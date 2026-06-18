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Председатель Верховного суда Крыма ушел в отставку
Председатель Верховного суда Крыма ушел в отставку - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Председатель Верховного суда Крыма ушел в отставку
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России прекратила полномочия председателя Верховного суда (ВС) республики Крым Игоря Радионова, передает... РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T15:40
2026-06-18T15:40
2026-06-18T15:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России прекратила полномочия председателя Верховного суда (ВС) республики Крым Игоря Радионова, передает корреспондент РИА Новости.Об отставке Радионов попросил сам, полномочия будут прекращены 1 августа 2026 года.Судья занимал этот пост с 2014 года.Ранее начальник Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым Алексей Игнатенко, возглавлявший ведомство более 10 лет, ушел в отставку в начале апреля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Минприроды Крыма возглавит новый руководительВ Феодосии назначили нового заместителя мэраВ Севастополе назначили нового руководителя управления туризма
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новости крыма, крым, верховный суд крыма, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
Председатель Верховного суда Крыма ушел в отставку
В Крыму ушел в отставку Председатель Верховного суда
15:40 18.06.2026 (обновлено: 15:52 18.06.2026)