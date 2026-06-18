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Посредник во взятке получил 4 года колонии в Симферополе
Посредник во взятке получил 4 года колонии в Симферополе - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Посредник во взятке получил 4 года колонии в Симферополе
Жителя Москвы приговорили к 4 годам колонии строгого режима за покушение на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T11:12
2026-06-18T11:12
2026-06-18T11:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Жителя Москвы приговорили к 4 годам колонии строгого режима за покушение на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в управлении ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Передача взятки проходила на территории Симферополя. Злоумышленник был на месте задержан сотрудниками ФСБ. Уголовное дело расследовалось по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).Железнодорожный суд Симферополя признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 36,445 млн рублей.Ранее сообщалось, что 33-летний житель Евпатории осужден за попытку дать крупную взятку сотруднику республиканского управления ФСБ. Мужчина за 1,8 миллиона пытался избежать уголовной ответственности за организацию незаконной миграции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Анапе экс-замначальника райотдела пойдет под суд за крупную взяткуЖителя Херсонской области приговорили к 13 годам за госизменуЖитель Крыма осужден на 17 лет за денежные переводы ВСУ
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости крыма, крым, взятка
Посредник во взятке получил 4 года колонии в Симферополе
Москвичу дали 4 года колонии за посредничество во взяточничестве в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Жителя Москвы приговорили к 4 годам колонии строгого режима за покушение на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в управлении ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
"Гражданин, ранее работавший в банковской сфере на руководящих должностях, был осведомлен о планах коммерческой организации построить 38 индивидуальных жилых домов. Решив воспользоваться ситуацией, он предложил представителям фирмы передать его знакомым должностным лицам в одном из муниципалитетов взятку за выдачу разрешительных документов о начале строительства объектов ИЖС. Сумма взятки составила 36 миллионов 445 тысяч рублей", - рассказали в УФСБ.
Передача взятки проходила на территории Симферополя. Злоумышленник был на месте задержан сотрудниками ФСБ. Уголовное дело расследовалось по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).
Железнодорожный суд Симферополя признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 36,445 млн рублей.
"В настоящее время правоохранительными органами проводится работа по изобличению всех причастных лиц", - сообщили в крымском управлении ФСБ.
Ранее сообщалось
, что 33-летний житель Евпатории осужден за попытку дать крупную взятку сотруднику республиканского управления ФСБ. Мужчина за 1,8 миллиона пытался избежать уголовной ответственности за организацию незаконной миграции.
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