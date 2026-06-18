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Принята Казанская декларация саммита "Россия – АСЕАН" - РИА Новости Крым, 18.06.2026
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Принята Казанская декларация саммита "Россия – АСЕАН"
Принята Казанская декларация саммита "Россия – АСЕАН" - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Принята Казанская декларация саммита "Россия – АСЕАН"
В четверг, 18 июня, по итогам саммита в Казани принята Казанская декларация 2026 года "Россия – АСЕАН: единство в многообразии – 35 лет вместе". Текст документа РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T14:35
2026-06-18T14:35
ассоциация государств юго-восточной азии (асеан)
новости
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юго-восточная азия
сотрудничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В четверг, 18 июня, по итогам саммита в Казани принята Казанская декларация 2026 года "Россия – АСЕАН: единство в многообразии – 35 лет вместе". Текст документа размещен на сайте администрации президента России.Согласно тексту документа, главы государств и правительств Российской Федерации и стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии подтвердили готовность продвигать дружественные отношения, взаимное доверие и уважение, укреплять диалог по вопросам безопасности, поддерживать взаимодействие, продвигать более тесное сотрудничество и совместные практические инициативы.Также в декларации говорится о развитии морского сотрудничества, укреплении региональной биологической безопасности, обмене передовыми практиками, стремлении к активизации усилий по расширению торговли и инвестиций, продвижении практического сотрудничества по приоритетным направлениям "Индо-Тихоокеанского видения АСЕАН" и другом.Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ и страны АСЕАН выступают за справедливую систему мироустройства, отстаивают принципы суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Саммит "Россия – АСЕАН" в Казани: чем он важенМоскву и АСЕАН связывают отношения стратегического партнерства – ПутинСаммит АСЕАН - знаковый для нашей страны - политолог
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ассоциация государств юго-восточной азии (асеан), новости, россия, юго-восточная азия, сотрудничество
Принята Казанская декларация саммита "Россия – АСЕАН"

По итогам саммита "Россия – АСЕАН" принята Казанская декларация

14:35 18.06.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкСаммит Россия - АСЕАН в Казани
Саммит Россия - АСЕАН в Казани
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В четверг, 18 июня, по итогам саммита в Казани принята Казанская декларация 2026 года "Россия – АСЕАН: единство в многообразии – 35 лет вместе". Текст документа размещен на сайте администрации президента России.
"Признаем успешным выполнение Комплексного плана действий по реализации стратегического партнерства между Российской Федерацией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии на 2021–2025 годы и одобряем Комплексный план действий по реализации стратегического партнерства между Российской Федерацией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (2026–2030 годы) с целью дальнейшего продвижения и расширения многогранного и взаимовыгодного сотрудничества", – указано в декларации.
Согласно тексту документа, главы государств и правительств Российской Федерации и стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии подтвердили готовность продвигать дружественные отношения, взаимное доверие и уважение, укреплять диалог по вопросам безопасности, поддерживать взаимодействие, продвигать более тесное сотрудничество и совместные практические инициативы.
Также в декларации говорится о развитии морского сотрудничества, укреплении региональной биологической безопасности, обмене передовыми практиками, стремлении к активизации усилий по расширению торговли и инвестиций, продвижении практического сотрудничества по приоритетным направлениям "Индо-Тихоокеанского видения АСЕАН" и другом.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ и страны АСЕАН выступают за справедливую систему мироустройства, отстаивают принципы суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела.
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