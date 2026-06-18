https://crimea.ria.ru/20260618/posrednik-vo-vzyatke-poluchil-4-goda-kolonii-v-simferopole-1156964141.html

Посредник во взятке получил 4 года колонии в Симферополе

Посредник во взятке получил 4 года колонии в Симферополе - РИА Новости Крым, 18.06.2026

Посредник во взятке получил 4 года колонии в Симферополе

Жителя Москвы приговорили к 4 годам колонии строгого режима за покушение на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 18.06.2026

2026-06-18T11:12

2026-06-18T11:12

2026-06-18T11:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Жителя Москвы приговорили к 4 годам колонии строгого режима за покушение на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в управлении ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Передача взятки проходила на территории Симферополя. Злоумышленник был на месте задержан сотрудниками ФСБ. Уголовное дело расследовалось по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).Железнодорожный суд Симферополя признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 36,445 млн рублей.Ранее сообщалось, что 33-летний житель Евпатории осужден за попытку дать крупную взятку сотруднику республиканского управления ФСБ. Мужчина за 1,8 миллиона пытался избежать уголовной ответственности за организацию незаконной миграции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Анапе экс-замначальника райотдела пойдет под суд за крупную взяткуЖителя Херсонской области приговорили к 13 годам за госизменуЖитель Крыма осужден на 17 лет за денежные переводы ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости крыма, крым, взятка