https://crimea.ria.ru/20260618/pochti-tysyacha-bespilotnikov-vsu-atakovala-rossiyskie-regiony-1156968235.html

Почти 1000 дронов ВСУ и дальнобойные ракеты "Фламинго" атаковали российские регионы

Почти 1000 дронов ВСУ и дальнобойные ракеты "Фламинго" атаковали российские регионы - РИА Новости Крым, 18.06.2026

Почти 1000 дронов ВСУ и дальнобойные ракеты "Фламинго" атаковали российские регионы

Средства ПВО ВС РФ за прошедшие сутки перехватили и уничтожили почти тысячу беспилотников ВСУ, дальнобойные крылатые ракеты "Фламинго" и авиабомбы над регионами РИА Новости Крым, 18.06.2026

2026-06-18T12:31

2026-06-18T12:31

2026-06-18T12:52

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вооруженные силы россии

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беспилотник (бпла, дрон)

himars

ракета "фламинго"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Средства ПВО ВС РФ за прошедшие сутки перехватили и уничтожили почти тысячу беспилотников ВСУ, дальнобойные крылатые ракеты "Фламинго" и авиабомбы над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение местам хранения беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 142 районах, также проинформировали в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, пво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), himars, ракета "фламинго"