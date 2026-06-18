Рейтинг@Mail.ru
Посредник во взятке получил 4 года колонии в Симферополе - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260618/posrednik-vo-vzyatke-poluchil-4-goda-kolonii-v-simferopole-1156964141.html
Посредник во взятке получил 4 года колонии в Симферополе
Посредник во взятке получил 4 года колонии в Симферополе - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Посредник во взятке получил 4 года колонии в Симферополе
Жителя Москвы приговорили к 4 годам колонии строгого режима за покушение на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T11:12
2026-06-18T11:12
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости крыма
крым
взятка
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725027_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e9d562c0d38cfbabac557d174e589e12.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Жителя Москвы приговорили к 4 годам колонии строгого режима за покушение на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в управлении ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Передача взятки проходила на территории Симферополя. Злоумышленник был на месте задержан сотрудниками ФСБ. Уголовное дело расследовалось по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).Железнодорожный суд Симферополя признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 36,445 млн рублей.Ранее сообщалось, что 33-летний житель Евпатории осужден за попытку дать крупную взятку сотруднику республиканского управления ФСБ. Мужчина за 1,8 миллиона пытался избежать уголовной ответственности за организацию незаконной миграции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Анапе экс-замначальника райотдела пойдет под суд за крупную взяткуЖителя Херсонской области приговорили к 13 годам за госизменуЖитель Крыма осужден на 17 лет за денежные переводы ВСУ
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725027_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_fa7624f94b44e8c13692f4ffb6166204.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости крыма, крым, взятка
Посредник во взятке получил 4 года колонии в Симферополе

Москвичу дали 4 года колонии за посредничество во взяточничестве в Симферополе

11:12 18.06.2026
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Жителя Москвы приговорили к 4 годам колонии строгого режима за покушение на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в управлении ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
"Гражданин, ранее работавший в банковской сфере на руководящих должностях, был осведомлен о планах коммерческой организации построить 38 индивидуальных жилых домов. Решив воспользоваться ситуацией, он предложил представителям фирмы передать его знакомым должностным лицам в одном из муниципалитетов взятку за выдачу разрешительных документов о начале строительства объектов ИЖС. Сумма взятки составила 36 миллионов 445 тысяч рублей", - рассказали в УФСБ.
Передача взятки проходила на территории Симферополя. Злоумышленник был на месте задержан сотрудниками ФСБ. Уголовное дело расследовалось по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).
Железнодорожный суд Симферополя признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 36,445 млн рублей.
"В настоящее время правоохранительными органами проводится работа по изобличению всех причастных лиц", - сообщили в крымском управлении ФСБ.
Ранее сообщалось, что 33-летний житель Евпатории осужден за попытку дать крупную взятку сотруднику республиканского управления ФСБ. Мужчина за 1,8 миллиона пытался избежать уголовной ответственности за организацию незаконной миграции.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Анапе экс-замначальника райотдела пойдет под суд за крупную взятку
Жителя Херсонской области приговорили к 13 годам за госизмену
Житель Крыма осужден на 17 лет за денежные переводы ВСУ
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Новости КрымаКрымВзятка
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:12Посредник во взятке получил 4 года колонии в Симферополе
10:59Движение некоторых электричек в Крыму приостановлено
10:53Москву и АСЕАН связывают отношения стратегического партнерства – Путин
10:25В Крыму приостановили движение на участке ж/д – отменен поезд в Москву
10:11ВСУ атакует Москву – на подлете к столице уничтожено более 190 БПЛА
10:01Три дня голосования и новые регионы: что известно о выборах в Госдуму
09:56Выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыт из-за атаки дронов
09:46Топливо в Севастополе реализуют на 11 АЗС
09:37Где в Судаке 18 июня можно купить бензин – адреса
09:12Бензин в Саках – на каких АЗС есть топливо 18 июня
09:06Удары по Украине сегодня: разбиты нефтезавод и склад с топливом
08:49Любимый разведчик: судьба и яркие роли Юрия Соломина – ко дню рождения артиста
08:36В центре Симферополя на день ограничат движение
08:20555 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь
08:07Крымский мост – обстановка к утру четверга
07:59США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании для прекращения войны
07:39Дрон попал в жилую многоэтажку в Подмосковье - идет эвакуация
07:12Погибаю, но не сдаюсь: гибель Черноморского флота в 1918 году
06:44В Симферополе на время погаснет "Вечный огонь"
06:17Беспилотники атаковали нефтезавод и торговый центр в Москве
Лента новостейМолния