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Почти 1000 дронов ВСУ и дальнобойные ракеты "Фламинго" атаковали российские регионы - РИА Новости Крым, 18.06.2026
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Почти 1000 дронов ВСУ и дальнобойные ракеты "Фламинго" атаковали российские регионы
Почти 1000 дронов ВСУ и дальнобойные ракеты "Фламинго" атаковали российские регионы - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Почти 1000 дронов ВСУ и дальнобойные ракеты "Фламинго" атаковали российские регионы
Средства ПВО ВС РФ за прошедшие сутки перехватили и уничтожили почти тысячу беспилотников ВСУ, дальнобойные крылатые ракеты "Фламинго" и авиабомбы над регионами РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T12:31
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новости сво
пво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
himars
ракета "фламинго"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Средства ПВО ВС РФ за прошедшие сутки перехватили и уничтожили почти тысячу беспилотников ВСУ, дальнобойные крылатые ракеты "Фламинго" и авиабомбы над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение местам хранения беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 142 районах, также проинформировали в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости сво, пво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), himars, ракета "фламинго"
Почти 1000 дронов ВСУ и дальнобойные ракеты "Фламинго" атаковали российские регионы

Почти 1000 дронов ВСУ и дальнобойные ракеты "Фламинго" атаковали регионы России за сутки

12:31 18.06.2026 (обновлено: 12:52 18.06.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ
Военнослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Средства ПВО ВС РФ за прошедшие сутки перехватили и уничтожили почти тысячу беспилотников ВСУ, дальнобойные крылатые ракеты "Фламинго" и авиабомбы над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 992 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, – сказано в сводке МО РФ за сутки.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение местам хранения беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 142 районах, также проинформировали в МО РФ.
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Новости СВОПВОВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)HIMARSРакета "Фламинго"
 
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