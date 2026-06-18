https://crimea.ria.ru/20260618/pryatalis-v-domakh-boytsy-dnepra-razbili-punkt-upravleniya-dronami-vsu-1156971239.html

Прятались в домах: бойцы "Днепра" разбили пункт управления дронами ВСУ

Прятались в домах: бойцы "Днепра" разбили пункт управления дронами ВСУ - РИА Новости Крым, 18.06.2026

Прятались в домах: бойцы "Днепра" разбили пункт управления дронами ВСУ

Подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии уничтожили украинский пункт управления беспилотниками на правом берегу Днепра в Херсонской... РИА Новости Крым, 18.06.2026

2026-06-18T17:52

2026-06-18T17:52

2026-06-18T17:52

министерство обороны рф

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

группировка войск "днепр"

херсонская область

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии уничтожили украинский пункт управления беспилотниками на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны России.По данным российского оборонного ведомства, противник в гражданской одежде выносил из заброшенной жилой постройки разведывательный дрон квадрокоптерного типа и в этот момент был замечен воздушной разведкой подразделения группы "Днепр".Работа по уничтожению укрытий, опорных пунктов, пунктов управления беспилотниками, живой силы и техники противника на правом берегу Днепра в Херсонской области ведется подразделением ежедневно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожает боевиков ВСУ в Красном ЛиманеКрымские дроноводы ударом "Молнии" разбили миномет ВСУ на правом берегу ДнепраШтурмовики захватили пункт ВСУ в Запорожской области

херсонская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), группировка войск "днепр", херсонская область, вооруженные силы россии