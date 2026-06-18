Принята Казанская декларация саммита "Россия – АСЕАН"
По итогам саммита "Россия – АСЕАН" принята Казанская декларация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В четверг, 18 июня, по итогам саммита в Казани принята Казанская декларация 2026 года "Россия – АСЕАН: единство в многообразии – 35 лет вместе". Текст документа размещен на сайте администрации президента России.
"Признаем успешным выполнение Комплексного плана действий по реализации стратегического партнерства между Российской Федерацией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии на 2021–2025 годы и одобряем Комплексный план действий по реализации стратегического партнерства между Российской Федерацией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (2026–2030 годы) с целью дальнейшего продвижения и расширения многогранного и взаимовыгодного сотрудничества", – указано в декларации.
Согласно тексту документа, главы государств и правительств Российской Федерации и стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии подтвердили готовность продвигать дружественные отношения, взаимное доверие и уважение, укреплять диалог по вопросам безопасности, поддерживать взаимодействие, продвигать более тесное сотрудничество и совместные практические инициативы.
Также в декларации говорится о развитии морского сотрудничества, укреплении региональной биологической безопасности, обмене передовыми практиками, стремлении к активизации усилий по расширению торговли и инвестиций, продвижении практического сотрудничества по приоритетным направлениям "Индо-Тихоокеанского видения АСЕАН" и другом.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ и страны АСЕАН выступают за справедливую систему мироустройства, отстаивают принципы суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела.
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