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Почти 1000 дронов ВСУ и дальнобойные ракеты "Фламинго" атаковали российские регионы
Почти 1000 дронов ВСУ и дальнобойные ракеты "Фламинго" атаковали российские регионы - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Почти 1000 дронов ВСУ и дальнобойные ракеты "Фламинго" атаковали российские регионы
Средства ПВО ВС РФ за прошедшие сутки перехватили и уничтожили почти тысячу беспилотников ВСУ, дальнобойные крылатые ракеты "Фламинго" и авиабомбы над регионами РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T12:31
2026-06-18T12:31
2026-06-18T12:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Средства ПВО ВС РФ за прошедшие сутки перехватили и уничтожили почти тысячу беспилотников ВСУ, дальнобойные крылатые ракеты "Фламинго" и авиабомбы над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение местам хранения беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 142 районах, также проинформировали в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости сво, пво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), himars, ракета "фламинго"
Почти 1000 дронов ВСУ и дальнобойные ракеты "Фламинго" атаковали российские регионы
Почти 1000 дронов ВСУ и дальнобойные ракеты "Фламинго" атаковали регионы России за сутки
12:31 18.06.2026 (обновлено: 12:52 18.06.2026)