Лантратова обратится в ООН и ОБСЕ после атак дронов на Москву
Уполномоченный по правам человека в России обратится в ООН и ОБСЕ после атак ВСУ на Москву
© Андрей Воробьев в мессенджере МАКСПоследствия атаки беспилотников на Подмосковье
© Андрей Воробьев в мессенджере МАКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова намерена обратиться в ООН и ОБСЕ после массированных атак украинских беспилотников на Москву и Подмосковье. Об этом омбудсмен написала в своем канале в МАКС.
"Такие атаки нужно называть прямо – военные преступления. Москва и Подмосковье пережили одну из самых массированных атак беспилотников за последние два года. По данным Минобороны, силы ПВО сбили около 194 БПЛА. В Подмосковье, по информации губернатора Андрея Воробьева, пострадали 17 человек. Среди них – двое детей", – написала Лантратова.
Она заявила, что обратится в ООН и ОБСЕ, международные правозащитные организации должны честно отреагировать на преступления против мирных жителей.
"Сейчас главное – помощь пострадавшим. Медицинская, психологическая, социальная. Люди не должны оставаться один на один с последствиями атаки. Будем следить, чтобы всем пострадавшим была оказана необходимая поддержка", – добавила Лантратова.
В Подмосковье после массированной атаки украинских беспилотников повреждены жилые дома, горят машины и торговый центр, сообщал ранее Воробьев. Также российские военные утром в четверг уничтожили 194 беспилотника ВСУ на подлете к Москве, информировал мэр столицы Сергей Собянин. В частности в Москве зафиксированы попадания в Московский нефтеперерабатывающий завод и на территории торгового центра.
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