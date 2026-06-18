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Москву и АСЕАН связывают отношения стратегического партнерства – Путин - РИА Новости Крым, 18.06.2026
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Москву и АСЕАН связывают отношения стратегического партнерства – Путин
Москву и АСЕАН связывают отношения стратегического партнерства – Путин - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Москву и АСЕАН связывают отношения стратегического партнерства – Путин
Москву и АСЕАН связывают отношения стратегического партнерства, выступающие стабилизирующим фактором в азиатском тихоокеанском регионе. Об этом заявил президент РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T10:53
2026-06-18T10:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Москву и АСЕАН связывают отношения стратегического партнерства, выступающие стабилизирующим фактором в азиатском тихоокеанском регионе. Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая пленарное заседание саммита Россия – АСЕАН в Казани.Он подчеркнул, что именно эти принципы лежат в основе работы АСЕАН, они имеют характер стратегического партнерства, которое в условиях геополитической турбулентности является стабилизирующим фактором в азиатском тихоокеанском регионе.Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. В состав Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) входят 11 стран: Бруней-Даруссалам, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.РИА Новости — информационный партнер Делового форума Россия — АСЕАН.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ и страны АСЕАН выступают за справедливую систему мироустройства - ПутинСаммит АСЕАН - знаковый для нашей страны – политолог Саммит "Россия – АСЕАН" в Казани: чем он важен
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владимир путин (политик), новости, политика, россия
Москву и АСЕАН связывают отношения стратегического партнерства – Путин

Москву и АСЕАН связывают отношения стратегического партнерства – Путин

10:53 18.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСаммит Россия - АСЕАН в Казани
Саммит Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Москву и АСЕАН связывают отношения стратегического партнерства, выступающие стабилизирующим фактором в азиатском тихоокеанском регионе. Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая пленарное заседание саммита Россия – АСЕАН в Казани.

"Ассоциация государств юго-восточной Азии пользуется авторитетом не только в азиатском тихоокеанском регионе, но и в мире в целом. Выдержала испытание временем, выстроив систему межгосударственного сотрудничества, опирающуюся на общепринятые нормы международного права и взаимный учет интересов", – завил президент РФ.

Он подчеркнул, что именно эти принципы лежат в основе работы АСЕАН, они имеют характер стратегического партнерства, которое в условиях геополитической турбулентности является стабилизирующим фактором в азиатском тихоокеанском регионе.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. В состав Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) входят 11 стран: Бруней-Даруссалам, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
РИА Новости — информационный партнер Делового форума Россия — АСЕАН.
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