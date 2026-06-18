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Правнука Брежнева внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости Крым, 18.06.2026
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Правнука Брежнева внесли в базу "Миротворца"
Правнука Брежнева внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Правнука Брежнева внесли в базу "Миротворца"
Приемный правнук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Антон Милаев внесен в базу данных украинского сайта "Миротворец". РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T18:07
2026-06-18T18:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Приемный правнук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Антон Милаев внесен в базу данных украинского сайта "Миротворец".Ранее в четверг одно из изданий в Telegram-канале сообщило, что Милаев, который является названым внуком дочери советского лидера Галины Брежневой, попал в украинский плен.Персональные данные Милаева были опубликованы на украинском сайте в четверг. Владельцы ресурса обвиняют его в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу "Миротворца" стало то, что Милаев участвовал в боевых действиях на Украине.Ранее волонтер, лидер общественного движения "Крымский СМЕРШ" Александр Талипов заявил, что спецслужбы Украины вербуют россиян, которые сливают персональные данные о патриотически настроенных гражданах страны. Впоследствии эта информация публикуется на "Миротворце".Также сообщалось, что персональные данные российских фигуристов Евгении Медведевой и Александра Энберта внесли в базу скандального украинского сайта "Миротворец" за сотрудничество с минспорта Крыма.Сайт "Миротворец" создан в 2014 году группой волонтеров под руководством Георгия Туки*. По мнению его создателей, этот ресурс необходим для того, чтобы устанавливать личности и публиковать персональные данные всех, кто представляет "угрозу для национальной безопасности Украины". В базу "Миротворца" ранее попали личные данные артистов, журналистов, политиков, которые были в Крыму, в Донбассе, а также иностранцев.*внесен в РФ в список террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще двоих российских паралимпийцев внесли в базу "Миротворца"Создателя сайта "Миротворец" внесли в список террористов и экстремистовВоенный прокурор Черноморского флота попал в базу "Миротворца"
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новости, россия, леонид брежнев, "миротворец", украина
Правнука Брежнева внесли в базу "Миротворца"

Правнук Брежнева попал в базу "Миротвореца"

18:07 18.06.2026
 
© СкриншотПравнук Брежнева в базе "Миротворца"
Правнук Брежнева в базе Миротворца
© Скриншот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Приемный правнук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Антон Милаев внесен в базу данных украинского сайта "Миротворец".
Ранее в четверг одно из изданий в Telegram-канале сообщило, что Милаев, который является названым внуком дочери советского лидера Галины Брежневой, попал в украинский плен.
Персональные данные Милаева были опубликованы на украинском сайте в четверг. Владельцы ресурса обвиняют его в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу "Миротворца" стало то, что Милаев участвовал в боевых действиях на Украине.
Ранее волонтер, лидер общественного движения "Крымский СМЕРШ" Александр Талипов заявил, что спецслужбы Украины вербуют россиян, которые сливают персональные данные о патриотически настроенных гражданах страны. Впоследствии эта информация публикуется на "Миротворце".
Также сообщалось, что персональные данные российских фигуристов Евгении Медведевой и Александра Энберта внесли в базу скандального украинского сайта "Миротворец" за сотрудничество с минспорта Крыма.
Сайт "Миротворец" создан в 2014 году группой волонтеров под руководством Георгия Туки*. По мнению его создателей, этот ресурс необходим для того, чтобы устанавливать личности и публиковать персональные данные всех, кто представляет "угрозу для национальной безопасности Украины". В базу "Миротворца" ранее попали личные данные артистов, журналистов, политиков, которые были в Крыму, в Донбассе, а также иностранцев.
*внесен в РФ в список террористов и экстремистов
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