh-boytsy-dnepra-razbili-punkt-upravleniya-dronami-vsu-1156971239.html
Прятались в домах: бойцы "Днепра" разбили пункт управления дронами ВСУ
Прятались в домах: бойцы "Днепра" разбили пункт управления дронами ВСУ - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Прятались в домах: бойцы "Днепра" разбили пункт управления дронами ВСУ
Подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии уничтожили украинский пункт управления беспилотниками на правом берегу Днепра в Херсонской... РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T17:52
2026-06-18T17:52
министерство обороны рф
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
группировка войск "днепр"
херсонская область
вооруженные силы россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/12/1156970848_0:34:1100:653_1920x0_80_0_0_6eca22e5aa641c410c506f5993280421.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии уничтожили украинский пункт управления беспилотниками на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны России.По данным российского оборонного ведомства, противник в гражданской одежде выносил из заброшенной жилой постройки разведывательный дрон квадрокоптерного типа и в этот момент был замечен воздушной разведкой подразделения группы "Днепр".Работа по уничтожению укрытий, опорных пунктов, пунктов управления беспилотниками, живой силы и техники противника на правом берегу Днепра в Херсонской области ведется подразделением ежедневно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожает боевиков ВСУ в Красном ЛиманеКрымские дроноводы ударом "Молнии" разбили миномет ВСУ на правом берегу ДнепраШтурмовики захватили пункт ВСУ в Запорожской области
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/12/1156970848_92:0:1008:687_1920x0_80_0_0_bc12afb00e6865acc382f9c6ac6bb293.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), группировка войск "днепр", херсонская область, вооруженные силы россии
Прятались в домах: бойцы "Днепра" разбили пункт управления дронами ВСУ

ВСУ устроили пункт управления дронами в частных домах на правом берегу Днепра

17:52 18.06.2026
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии уничтожили украинский пункт управления беспилотниками на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны России.
По данным российского оборонного ведомства, противник в гражданской одежде выносил из заброшенной жилой постройки разведывательный дрон квадрокоптерного типа и в этот момент был замечен воздушной разведкой подразделения группы "Днепр".
"При проведении доразведки были обнаружены провода электропитания, бензогенератор и антенна управления БПЛА. Расчету ударных беспилотников поступила команда на уничтожение выявленной цели. Первые два FPV-дрона вывели из строя бензогенератор и антенну управления. Далее сбросами нанесено огневое поражение строениям. Кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение пункта управления с живой силой ВСУ", – сказано в сообщении.
Работа по уничтожению укрытий, опорных пунктов, пунктов управления беспилотниками, живой силы и техники противника на правом берегу Днепра в Херсонской области ведется подразделением ежедневно.

"Уничтожали все укрытия, все, что видели, все сносили. Особое внимание идет на тропы, мусор, в принципе – разные признаки жизни. Может быть, следы от машин, наземных робототехнических комплексов – доставки производятся. Ночные посылки с "Бабы-Яги" скидывают. Тоже все обнаруживается и уничтожается", – отметил начальник расчета роты ВБпС с позывным "Гуф".

Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России уничтожает боевиков ВСУ в Красном Лимане
Крымские дроноводы ударом "Молнии" разбили миномет ВСУ на правом берегу Днепра
Штурмовики захватили пункт ВСУ в Запорожской области
 
Министерство обороны РФНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)Группировка войск "Днепр"Херсонская областьВооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:57В Крыму осуждены два нелегальных "банкира"
18:44В Крыму растет производство комбикормов
18:22От Алеши до Максима: как Крым сделал из Пешкова Горького
18:07Правнука Брежнева внесли в базу "Миротворца"
17:52Прятались в домах: бойцы "Днепра" разбили пункт управления дронами ВСУ
17:38Выстрел в голову: в Крыму раскрыли убийство 25-летней давности
17:29Лондон передаст Киеву 150 тысяч дронов до конца года
17:21Лантратова обратится в ООН и ОБСЕ после атак дронов на Москву
17:10Что происходит с топливом в Крыму сегодня - ответ Минтопэнерго
17:03Транспортное сообщение между Крымом и Херсонской областью сохраняется - Сальдо
16:48Природный пожар под Алуштой потушили
16:39Слов недостаточно: Россия будет наносить регулярные удары по Украине – Лавров
16:22Евпатория и еще два населенных пункта на западе Крыма частично обесточены
16:07ВСУ убили ответственного за ядерную безопасность сотрудника ЗАЭС
15:54Три села под Севастополем остались без света
15:51От безопасности до культуры: итоговое заявление Путина на саммите АСЕАН
15:40Председатель Верховного суда Крыма ушел в отставку
15:27Киев разгоняет фейк об эвакуации из Энергодара
15:16Под Алуштой вспыхнул крупный ландшафтный пожар – огонь охватил 5 гектаров
15:10В Финляндии сделали заявление о войне России с НАТО
Лента новостейМолния