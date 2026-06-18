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Лондон передаст Киеву 150 тысяч дронов до конца года - РИА Новости Крым, 18.06.2026
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Лондон передаст Киеву 150 тысяч дронов до конца года
Лондон передаст Киеву 150 тысяч дронов до конца года - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Лондон передаст Киеву 150 тысяч дронов до конца года
Великобритания передаст Украине 150 тысяч беспилотников и 350 ракет ПВО до конца 2026 года, пишет РИА Новости со ссылкой на британское министерство обороны. РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T17:29
2026-06-18T17:29
украина
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
пво
великобритания
западная помощь украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Великобритания передаст Украине 150 тысяч беспилотников и 350 ракет ПВО до конца 2026 года, пишет РИА Новости со ссылкой на британское министерство обороны.В пакет помощи также войдут 350 ракет для противовоздушной обороны, включая многоцелевые ракеты для ПВО "Мартлет", радары и наземные радиолокационные системы.Всего объем помощи Киеву составит 752 миллионов фунтов стерлингов или почти 1 миллиард долларов. Пакет является частью кредита для Киева в размере 2,26 миллиардов фунтов стерлингов, о котором Лондон объявил в 2024 году. Средства Британия изымает из прибыли, полученной за счет замороженных российских активов.Ранее сообщалось, что страны "Большой семерки" (G7) решили нарастить поставки средств ПВО и вооружений дальнего действия Украине.16 июня стало известно, что Великобритания планирует в течение двух лет поставить Украине обогащенный уран на сумму более двух миллионов долларов.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Замглавы МИД России Дмитрий Любинский ранее заявлял, что поставляемое на Украину западное вооружение Киев продает террористическим формированиям в ряде стран Африки и на Ближнем Востоке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Просто развалятся: Лавров обозначил совместные перспективы ЕС и УкраиныЕвропа сделала ставку исключительно на поражение России – политологСколько страны НАТО потратили на оружие для Украины
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украина, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, пво, великобритания, западная помощь украине
Лондон передаст Киеву 150 тысяч дронов до конца года

Великобритания поставит Украине 150 тысяч БПЛА к концу 2026 года

17:29 18.06.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ с беспилотником
Боевик ВСУ с беспилотником
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Великобритания передаст Украине 150 тысяч беспилотников и 350 ракет ПВО до конца 2026 года, пишет РИА Новости со ссылкой на британское министерство обороны.

"Великобритания предоставит Украине 150 тысяч беспилотных летательных аппаратов к концу года", - сообщает минобороны Британии.

В пакет помощи также войдут 350 ракет для противовоздушной обороны, включая многоцелевые ракеты для ПВО "Мартлет", радары и наземные радиолокационные системы.
Всего объем помощи Киеву составит 752 миллионов фунтов стерлингов или почти 1 миллиард долларов. Пакет является частью кредита для Киева в размере 2,26 миллиардов фунтов стерлингов, о котором Лондон объявил в 2024 году. Средства Британия изымает из прибыли, полученной за счет замороженных российских активов.
Ранее сообщалось, что страны "Большой семерки" (G7) решили нарастить поставки средств ПВО и вооружений дальнего действия Украине.16 июня стало известно, что Великобритания планирует в течение двух лет поставить Украине обогащенный уран на сумму более двух миллионов долларов.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Замглавы МИД России Дмитрий Любинский ранее заявлял, что поставляемое на Украину западное вооружение Киев продает террористическим формированиям в ряде стран Африки и на Ближнем Востоке.
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УкраинаБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОПВОВеликобританияЗападная помощь Украине
 
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