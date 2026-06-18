Рейтинг@Mail.ru
Погибаю, но не сдаюсь: гибель Черноморского флота в 1918 году - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20260618/pogibayu-no-ne-sdayus-gibel-chernomorskogo-flota-v-1918-godu-1147290847.html
Погибаю, но не сдаюсь: гибель Черноморского флота в 1918 году
Погибаю, но не сдаюсь: гибель Черноморского флота в 1918 году - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Погибаю, но не сдаюсь: гибель Черноморского флота в 1918 году
Каждый житель России знает главный символ Севастополя – памятник кораблям, затопленным во время Крымской войны, чтобы преградить вход в бухту вражеской эскадре. РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T07:12
2026-06-18T07:12
инфографика
история
память
чф рф (черноморский флот российской федерации)
новороссийск
россия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110958/90/1109589054_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_20b3c51e53252dd311d6a1852964797e.jpg
Каждый житель России знает главный символ Севастополя – памятник кораблям, затопленным во время Крымской войны, чтобы преградить вход в бухту вражеской эскадре. Менее известно второе аналогичное героическое событие, произошедшее с кораблями Черноморского флота. Во время Первой мировой войны, 18 июня 1918 года, на рейде Новороссийска в Цемесской бухте были затоплены корабли Черноморского флота, отказавшиеся сдаться немецким войскам.Решение о затоплении приняли в Москве после заключения так называемого Брестского мира, который многие историки считают позорным. По условиям этого договора Россия выходила из Первой мировой войны и соглашалась на множество территориальных уступок, в том числе и признание Украинской народной республики. В апреле 1918 года на Украину под управлением гетмана Павла Скоропадского были приглашены оккупировавшие страну германские и австрийские войска. И они шли на Крым. Стоявший в Севастополе Черноморский флот мог быть потерян. 29 апреля командующий флотом вице-адмирал Михаил Саблин отдал приказ поднять на кораблях украинские флаги. Не все экипажи подчинились приказу, часть их ушла в Новороссийск.Ко 2 мая в Новороссийске оказались сосредоточены все боеспособные корабли Черноморского флота: два линкора, десять эсминцев и шесть миноносцев, а также сторожевые катера, транспорты, корабли обеспечения. В Севастополе оставались семь линкоров и 12 миноносцев, а также три крейсера и 15 подводных лодок. Всего в Севастополе сразу же достались немцам 170 судов.Утром 18 июня из Москвы в Новороссийск прибыл заместитель наркома по военным и морским делам Федор Раскольников, чтобы руководить затоплением Черноморского флота. Корабли решили топить прямо на рейде.Операция началась в 16 часов. На всех кораблях Черноморского флота, выстроившихся в Новороссийской бухте, был поднят сигнал "Погибаю, но не сдаюсь!" Команды на кораблях и вспомогательных судах подорвали основные механизмы и открыли кингстоны. "В живых" остался один миноносец "Керчь", который помогал топить другие корабли. Он после завершения операции выдвинулся по направлению к Туапсе.Трагическое для черноморцев событие нарекли "Черноморской Цусимой". В июне 1918 года Черноморский флот России фактически перестал существовать. При этом были и корабли, которые вернулись в Севастополь. Это были линкор, шесть эсминцев, один вспомогательный крейсер и плавбаза. После поражения Германии в Первой мировой войне корабли перешли под контроль Антанты. Те передали их Белой армии. Затем 33 корабля ушли в тунисскую Бизерту, а остальные были попросту проданы.В 1980 году на 12-м километре Сухумского шоссе Новороссийска был открыт памятник морякам "Погибаю, но не сдаюсь!" На дальней от моря стороне дороги возвышается 12-метровый гранитный монумент коленопреклоненного матроса. На стороне моря находятся куб с благодарственным текстом и сигналом "Погибаю, но не сдаюсь!" внутри, а также указатели кораблей с направлением и расстоянием до мест их затопления с точностью до сотой доли мили. Линкор "Свободная Россия" и эсминец "Громкий" до сих пор лежат на дне Новороссийской бухты. Остальные, хотя бы частично, были подняты.О трагической странице Черноморского флота – в инфографике РИА Новости Крым.
новороссийск
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110958/90/1109589054_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_7122c514465d6dce44fac19b137a6e1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
история, память, чф рф (черноморский флот российской федерации), инфографика, новороссийск, россия
Погибаю, но не сдаюсь: гибель Черноморского флота в 1918 году

