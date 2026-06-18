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Под Алуштой вспыхнул крупный ландшафтный пожар – огонь охватил 5 гектаров
Под Алуштой вспыхнул крупный ландшафтный пожар – огонь охватил 5 гектаров - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Под Алуштой вспыхнул крупный ландшафтный пожар – огонь охватил 5 гектаров
В селе Солнечногорское на Южном берегу Крыма горит сухая растительность. Из-за жаркой погоды и сильного ветра огонь распространился на пять гектаров. Об этом... РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T15:16
2026-06-18T15:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В селе Солнечногорское на Южном берегу Крыма горит сухая растительность. Из-за жаркой погоды и сильного ветра огонь распространился на пять гектаров. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.По данным спасателей, возгорание сухой растительности на открытой территории произошло в четверг. Огнеборцы используют ранцевые огнетушители из-за сложного рельефа горно-лесной местности.Всего для ликвидации ландшафтного пожара привлечено 74 человека и 14 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Под Алуштой вспыхнул крупный ландшафтный пожар – огонь охватил 5 гектаров
Под Алуштой на Южном берегу Крыма горит пять гектаров сухой растительности
15:16 18.06.2026 (обновлено: 15:26 18.06.2026)