https://crimea.ria.ru/20260618/prinyata-kazanskaya-deklaratsiya-sammita-rossiya--asean-1156973858.html

Принята Казанская декларация саммита "Россия – АСЕАН"

Принята Казанская декларация саммита "Россия – АСЕАН" - РИА Новости Крым, 18.06.2026

Принята Казанская декларация саммита "Россия – АСЕАН"

В четверг, 18 июня, по итогам саммита в Казани принята Казанская декларация 2026 года "Россия – АСЕАН: единство в многообразии – 35 лет вместе". Текст документа РИА Новости Крым, 18.06.2026

2026-06-18T14:35

2026-06-18T14:35

2026-06-18T14:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В четверг, 18 июня, по итогам саммита в Казани принята Казанская декларация 2026 года "Россия – АСЕАН: единство в многообразии – 35 лет вместе". Текст документа размещен на сайте администрации президента России.Согласно тексту документа, главы государств и правительств Российской Федерации и стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии подтвердили готовность продвигать дружественные отношения, взаимное доверие и уважение, укреплять диалог по вопросам безопасности, поддерживать взаимодействие, продвигать более тесное сотрудничество и совместные практические инициативы.Также в декларации говорится о развитии морского сотрудничества, укреплении региональной биологической безопасности, обмене передовыми практиками, стремлении к активизации усилий по расширению торговли и инвестиций, продвижении практического сотрудничества по приоритетным направлениям "Индо-Тихоокеанского видения АСЕАН" и другом.Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ и страны АСЕАН выступают за справедливую систему мироустройства, отстаивают принципы суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Саммит "Россия – АСЕАН" в Казани: чем он важенМоскву и АСЕАН связывают отношения стратегического партнерства – ПутинСаммит АСЕАН - знаковый для нашей страны - политолог

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ассоциация государств юго-восточной азии (асеан), новости, россия, юго-восточная азия, сотрудничество