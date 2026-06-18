https://crimea.ria.ru/20260618/ot-bezopasnosti-do-kultury-itogovoe-zayavlenie-putina-na-sammite-asean-1156977970.html

От безопасности до культуры: итоговое заявление Путина на саммите АСЕАН

От безопасности до культуры: итоговое заявление Путина на саммите АСЕАН - РИА Новости Крым, 18.06.2026

От безопасности до культуры: итоговое заявление Путина на саммите АСЕАН

Россия и государств Юго-Восточной Азии продолжат выстраивать взаимовыгодное сотрудничество в сферах торговли, энергетики, безопасности, а также гуманитарных... РИА Новости Крым, 18.06.2026

2026-06-18T15:51

2026-06-18T15:51

2026-06-18T15:51

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ассоциация государств юго-восточной азии (асеан)

владимир путин (политик)

россия

юго-восточная азия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Россия и государств Юго-Восточной Азии продолжат выстраивать взаимовыгодное сотрудничество в сферах торговли, энергетики, безопасности, а также гуманитарных обменов, туризма и спорта. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам второго дня саммита Россия-АСЕАН.Он напомнил, что стратегические направления взаимодействия зафиксированы в одобренной по итогам саммита Казанской Декларации. В частности, по словам президента, участники высказались за качественное и количественное увеличение показателей встречной торговли, улучшение ее структуры, за расширение взаимных капиталовложений.Это касается и диверсификации коммерческих обменов, добавил президент. Россия предлагает нарастить экспорт в государство АСЕАН продукции с высокой добавленной стоимостью, включая и удобрения, и лекарственные препараты."При этом, разумеется, продолжим поставлять азиатским друзьям столь востребованные продовольствия и энергоносители. Наша страна оказывает государствам регионам содействие в развитии атомной энергетики. Росатом обладает уникальными технологиями возведения электростанций на основе самых высоких стандартов безопасности и экологии, и может не только строить атомные электростанции, но и помогать в создании с нуля и под ключ новой отрасли мирного атома, обучать профильных специалистов, передавать опыт и знания", – продолжил российский лидер.Также он подчеркнул, что Россия и государство АСЕАН многое делают для укрепления сотрудничества в транспортной сфере, на регулярной основе осуществляют консультации по таким острым темам, как борьба с терроризмом, наркотрафиком, киберпреступностью и намерены продолжит это сотрудничество. Также РФ и страны Ассоциации объединяют гуманитарные обмены, контактов в культуре, науке, спорте и туризме.Кроме того, по его словам, главы делегаций высказались за поддержание тесной внешней политической координации. Россия и страны АСЕАН единодушно приветствовали договоренность США и Ирана.В четверг, 18 июня, по итогам пленарного заседания саммита в Казани принята Казанская декларация 2026 года "Россия – АСЕАН: единство в многообразии – 35 лет вместе".Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ и страны АСЕАН выступают за справедливую систему мироустройства – ПутинСаммит "Россия – АСЕАН" в Казани: чем он важенСаммит АСЕАН - знаковый для нашей страны – политолог

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, ассоциация государств юго-восточной азии (асеан), владимир путин (политик), россия, юго-восточная азия