Гибель Черноморского флота в 1918 году – инфографика РИА Новости Крым

07:12 18.06.2026
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
Каждый житель России знает главный символ Севастополя – памятник кораблям, затопленным во время Крымской войны, чтобы преградить вход в бухту вражеской эскадре. Менее известно второе аналогичное героическое событие, произошедшее с кораблями Черноморского флота. Во время Первой мировой войны, 18 июня 1918 года, на рейде Новороссийска в Цемесской бухте были затоплены корабли Черноморского флота, отказавшиеся сдаться немецким войскам.
Решение о затоплении приняли в Москве после заключения так называемого Брестского мира, который многие историки считают позорным. По условиям этого договора Россия выходила из Первой мировой войны и соглашалась на множество территориальных уступок, в том числе и признание Украинской народной республики. В апреле 1918 года на Украину под управлением гетмана Павла Скоропадского были приглашены оккупировавшие страну германские и австрийские войска. И они шли на Крым. Стоявший в Севастополе Черноморский флот мог быть потерян. 29 апреля командующий флотом вице-адмирал Михаил Саблин отдал приказ поднять на кораблях украинские флаги. Не все экипажи подчинились приказу, часть их ушла в Новороссийск.
Ко 2 мая в Новороссийске оказались сосредоточены все боеспособные корабли Черноморского флота: два линкора, десять эсминцев и шесть миноносцев, а также сторожевые катера, транспорты, корабли обеспечения. В Севастополе оставались семь линкоров и 12 миноносцев, а также три крейсера и 15 подводных лодок. Всего в Севастополе сразу же достались немцам 170 судов.
Начальник Морского Генерального штаба Евгений Беренс докладывал Ленину: "Германия желает во что бы то ни стало завладеть нашим флотом... Наши суда в Новороссийске попадут в руки даже не Украины, а Германии и Турции, и создадут этим в будущем господство их на Черном море… Все эти условия показывают, что уничтожение судов в Новороссийске надо произвести теперь же". Резолюция была молниеносной: "Флот уничтожить немедленно".
Утром 18 июня из Москвы в Новороссийск прибыл заместитель наркома по военным и морским делам Федор Раскольников, чтобы руководить затоплением Черноморского флота. Корабли решили топить прямо на рейде.
Операция началась в 16 часов. На всех кораблях Черноморского флота, выстроившихся в Новороссийской бухте, был поднят сигнал "Погибаю, но не сдаюсь!" Команды на кораблях и вспомогательных судах подорвали основные механизмы и открыли кингстоны. "В живых" остался один миноносец "Керчь", который помогал топить другие корабли. Он после завершения операции выдвинулся по направлению к Туапсе.
При подходе к городу с миноносца "Керчь" была послана радиотелеграмма: "Всем. Погиб, уничтожив часть судов Черноморского флота, которые предпочли гибель позорной сдаче Германии. Эскадренный миноносец "Керчь". В Туапсинской бухте команда миноносца затопила свой корабль.
Трагическое для черноморцев событие нарекли "Черноморской Цусимой". В июне 1918 года Черноморский флот России фактически перестал существовать. При этом были и корабли, которые вернулись в Севастополь. Это были линкор, шесть эсминцев, один вспомогательный крейсер и плавбаза. После поражения Германии в Первой мировой войне корабли перешли под контроль Антанты. Те передали их Белой армии. Затем 33 корабля ушли в тунисскую Бизерту, а остальные были попросту проданы.
В 1980 году на 12-м километре Сухумского шоссе Новороссийска был открыт памятник морякам "Погибаю, но не сдаюсь!" На дальней от моря стороне дороги возвышается 12-метровый гранитный монумент коленопреклоненного матроса. На стороне моря находятся куб с благодарственным текстом и сигналом "Погибаю, но не сдаюсь!" внутри, а также указатели кораблей с направлением и расстоянием до мест их затопления с точностью до сотой доли мили. Линкор "Свободная Россия" и эсминец "Громкий" до сих пор лежат на дне Новороссийской бухты. Остальные, хотя бы частично, были подняты.
О трагической странице Черноморского флота – в инфографике РИА Новости Крым.
Гибель Черноморского флота в 1918 годуГибель Черноморского флота в 1918 году
 
ИнфографикаИсторияПамятьЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)НовороссийскРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:49Любимый разведчик: судьба и яркие роли Юрия Соломина – ко дню рождения артиста
08:36В центре Симферополя на день ограничат движение
08:20555 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь
08:07Крымский мост – обстановка к утру четверга
07:59США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании для прекращения войны
07:39Дрон попал в жилую многоэтажку в Подмосковье - идет эвакуация
07:12Погибаю, но не сдаюсь: гибель Черноморского флота в 1918 году
06:44В Симферополе на время погаснет "Вечный огонь"
06:17Беспилотники атаковали нефтезавод и торговый центр в Москве
05:56Атака ВСУ на Ростовскую область: погиб человек и поврежден тепловоз
00:01Дожди и грозы: погода в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 18 июня
23:45В Крыму выявляют водителей на мототранспорте – 181 нарушение за сутки
23:33Cамолет Cочи — Архангельск подал аварийный сигнал над Черным морем
23:11В Крыму работает ПВО - объявлена беспилотная опасность
23:07Раненных при атаке ВСУ на автобус с детьми доставят в Белоруссию
22:48В ООН осудили удар по автобусу с детьми в Брянской области
22:33Атака на автобус с детьми из Беларуси и эвакуация на Украине – главное
22:21МВД: мошенники выдают себя за военкоров
22:12В Крыму водитель сбил ребенка на велосипеде – ДТП на контроле прокуратуры
Лента новостейМолния