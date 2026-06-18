https://crimea.ria.ru/20260618/pogibayu-no-ne-sdayus-gibel-chernomorskogo-flota-v-1918-godu-1147290847.html
Погибаю, но не сдаюсь: гибель Черноморского флота в 1918 году
Погибаю, но не сдаюсь: гибель Черноморского флота в 1918 году - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Погибаю, но не сдаюсь: гибель Черноморского флота в 1918 году
Каждый житель России знает главный символ Севастополя – памятник кораблям, затопленным во время Крымской войны, чтобы преградить вход в бухту вражеской эскадре. РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T07:12
2026-06-18T07:12
2026-06-18T07:12
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память
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Каждый житель России знает главный символ Севастополя – памятник кораблям, затопленным во время Крымской войны, чтобы преградить вход в бухту вражеской эскадре. Менее известно второе аналогичное героическое событие, произошедшее с кораблями Черноморского флота. Во время Первой мировой войны, 18 июня 1918 года, на рейде Новороссийска в Цемесской бухте были затоплены корабли Черноморского флота, отказавшиеся сдаться немецким войскам.Решение о затоплении приняли в Москве после заключения так называемого Брестского мира, который многие историки считают позорным. По условиям этого договора Россия выходила из Первой мировой войны и соглашалась на множество территориальных уступок, в том числе и признание Украинской народной республики. В апреле 1918 года на Украину под управлением гетмана Павла Скоропадского были приглашены оккупировавшие страну германские и австрийские войска. И они шли на Крым. Стоявший в Севастополе Черноморский флот мог быть потерян. 29 апреля командующий флотом вице-адмирал Михаил Саблин отдал приказ поднять на кораблях украинские флаги. Не все экипажи подчинились приказу, часть их ушла в Новороссийск.Ко 2 мая в Новороссийске оказались сосредоточены все боеспособные корабли Черноморского флота: два линкора, десять эсминцев и шесть миноносцев, а также сторожевые катера, транспорты, корабли обеспечения. В Севастополе оставались семь линкоров и 12 миноносцев, а также три крейсера и 15 подводных лодок. Всего в Севастополе сразу же достались немцам 170 судов.Утром 18 июня из Москвы в Новороссийск прибыл заместитель наркома по военным и морским делам Федор Раскольников, чтобы руководить затоплением Черноморского флота. Корабли решили топить прямо на рейде.Операция началась в 16 часов. На всех кораблях Черноморского флота, выстроившихся в Новороссийской бухте, был поднят сигнал "Погибаю, но не сдаюсь!" Команды на кораблях и вспомогательных судах подорвали основные механизмы и открыли кингстоны. "В живых" остался один миноносец "Керчь", который помогал топить другие корабли. Он после завершения операции выдвинулся по направлению к Туапсе.Трагическое для черноморцев событие нарекли "Черноморской Цусимой". В июне 1918 года Черноморский флот России фактически перестал существовать. При этом были и корабли, которые вернулись в Севастополь. Это были линкор, шесть эсминцев, один вспомогательный крейсер и плавбаза. После поражения Германии в Первой мировой войне корабли перешли под контроль Антанты. Те передали их Белой армии. Затем 33 корабля ушли в тунисскую Бизерту, а остальные были попросту проданы.В 1980 году на 12-м километре Сухумского шоссе Новороссийска был открыт памятник морякам "Погибаю, но не сдаюсь!" На дальней от моря стороне дороги возвышается 12-метровый гранитный монумент коленопреклоненного матроса. На стороне моря находятся куб с благодарственным текстом и сигналом "Погибаю, но не сдаюсь!" внутри, а также указатели кораблей с направлением и расстоянием до мест их затопления с точностью до сотой доли мили. Линкор "Свободная Россия" и эсминец "Громкий" до сих пор лежат на дне Новороссийской бухты. Остальные, хотя бы частично, были подняты.О трагической странице Черноморского флота – в инфографике РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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история, память, чф рф (черноморский флот российской федерации), инфографика, новороссийск, россия
Погибаю, но не сдаюсь: гибель Черноморского флота в 1918 году
Гибель Черноморского флота в 1918 году – инфографика РИА Новости Крым
Каждый житель России знает главный символ Севастополя – памятник кораблям, затопленным во время Крымской войны, чтобы преградить вход в бухту вражеской эскадре. Менее известно второе аналогичное героическое событие, произошедшее с кораблями Черноморского флота. Во время Первой мировой войны, 18 июня 1918 года, на рейде Новороссийска в Цемесской бухте были затоплены корабли Черноморского флота, отказавшиеся сдаться немецким войскам.
