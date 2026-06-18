https://crimea.ria.ru/20260618/massirovannaya-ataka-nad-krymom-i-regionami-sbili-234-bespilotnika-1156991555.html

Массированная атака: над Крымом и регионами сбили 234 беспилотника

Массированная атака: над Крымом и регионами сбили 234 беспилотника - РИА Новости Крым, 18.06.2026

Массированная атака: над Крымом и регионами сбили 234 беспилотника

Силы ПВО в четверг отбили новую попытку массированного удара ВСУ по Крыму и еще 12 регионами России. За день были уничтожены 234 вражеских БПЛА. Об этом... РИА Новости Крым, 18.06.2026

2026-06-18T20:59

2026-06-18T20:59

2026-06-18T21:07

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

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безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Силы ПВО в четверг отбили новую попытку массированного удара ВСУ по Крыму и еще 12 регионами России. За день были уничтожены 234 вражеских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.Российские военные утром в четверг уничтожили 194 беспилотника ВСУ на подлете к Москве. Массированная атака началась ранним утром – около 4:30. Далее в течение полутора часов возле российской столицы силы ПВО уничтожили еще 14 вражеских дронов.Ночью силы противовоздушной обороны отразили массированный налет украинских беспилотников на Крым и еще 17 регионов России – было сбито 555 дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, пво, безопасность республики крым и севастополя, безопасность