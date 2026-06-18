Любимый разведчик: судьба и яркие роли Юрия Соломина – ко дню рождения артиста
Сегодня Народному артисту СССР Юрию Соломину исполнилось бы 91 год
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Один из ведущих театральных актеров и режиссеров СССР, в кино он создал образ смелого и волевого человека с четкими, точными принципами и не изменял этому амплуа и в жизни. О самых ярких ролях Юрия Соломина – в материале к 91-летию со дня его рождения.
Малый театр – навсегда
Еще в родной Чите он увидел документальный фильм, посвященный 125-летию Малого театра и заболел именно этой сценой. Все было предопределено – поступил в Щепкинское театральное училище, получил диплом и оказался в заветной труппе, где корифеи приняли его очень тепло. Одна из главных наставниц Соломина – легендарная Вера Пашенная. Она и порекомендовала его в кино.
Юрий Соломин
А на Хлестакова в исполнении Соломина ходила вся театральная Москва – играл он ярко, весело, азартно. Позднее вместе с Евгением Весником сам поставил "Ревизора", где предстал уже в образе Луки Лукича.
Другая важная и одна из его любимых работ – царь Федор Иоаннович в одноименной трагедии Алексея Толстого. Кстати, именно стараниями Юрия Мефодьевича, возглавившего в 1988-м Малый театр, вся историческая трилогия, включая "Смерть Иоанна Грозного" и "Царь Борис", идет на сцене и ее можно посмотреть целиком. Уникальный для русской драматической школы эксперимент. Царь Федор Соломина в спектакле Бориса Равенских был фигурой трагической, многогранной, неоднозначной.
Юрий Соломин в роли Федора Иоанновича
Амплуа хорошего героя
В кино публика полюбила его после "Адъютанта его превосходительства". Народная молва приписала ему фразу "Видишь ли, Юра", которой он якобы отвечает на наивный мальчишеский вопрос: "Пал Андреич, вы шпион?" На самом деле в фильме этого нет.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкАктер Юрий Соломин в роли Кольцова (слева) и московский школьник Саша Милокостный в роли Юры в телевизионном художественном фильме Евгения Ташкова "Адъютант его превосходительства"
Актер Юрий Соломин в роли Кольцова (слева) и московский школьник Саша Милокостный в роли Юры в телевизионном художественном фильме Евгения Ташкова "Адъютант его превосходительства"
Образ несгибаемого разведчика, благородного человека "из прежних" – вот киноамплуа Юрия Мефодьевича, которое продолжится, например, в "ТАСС уполномочен заявить" и, конечно же, ярчайше проявится в оскароносном "Дерсу Узала" Акиры Куросавы, в Арсеньеве. Неудивительно, что Сергей Урсуляк роль отца Максима Исаева, самого знаменитого киноразведчика всех времен и народов, предложил Соломину – два поколения киношных бойцов невидимого фронта встретились на экране, и это стало своеобразным оммажем фильмам, снискавшим Соломину массовую зрительскую любовь.
© РИА Новости . Евгений Комаров / Перейти в фотобанкНародный артист СССР Вячеслав Тихонов (справа) в роли генерала Константинова, народный артист РСФСР Юрий Соломин (в центре) в роли полковника Славина, Николай Засухин в роли Павла Макарова в фильме "ТАСС уполномочен заявить"
Народный артист СССР Вячеслав Тихонов (справа) в роли генерала Константинова, народный артист РСФСР Юрий Соломин (в центре) в роли полковника Славина, Николай Засухин в роли Павла Макарова в фильме "ТАСС уполномочен заявить"
Но сам он из своих киноролей выделял обаятельных отрицательных персонажей – Штаубе в "И был вечер, и было утро" и Геттеля в "Сильных духом". Там Соломин мог выйти из амплуа "хорошего героя" и ему было что играть. Ну и нельзя не упомянуть трактирщика Эмиля в "Обыкновенном чуде" Марка Захарова, где они с Екатериной Васильевой (Эмилия) составили необычайно яркую экранную пару.
Мудрый реформатор
Да и в театре Юрий Мефодьевич продолжал экспериментировать – не отходил от классических решений, но постоянно вносил в репертуар разнообразие. Вернул на сцену булгаковского "Мольера", где исполнил главную роль, в "Горе от ума" до последних дней выходил в образе Фамусова.
Он всей душой ратовал за актуализацию русской театральной классики, но не примитивными средствами скандальных режиссерских решений, а глубиной проработки персонажей. Многие пытались критиковать его за консерватизм, но истинные ценители понимали: он очень глубокий и мудрый реформатор. Ему были чужды элементарные, инстинктивные режиссерские ходы, для него была важна сценическая, художественная правда.
Именно это и стало кредо Малого театра при Соломине. Творческие принципы, заложенные мастером, собранная им труппа исповедует по сей день, поставленные им спектакли остаются в репертуаре. И это в очередной раз подтверждает тезис о бессмертии истинного искусства и вечности настоящего таланта.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЮрий Соломин в фильме "Адъютант его превосходительства"
Юрий Соломин в фильме "Адъютант его превосходительства"