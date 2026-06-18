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Массированная атака: над Крымом и регионами сбили 234 беспилотника - РИА Новости Крым, 18.06.2026
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Массированная атака: над Крымом и регионами сбили 234 беспилотника
Массированная атака: над Крымом и регионами сбили 234 беспилотника - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Массированная атака: над Крымом и регионами сбили 234 беспилотника
Силы ПВО в четверг отбили новую попытку массированного удара ВСУ по Крыму и еще 12 регионами России. За день были уничтожены 234 вражеских БПЛА. Об этом... РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T20:59
2026-06-18T21:07
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
атаки всу на крым
пво
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Силы ПВО в четверг отбили новую попытку массированного удара ВСУ по Крыму и еще 12 регионами России. За день были уничтожены 234 вражеских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.Российские военные утром в четверг уничтожили 194 беспилотника ВСУ на подлете к Москве. Массированная атака началась ранним утром – около 4:30. Далее в течение полутора часов возле российской столицы силы ПВО уничтожили еще 14 вражеских дронов.Ночью силы противовоздушной обороны отразили массированный налет украинских беспилотников на Крым и еще 17 регионов России – было сбито 555 дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, пво, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
Массированная атака: над Крымом и регионами сбили 234 беспилотника

Над Крымом и еще 12 регионами России уничтожили 234 беспилотника ВСУ

20:59 18.06.2026 (обновлено: 21:07 18.06.2026)
 
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Силы ПВО в четверг отбили новую попытку массированного удара ВСУ по Крыму и еще 12 регионами России. За день были уничтожены 234 вражеских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В период с 7.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 234 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Республики Крым", - говорится в сообщении.
Российские военные утром в четверг уничтожили 194 беспилотника ВСУ на подлете к Москве. Массированная атака началась ранним утром – около 4:30. Далее в течение полутора часов возле российской столицы силы ПВО уничтожили еще 14 вражеских дронов.
Ночью силы противовоздушной обороны отразили массированный налет украинских беспилотников на Крым и еще 17 регионов России – было сбито 555 дронов.
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Министерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУАтаки ВСУ на КрымПВОБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасность
 
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