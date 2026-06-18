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Любимый разведчик: судьба и яркие роли Юрия Соломина – ко дню рождения артиста - РИА Новости Крым, 18.06.2026
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Любимый разведчик: судьба и яркие роли Юрия Соломина – ко дню рождения артиста
Любимый разведчик: судьба и яркие роли Юрия Соломина – ко дню рождения артиста - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Любимый разведчик: судьба и яркие роли Юрия Соломина – ко дню рождения артиста
Один из ведущих театральных актеров и режиссеров СССР, в кино он создал образ смелого и волевого человека с четкими, точными принципами и не изменял этому... РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T08:49
2026-06-18T08:49
кино
юбилей
юрий соломин
память
звезды и судьбы
культура
россия
ссср
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Один из ведущих театральных актеров и режиссеров СССР, в кино он создал образ смелого и волевого человека с четкими, точными принципами и не изменял этому амплуа и в жизни. О самых ярких ролях Юрия Соломина – в материале к 91-летию со дня его рождения.Малый театр – навсегдаЕще в родной Чите он увидел документальный фильм, посвященный 125-летию Малого театра и заболел именно этой сценой. Все было предопределено – поступил в Щепкинское театральное училище, получил диплом и оказался в заветной труппе, где корифеи приняли его очень тепло. Одна из главных наставниц Соломина – легендарная Вера Пашенная. Она и порекомендовала его в кино.А на Хлестакова в исполнении Соломина ходила вся театральная Москва – играл он ярко, весело, азартно. Позднее вместе с Евгением Весником сам поставил "Ревизора", где предстал уже в образе Луки Лукича.Другая важная и одна из его любимых работ – царь Федор Иоаннович в одноименной трагедии Алексея Толстого. Кстати, именно стараниями Юрия Мефодьевича, возглавившего в 1988-м Малый театр, вся историческая трилогия, включая "Смерть Иоанна Грозного" и "Царь Борис", идет на сцене и ее можно посмотреть целиком. Уникальный для русской драматической школы эксперимент. Царь Федор Соломина в спектакле Бориса Равенских был фигурой трагической, многогранной, неоднозначной.Амплуа хорошего герояВ кино публика полюбила его после "Адъютанта его превосходительства". Народная молва приписала ему фразу "Видишь ли, Юра", которой он якобы отвечает на наивный мальчишеский вопрос: "Пал Андреич, вы шпион?" На самом деле в фильме этого нет.Образ несгибаемого разведчика, благородного человека "из прежних" – вот киноамплуа Юрия Мефодьевича, которое продолжится, например, в "ТАСС уполномочен заявить" и, конечно же, ярчайше проявится в оскароносном "Дерсу Узала" Акиры Куросавы, в Арсеньеве. Неудивительно, что Сергей Урсуляк роль отца Максима Исаева, самого знаменитого киноразведчика всех времен и народов, предложил Соломину – два поколения киношных бойцов невидимого фронта встретились на экране, и это стало своеобразным оммажем фильмам, снискавшим Соломину массовую зрительскую любовь.Но сам он из своих киноролей выделял обаятельных отрицательных персонажей – Штаубе в "И был вечер, и было утро" и Геттеля в "Сильных духом". Там Соломин мог выйти из амплуа "хорошего героя" и ему было что играть. Ну и нельзя не упомянуть трактирщика Эмиля в "Обыкновенном чуде" Марка Захарова, где они с Екатериной Васильевой (Эмилия) составили необычайно яркую экранную пару.Мудрый реформаторДа и в театре Юрий Мефодьевич продолжал экспериментировать – не отходил от классических решений, но постоянно вносил в репертуар разнообразие. Вернул на сцену булгаковского "Мольера", где исполнил главную роль, в "Горе от ума" до последних дней выходил в образе Фамусова.Он всей душой ратовал за актуализацию русской театральной классики, но не примитивными средствами скандальных режиссерских решений, а глубиной проработки персонажей. Многие пытались критиковать его за консерватизм, но истинные ценители понимали: он очень глубокий и мудрый реформатор. Ему были чужды элементарные, инстинктивные режиссерские ходы, для него была важна сценическая, художественная правда.Именно это и стало кредо Малого театра при Соломине. Творческие принципы, заложенные мастером, собранная им труппа исповедует по сей день, поставленные им спектакли остаются в репертуаре. И это в очередной раз подтверждает тезис о бессмертии истинного искусства и вечности настоящего таланта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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кино, юбилей, юрий соломин, память, звезды и судьбы, культура, россия, ссср, общество
Любимый разведчик: судьба и яркие роли Юрия Соломина – ко дню рождения артиста

Сегодня Народному артисту СССР Юрию Соломину исполнилось бы 91 год

08:49 18.06.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЮрий Соломин
Юрий Соломин - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Один из ведущих театральных актеров и режиссеров СССР, в кино он создал образ смелого и волевого человека с четкими, точными принципами и не изменял этому амплуа и в жизни. О самых ярких ролях Юрия Соломина – в материале к 91-летию со дня его рождения.

