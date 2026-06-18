https://crimea.ria.ru/20260618/minstroy-rf-budet-razvivat-standarty-kachestva-zhilya-1156967699.html

Минстрой РФ будет развивать стандарты качества жилья

Минстрой РФ будет развивать стандарты качества жилья - РИА Новости Крым, 18.06.2026

Минстрой РФ будет развивать стандарты качества жилья

В Минстрое России уверены в необходимости дальнейшего регулирования стандартов качества жилья. Об этом сказала директор департамента жилищной политики Минстроя... РИА Новости Крым, 18.06.2026

2026-06-18T12:10

2026-06-18T12:10

2026-06-18T12:10

мнения

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)

вадим волченко

"крымская ривьера"

"золотые пески россии"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В Минстрое России уверены в необходимости дальнейшего регулирования стандартов качества жилья. Об этом сказала директор департамента жилищной политики Минстроя Ольга Корниенко в ходе экспертной сессии на форуме недвижимости "Движение".Она отметила, что сегодня покупатель оценивает недвижимость по принципу "что снаружи, то и внутри" как на этапе приобретения, так и в процессе эксплуатации объекта. В связи с этим Минстрой считает необходимым дальнейшее развитие и регулирование стандартов качества жилых помещений.В свою очередь генеральный директор курорта "Золотые пески России" Вадим Волченко подчеркнул, что на рынке курортной недвижимости покупатель оценивает не только характеристики объекта и инвестиционную привлекательность проекта, но и возможность реализовать определенный образ жизни.По его словам, результаты социологического исследования среди топ-менеджеров более тысячи крупных российских компаний показали, что свыше 70% опрошенных хотели бы жить у моря.По словам участников дискуссии, именно доверие к девелоперу становится одним из главных факторов выбора недвижимости. Покупатели ожидают не только качественного строительства, но и уверенности в том, что заявленные концепции и обязательства будут реализованы в полном объеме.Ранее сообщалось, что Крым вошел в число лидеров по реализации масштабных инвестиционных проектов "Золотые пески России" и "Крымская Ривьера", в рамках которых к 2035 году номерной фонд региона увеличится почти на 10 тысяч единиц.Федеральный проект "Курорт "Золотые пески России" реализуется в рамках нацпроекта "Пять морей и озеро Байкал" в соответствии с программой "Туризм и гостеприимство". Курорт займет более 230 га побережья между городами Саки и Евпатория. На территории будет построен 21 отель в категориях от трех до пяти "звезд", а также крытый аквапарк, парк аттракционов, бальнеоцентр и т.д. Объем инвестиций: порядка 143 млрд руб. Первая очередь курорта начнет работу в 2030 году. Семейный курорт "Крымская Ривьера" является частью круглогодичного курорта "Золотые пески России".Медиагруппа "Россия сегодня" и компания "Курорт "Золотые пески России" ранее подписали меморандум о сотрудничестве. Его цель - расширить сотрудничество в части информирования общественности о главных событиях в сфере туризма России и открыть новые перспективы и возможности для развития данной отрасли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый крымский объект курорта "Золотые пески России" вышел на начальный этап строительстваПМЭФ показал огромный интерес инвесторов к строительству курорта в КрымуКрым перейдет от модели "отдых у моря" к комплексному развитию туризма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф), вадим волченко, "крымская ривьера", "золотые пески россии"