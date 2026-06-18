https://crimea.ria.ru/20260618/priostanovka-dvizheniya-poezdov-v-krymu-dlya-passazhirov-podgotovili-avtobusy-1156966446.html

Остановка движения на участке ж/д в Крыму: для пассажиров подготовили автобусы

Остановка движения на участке ж/д в Крыму: для пассажиров подготовили автобусы - РИА Новости Крым, 18.06.2026

Остановка движения на участке ж/д в Крыму: для пассажиров подготовили автобусы

Шесть поездов "Таврия" из Крыма меняют порядок отправления в связи с закрытием движения на одном из участков Крымской железной дороги. Об этом информирует в... РИА Новости Крым, 18.06.2026

2026-06-18T11:45

2026-06-18T11:45

2026-06-18T11:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Шесть поездов "Таврия" из Крыма меняют порядок отправления в связи с закрытием движения на одном из участков Крымской железной дороги. Об этом информирует в четверг пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".В Крыму на одном из участков железной дороги приостановлено движение пассажирских поездов. В связи с ситуацией отменяется поезд 168/167 Симферополь - Москва отправлением 18 июня.Расписание движения поездов и автобусов 18 июня для пассажиров, следующих из Крыма:Отправление автобуса из Симферополя до Керчи в 14:00Отправление автобуса из Симферополя до Владиславовки в 16:00Отправление автобуса из Симферополя до Владиславовки в 16:30Отправление автобуса из Симферополя до Владиславовки в 17:00Отправление автобуса из Севастополя до Владиславовки в 15:00.Отправление автобуса из Симферополя до Владиславовки в 17:30.Отправление автобуса из Симферополя до Владиславовки в 18:00Посадка в автобусы производится на привокзальных площадях около ж/д станций, уточняет перевозчик. Пассажиров просят прибывать на посадку заблаговременно.В Крыму также временно остановлено движение пригородных поездов на участке Нижнегорская – Краснофлотская, сообщали ранее в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Изменен график движения крымских поездов "Таврия" на летоСтанция Джанкой закрыта – как добраться на поездРЖД остановила продажу билетов с юга России на сентябрь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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