Малый театр – навсегда

Еще в родной Чите он увидел документальный фильм, посвященный 125-летию Малого театра и заболел именно этой сценой. Все было предопределено – поступил в Щепкинское театральное училище, получил диплом и оказался в заветной труппе, где корифеи приняли его очень тепло. Одна из главных наставниц Соломина – легендарная Вера Пашенная. Она и порекомендовала его в кино.
© РИА Новости . Василий Малышев / Перейти в фотобанкЮрий Соломин
Юрий Соломин - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Василий Малышев
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Юрий Соломин
А на Хлестакова в исполнении Соломина ходила вся театральная Москва – играл он ярко, весело, азартно. Позднее вместе с Евгением Весником сам поставил "Ревизора", где предстал уже в образе Луки Лукича.
Другая важная и одна из его любимых работ – царь Федор Иоаннович в одноименной трагедии Алексея Толстого. Кстати, именно стараниями Юрия Мефодьевича, возглавившего в 1988-м Малый театр, вся историческая трилогия, включая "Смерть Иоанна Грозного" и "Царь Борис", идет на сцене и ее можно посмотреть целиком. Уникальный для русской драматической школы эксперимент. Царь Федор Соломина в спектакле Бориса Равенских был фигурой трагической, многогранной, неоднозначной.
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЮрий Соломин в роли Федора Иоанновича
Юрий Соломин в роли Федора Иоанновича - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Юрий Соломин в роли Федора Иоанновича

Амплуа хорошего героя

В кино публика полюбила его после "Адъютанта его превосходительства". Народная молва приписала ему фразу "Видишь ли, Юра", которой он якобы отвечает на наивный мальчишеский вопрос: "Пал Андреич, вы шпион?" На самом деле в фильме этого нет.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкАктер Юрий Соломин в роли Кольцова (слева) и московский школьник Саша Милокостный в роли Юры в телевизионном художественном фильме Евгения Ташкова "Адъютант его превосходительства"
Актер Юрий Соломин в роли Кольцова (слева) и московский школьник Саша Милокостный в роли Юры в телевизионном художественном фильме Евгения Ташкова Адъютант его превосходительства - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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Актер Юрий Соломин в роли Кольцова (слева) и московский школьник Саша Милокостный в роли Юры в телевизионном художественном фильме Евгения Ташкова "Адъютант его превосходительства"
Образ несгибаемого разведчика, благородного человека "из прежних" – вот киноамплуа Юрия Мефодьевича, которое продолжится, например, в "ТАСС уполномочен заявить" и, конечно же, ярчайше проявится в оскароносном "Дерсу Узала" Акиры Куросавы, в Арсеньеве. Неудивительно, что Сергей Урсуляк роль отца Максима Исаева, самого знаменитого киноразведчика всех времен и народов, предложил Соломину – два поколения киношных бойцов невидимого фронта встретились на экране, и это стало своеобразным оммажем фильмам, снискавшим Соломину массовую зрительскую любовь.
© РИА Новости . Евгений Комаров / Перейти в фотобанкНародный артист СССР Вячеслав Тихонов (справа) в роли генерала Константинова, народный артист РСФСР Юрий Соломин (в центре) в роли полковника Славина, Николай Засухин в роли Павла Макарова в фильме "ТАСС уполномочен заявить"
Народный артист СССР Вячеслав Тихонов (справа) в роли генерала Константинова, народный артист РСФСР Юрий Соломин (в центре) в роли полковника Славина, Николай Засухин в роли Павла Макарова в фильме ТАСС уполномочен заявить - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Евгений Комаров
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Народный артист СССР Вячеслав Тихонов (справа) в роли генерала Константинова, народный артист РСФСР Юрий Соломин (в центре) в роли полковника Славина, Николай Засухин в роли Павла Макарова в фильме "ТАСС уполномочен заявить"
Но сам он из своих киноролей выделял обаятельных отрицательных персонажей – Штаубе в "И был вечер, и было утро" и Геттеля в "Сильных духом". Там Соломин мог выйти из амплуа "хорошего героя" и ему было что играть. Ну и нельзя не упомянуть трактирщика Эмиля в "Обыкновенном чуде" Марка Захарова, где они с Екатериной Васильевой (Эмилия) составили необычайно яркую экранную пару.

Мудрый реформатор

Да и в театре Юрий Мефодьевич продолжал экспериментировать – не отходил от классических решений, но постоянно вносил в репертуар разнообразие. Вернул на сцену булгаковского "Мольера", где исполнил главную роль, в "Горе от ума" до последних дней выходил в образе Фамусова.
Он всей душой ратовал за актуализацию русской театральной классики, но не примитивными средствами скандальных режиссерских решений, а глубиной проработки персонажей. Многие пытались критиковать его за консерватизм, но истинные ценители понимали: он очень глубокий и мудрый реформатор. Ему были чужды элементарные, инстинктивные режиссерские ходы, для него была важна сценическая, художественная правда.
Именно это и стало кредо Малого театра при Соломине. Творческие принципы, заложенные мастером, собранная им труппа исповедует по сей день, поставленные им спектакли остаются в репертуаре. И это в очередной раз подтверждает тезис о бессмертии истинного искусства и вечности настоящего таланта.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЮрий Соломин в фильме "Адъютант его превосходительства"
Юрий Соломин в фильме Адъютант его превосходительства - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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Юрий Соломин в фильме "Адъютант его превосходительства"
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