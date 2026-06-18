https://crimea.ria.ru/20260618/lantratova-obratitsya-v-oon-i-obse-posle-atak-dronov-na-moskvu-1156980708.html

Лантратова обратится в ООН и ОБСЕ после атак дронов на Москву

Лантратова обратится в ООН и ОБСЕ после атак дронов на Москву - РИА Новости Крым, 18.06.2026

Лантратова обратится в ООН и ОБСЕ после атак дронов на Москву

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова намерена обратиться в ООН и ОБСЕ после массированных атак украинских беспилотников на Москву и... РИА Новости Крым, 18.06.2026

2026-06-18T17:21

2026-06-18T17:21

2026-06-18T17:11

новости

яна лантратова

оон

обсе

москва

подмосковье

московская область

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова намерена обратиться в ООН и ОБСЕ после массированных атак украинских беспилотников на Москву и Подмосковье. Об этом омбудсмен написала в своем канале в МАКС.Она заявила, что обратится в ООН и ОБСЕ, международные правозащитные организации должны честно отреагировать на преступления против мирных жителей.В Подмосковье после массированной атаки украинских беспилотников повреждены жилые дома, горят машины и торговый центр, сообщал ранее Воробьев. Также российские военные утром в четверг уничтожили 194 беспилотника ВСУ на подлете к Москве, информировал мэр столицы Сергей Собянин. В частности в Москве зафиксированы попадания в Московский нефтеперерабатывающий завод и на территории торгового центра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:15 взрослых и двое детей ранены в Подмосковье при атаке беспилотников ВСУВыезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыт из-за атаки дронов555 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь

москва

подмосковье

московская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, яна лантратова, оон, обсе, москва, подмосковье, московская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу