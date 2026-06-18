https://crimea.ria.ru/20260618/ot-aleshi-do-maksima-kak-krym-sdelal-iz-peshkova-gorkogo-1156898671.html

От Алеши до Максима: как Крым сделал из Пешкова Горького

От Алеши до Максима: как Крым сделал из Пешкова Горького - РИА Новости Крым, 18.06.2026

От Алеши до Максима: как Крым сделал из Пешкова Горького

Нижегородский цеховой малярного цеха Алексей Пешков в начале 90-х годов 19 века двинулся по Руси. Он шел через Поволжье и Украину в Молдавию, затем в Одессу... РИА Новости Крым, 18.06.2026

2026-06-18T18:22

2026-06-18T18:22

2026-06-18T18:22

крым

севастополь

литература

максим горький

федор шаляпин

ялта

антон чехов

максимилиан волошин

сергей сергеев-ценский

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Нижегородский цеховой малярного цеха Алексей Пешков в начале 90-х годов 19 века двинулся по Руси. Он шел через Поволжье и Украину в Молдавию, затем в Одессу. Было ему 23 года и гнал его на юг голод, охвативший Россию, и желание понять страну, в которой он живет и людей, которые в ней живут.В котомке Алеша нес краюху хлеба, Евангелие и тетрадь со стихами. Его неоднократно арестовывали за бродяжничество, он провел в тюрьме несколько дней. Жандармскому офицеру он ответил: "Хочу знать Россию!"В 1891 году он прибыл в Крым. Во время своего пути высокий и крепкий Алексей Пешков не чурался никакой работы: в Симферополе работал на строительстве собора Александра Невского, под Керчью добывал соль, в Бахчисарае дробил камень для мощения дороги, в Ялте – таскал грузы в порту, в Феодосии строил доки.И сначала узнавал российский Крым, а потом и описал его: рассказы "Мой спутник", "Коновалов", "Два босяка", "В степи", легенда "Хан и его сын", очерки о Херсонесе Таврическом, Алупке…Как Чехов Горького этикету училВ 1892 году мастеровой Алексей Пешков переродится в настоящего писателя Максима Горького – именно так он впервые подписался под рассказом "Макар Чудра". Горький – звучит гордо. Это уже потом будут и Демьян Бедный и Михаил Голодный.Горький стал популярным. Его фото стали уходить с лотков торговцев как фото Сары Бернар или горячие пирожки в базарный день. Свой имидж он создавал себе сам:Второй раз в Ялте он побывал уже за свои деньги и не пешком. Всего же в Крым – жить, отдыхать, лечиться – он приезжал 11 раз.Итак, Горький снова в Ялте, всего через пять лет после своего первого пешего путешествия. Часть 1897 года он проводит в Алупке с супругой Екатериной Волжиной. На следующий год Пешковы снова в Алупке. Немедленно после приезда за Горьким был установлен негласный полицейский надзор. Около 70 документов, находящихся на хранении в Крымском госархиве, свидетельствуют, что полиция и жандармерия регистрировали каждый его шаг.Еще через два года – снова Ялта и знакомство со множеством коллег. Визита к Чеховым Горький ждал как свидания и сам откровенно на него напрашивался – засыпал своего кумира письмами, любезностями, книгами собственного сочинения. И дождался."Всю ночь, до шести утра, просидел у Чехова. Как он интересен! Но здоровье его в очень опасном положении, процесс кровоточивый, медленный, но верный", – сообщает Алексей супруге. Делится яркими впечатлениями: "Чехов – человек на редкость. Добрый, мягкий, вдумчивый. Ужасно его люблю. Говорить с ним в высокой степени приятно. Видимся мы ежедневно".Немного по-другому смотрит Чехов на своего коллегу: "По внешности – это босяк, но внутри довольно изящный человек и я очень рад". А однажды Чехов остро научит Горького, любившего засиживаться в гостях допоздна, хорошим манерам: дарит ему карманные часы."Летиратор" под наблюдениемВесна 1900 года снова проходит для Горького в тесном ялтинском общении с Чеховым и актерами МХАТа, в горне этого общения рождался и Горький-драматург со своей пьесой "На дне", наделавшей шуму.В начале 1901 года Россию потрясло известие о жестоком разгоне студенческой демонстрации в Санкт-Петербурге. Горький обнародовал по этому поводу прокламацию, за что был арестован. В тюрьме у него обострился туберкулез. И, если бы не давление общественности, кто знает, писал ли бы Горький дальше или так и умер бы за решеткой, выкашливая собственные легкие в сырой камере. Мало того, что писателя выпустили и он уехал поправлять здоровье в Крым, так и популярный журнал "Жизнь" немедленно опубликовал отрывок из горьковского рассказа "Весенние мелодии". Отрывок знают все школьники СССР под названием "Песня о буревестнике".Жить в Ялте Горькому как политическому теперь было нельзя. Но формально белая дача Чехова располагалась в деревушке Аутка. В Аутке Горький и остановился (потом, правда, переехали в Мисхор). Сохранился документ, где не шибко грамотный пристав зафиксировал имя и должность новоприбывшего: "Пешков, летиратор"."Летиратор", несмотря на болезнь и занятость пьесой "На дне", жил на широкую ногу. Дача Токмаковых, где и остановился Горький, стала одним из центров культуры.Композитор и дирижер Александр Афанасьевич Спендиаров вспоминает: "Его радушие хозяина не имело границ. У него были для всех всегда открытые двери и всегда накрытый стол. Он только что продал пятое издание своего пятитомного собрания, – денег было много"."Был у Алексей Максимыча. Дача на берегу моря, но в доме суета сует, дети, старухи, обстановка не писательская", – сетует Чехов.Они и ехали – Андреев, Петров-Скиталец (еще один так называемый "подмаксимовец"), Шаляпин.С Федором Ивановичем часто, набрав провизии и вина, уплывали вдвоем на лодке очень далеко в море, чтобы там купаться, лежать под солнцем, пить вино и болтать. Редкие минуты уединения.К этому времени Горький – автор шести томов литературных сочинений, о нем написано более 300 журнальных и газетных статей, около ста монографий, он живет в роскошном особняке и может себе позволить многое, и даже новые отношения. Брак с супругой Екатериной, которая не только родила ему двоих детей, но и, выйдя замуж за безызвестного провинциального литератора, вместе с ним прошла весь путь от подножия славы до ее вершины, треснул по швам. Новая пассия – актриса МХТа Мария Андреева, верный соратник по делу революции, финансовый агент партии большевиков.В последующие три года Горький приезжает в Крым то на весенний, то на осенний сезон. В 1905 году писатель снимает дачу в районе нынешнего Приморского парка – и здесь начинает писать свою знаменитую "Жизнь Клима Самгина".Революция без террораВ июне 1916 года он снова едет в Форос, к другу Шаляпину. Здесь Горький работал над биографической книгой Шаляпина "Страницы моей жизни". Горький позже писал о Форосе: "Все царственно красиво, растительность поражает своей энергией, человек должен был затратить множество воли и ума для того, чтобы разбить среди обломков осыпавшейся горы этот райский сад. Владелец парка так и называет его – "Райский сад".Шаляпин и Горький часто посещают соседнее имение Теселли. "Вот, Федор, где бы я хотел жить!" – сказал Алексей Максимович.Август и сентябрь 1917 года по странному стечению обстоятельств буревестник революции проводит в доме главного примирителя "белых" и "красных" – Максимилиана Волошина (это его строки "А я стою один меж них в ревущем пламени и дыме, и всеми силами своими молюсь за тех и за других"). Там он пишет пьесу "Яков Богомолов" и описывает нравы волошинской дачи: Это была его первая и последняя плотная встреча с "коктебельским обормотником" – Волошиным. Но все последующие годы Горький пристально интересовался его судьбой и даже добился от государства для поэта пожизненной персональной пенсии.К осени Горький вернулся в столицу и резко выступил против свержения Временного правительства и жестокости террора. Разошедшись во взглядах на революцию, он разорвал отношения с Марией Андреевой и в 1921 году на 7 лет уезжает за границу.По приглашению СталинаДо июля 1928 года он не был в любимом им Крыму. Новая поездка – новые впечатления. Пролетарский писатель осматривает санаторий для крестьян в Ливадии, метеорологическую станцию на Ай-Петри, массандровский дегустационный зал. После долгих лет заочного знакомства Горький впервые встречается в Ялте с Сергеем Сергеевым-Ценским.Горький окончательно возвращается в Союз по приглашению Сталина, который остро нуждался в авторитетном соратнике, в 1931 году. Взамен виллы на острове Капри ему предоставляют виллу "Тессели", которая так впечатлила Горького еще до революции. Из трех последних лет жизни Алексей Максимович провел тут почти полтора года.Занятия за письменным столом он чередовал с благоустройством обширного парка. Трудился ежедневно, независимо от погоды, по нескольку часов, прокладывая дорожки и ухаживая за растениями, того же добивался и от своих гостей."Мы все чистим парк, выжигаем колючую траву, держидерево и вообще – тревога среди населения парка. Ежедневно от обеда до чая горят костры, жжем валежник и колючки, дышим дымом, – вы здесь прокоптеете, как селедки", – писал Горький из Теселли своим "милым девчатам" – внучкам Марфе и Дарье.В итоге в пустынном Теселли посадили фруктовый сад и редкие породы деревьев, создали большой пруд, где в воде стояли две лодки, названные писателем в честь своих внучек.Если сад преображался, то в большом доме, бывшем имении господ Раевских, Горький занимал всего две комнаты – спальню и кабинет. В Теселли же настигло Горького известие о кончине его сына Максима. Там же был написан любимый сами Горьким его прижизненный портрет кисти Павла Корина.Проблемы крымчанПоследний раз Алексей Максимович приехал в Теселли в 1935 году, здесь же встретил Новый 1936 год. Он много работал, завершая роман-эпопею "Жизнь Клима Самгина".Как близкий власть имущим, он старался помогать крымчанам: находил средства на издание научных трудов сотрудниками Никитского ботанического сада, участвовал в решении вопроса восстановления размытого ливнями шоссе Севастополь – Ялта, содействовал строительству киногородка, интересовался проблемами разведения в Крыму пчел, мериносов, шелковичного шелкопряда, табака. За заслуги Горького перед городом Ялтинский горсовет избрал его почетным депутатом.В мае 1936 года писатель вернулся из Крыма и простудился. Через три недели, 18 июня, большой пролетарский писатель Максим Горький умер в Подмосковье.Максим Горький был пять раз номинирован на Нобелевскую премию по литературе, был самым издаваемым в СССР советским писателем. Он умел жить в бедности и богатстве, быть своим с мастеровыми и культурной элитой. Он был модным феноменом, крепким литератором, чьи произведения сейчас незаслуженно забыты – нижегородский цеховой малярного цеха Алексей Пешков, русский странник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Роковая поездка Гумилева в Крым: к юбилею поэтаМаксим Горький – инфографика ко Дню рождения писателяКрым Куприна: от литературы к цирку и обратно

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

крым, севастополь, литература, максим горький, федор шаляпин, ялта, антон чехов, максимилиан волошин, сергей сергеев-ценский