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Остановка движения на участке ж/д в Крыму: для пассажиров подготовили автобусы - РИА Новости Крым, 18.06.2026
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Остановка движения на участке ж/д в Крыму: для пассажиров подготовили автобусы
Остановка движения на участке ж/д в Крыму: для пассажиров подготовили автобусы - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Остановка движения на участке ж/д в Крыму: для пассажиров подготовили автобусы
Шесть поездов "Таврия" из Крыма меняют порядок отправления в связи с закрытием движения на одном из участков Крымской железной дороги. Об этом информирует в... РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T11:45
2026-06-18T11:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Шесть поездов "Таврия" из Крыма меняют порядок отправления в связи с закрытием движения на одном из участков Крымской железной дороги. Об этом информирует в четверг пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".В Крыму на одном из участков железной дороги приостановлено движение пассажирских поездов. В связи с ситуацией отменяется поезд 168/167 Симферополь - Москва отправлением 18 июня.Расписание движения поездов и автобусов 18 июня для пассажиров, следующих из Крыма:Отправление автобуса из Симферополя до Керчи в 14:00Отправление автобуса из Симферополя до Владиславовки в 16:00Отправление автобуса из Симферополя до Владиславовки в 16:30Отправление автобуса из Симферополя до Владиславовки в 17:00Отправление автобуса из Севастополя до Владиславовки в 15:00.Отправление автобуса из Симферополя до Владиславовки в 17:30.Отправление автобуса из Симферополя до Владиславовки в 18:00Посадка в автобусы производится на привокзальных площадях около ж/д станций, уточняет перевозчик. Пассажиров просят прибывать на посадку заблаговременно.В Крыму также временно остановлено движение пригородных поездов на участке Нижнегорская – Краснофлотская, сообщали ранее в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Изменен график движения крымских поездов "Таврия" на летоСтанция Джанкой закрыта – как добраться на поездРЖД остановила продажу билетов с юга России на сентябрь
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гранд сервис экспресс, крым, железная дорога, железные дороги крыма, логистика, поезд, поезд "таврия", расписание поездов в крыму, новости крыма
Остановка движения на участке ж/д в Крыму: для пассажиров подготовили автобусы

В Крыму из-за закрытого участка ж/д пассажиров поездов будут доставлять на автобусах

11:45 18.06.2026 (обновлено: 11:52 18.06.2026)
 
© РИА Новости КрымЭлектричка
Электричка - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Шесть поездов "Таврия" из Крыма меняют порядок отправления в связи с закрытием движения на одном из участков Крымской железной дороги. Об этом информирует в четверг пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
В Крыму на одном из участков железной дороги приостановлено движение пассажирских поездов. В связи с ситуацией отменяется поезд 168/167 Симферополь - Москва отправлением 18 июня.
"В связи с закрытием движения на одном из участков Крымской железной дороги сегодня, 18 июня, изменяется порядок отправления поездов "Таврия" из Крыма. С начальных станций Севастополь и Симферополь пассажиров доставят до места посадки в поезда автобусами", - проинформировали в компании.
Расписание движения поездов и автобусов 18 июня для пассажиров, следующих из Крыма:
  • Поезд № 453/454 Симферополь - Москва отправится со станции Керчь Южная в 19:40.
Отправление автобуса из Симферополя до Керчи в 14:00
  • Поезд № 315/316 Симферополь - Адлер отправится со станции Владиславовка в 18:30.
Отправление автобуса из Симферополя до Владиславовки в 16:00
  • Поезд № 25/26 Симферополь - Минеральные Воды отправится со станции Владиславовка в 18:55
Отправление автобуса из Симферополя до Владиславовки в 16:30
  • Поезд № 179/180 Симферополь - Санкт-Петербург отправится со станции Владиславовка в 19:30
Отправление автобуса из Симферополя до Владиславовки в 17:00
  • Поезд № 92 Севастополь - Москва отправится со станции Владиславовка в 19:55
Отправление автобуса из Севастополя до Владиславовки в 15:00.
Отправление автобуса из Симферополя до Владиславовки в 17:30.
  • Поезд № 28 Симферополь - Москва отправится со станции Владиславовка в 20:15
Отправление автобуса из Симферополя до Владиславовки в 18:00
Посадка в автобусы производится на привокзальных площадях около ж/д станций, уточняет перевозчик. Пассажиров просят прибывать на посадку заблаговременно.
В Крыму также временно остановлено движение пригородных поездов на участке Нижнегорская – Краснофлотская, сообщали ранее в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).
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