Решение о затоплении приняли в Москве после заключения так называемого Брестского мира, который многие историки считают позорным. По условиям этого договора Россия выходила из Первой мировой войны и соглашалась на множество территориальных уступок, в том числе и признание Украинской народной республики. В апреле 1918 года на Украину под управлением гетмана Павла Скоропадского были приглашены оккупировавшие страну германские и австрийские войска. И они шли на Крым. Стоявший в Севастополе Черноморский флот мог быть потерян. 29 апреля командующий флотом вице-адмирал Михаил Саблин отдал приказ поднять на кораблях украинские флаги. Не все экипажи подчинились приказу, часть их ушла в Новороссийск.
Ко 2 мая в Новороссийске оказались сосредоточены все боеспособные корабли Черноморского флота: два линкора, десять эсминцев и шесть миноносцев, а также сторожевые катера, транспорты, корабли обеспечения. В Севастополе оставались семь линкоров и 12 миноносцев, а также три крейсера и 15 подводных лодок. Всего в Севастополе сразу же достались немцам 170 судов.
Начальник Морского Генерального штаба Евгений Беренс докладывал Ленину: "Германия желает во что бы то ни стало завладеть нашим флотом... Наши суда в Новороссийске попадут в руки даже не Украины, а Германии и Турции, и создадут этим в будущем господство их на Черном море… Все эти условия показывают, что уничтожение судов в Новороссийске надо произвести теперь же". Резолюция была молниеносной: "Флот уничтожить немедленно".
Утром 18 июня из Москвы в Новороссийск прибыл заместитель наркома по военным и морским делам Федор Раскольников, чтобы руководить затоплением Черноморского флота. Корабли решили топить прямо на рейде.
Операция началась в 16 часов. На всех кораблях Черноморского флота, выстроившихся в Новороссийской бухте, был поднят сигнал "Погибаю, но не сдаюсь!" Команды на кораблях и вспомогательных судах подорвали основные механизмы и открыли кингстоны. "В живых" остался один миноносец "Керчь", который помогал топить другие корабли. Он после завершения операции выдвинулся по направлению к Туапсе.
При подходе к городу с миноносца "Керчь" была послана радиотелеграмма: "Всем. Погиб, уничтожив часть судов Черноморского флота, которые предпочли гибель позорной сдаче Германии. Эскадренный миноносец "Керчь". В Туапсинской бухте команда миноносца затопила свой корабль.
Трагическое для черноморцев событие нарекли "Черноморской Цусимой". В июне 1918 года Черноморский флот России фактически перестал существовать. При этом были и корабли, которые вернулись в Севастополь. Это были линкор, шесть эсминцев, один вспомогательный крейсер и плавбаза. После поражения Германии в Первой мировой войне корабли перешли под контроль Антанты. Те передали их Белой армии. Затем 33 корабля ушли в тунисскую Бизерту, а остальные были попросту проданы.
В 1980 году на 12-м километре Сухумского шоссе Новороссийска был открыт памятник морякам "Погибаю, но не сдаюсь!" На дальней от моря стороне дороги возвышается 12-метровый гранитный монумент коленопреклоненного матроса. На стороне моря находятся куб с благодарственным текстом и сигналом "Погибаю, но не сдаюсь!" внутри, а также указатели кораблей с направлением и расстоянием до мест их затопления с точностью до сотой доли мили. Линкор "Свободная Россия" и эсминец "Громкий" до сих пор лежат на дне Новороссийской бухты. Остальные, хотя бы частично, были подняты.
О трагической странице Черноморского флота – в инфографике РИА Новости Крым
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