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Природный пожар под Алуштой потушили
Природный пожар под Алуштой потушили - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Природный пожар под Алуштой потушили
В селе Солнечногорское на Южном берегу Крыма потушили природный пожар на пяти гектарах. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T16:48
2026-06-18T16:48
2026-06-18T16:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В селе Солнечногорское на Южном берегу Крыма потушили природный пожар на пяти гектарах. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.Возгорание сухой растительности на открытой территории произошло в четверг днем. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС России, МЧС Крыма, Алуштинского лесоохотничьего хозяйства и администрации района. Они стабилизировали ситуацию.Всего для ликвидации ландшафтного пожара было привлечено более 70 человек и 14 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Природный пожар под Алуштой потушили
Под Алуштой потушили природный пожар на площади 5 гектаров