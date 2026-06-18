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Лантратова обратится в ООН и ОБСЕ после атак дронов на Москву - РИА Новости Крым, 18.06.2026
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Лантратова обратится в ООН и ОБСЕ после атак дронов на Москву
Лантратова обратится в ООН и ОБСЕ после атак дронов на Москву - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Лантратова обратится в ООН и ОБСЕ после атак дронов на Москву
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова намерена обратиться в ООН и ОБСЕ после массированных атак украинских беспилотников на Москву и... РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T17:21
2026-06-18T17:11
новости
яна лантратова
оон
обсе
москва
подмосковье
московская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова намерена обратиться в ООН и ОБСЕ после массированных атак украинских беспилотников на Москву и Подмосковье. Об этом омбудсмен написала в своем канале в МАКС.Она заявила, что обратится в ООН и ОБСЕ, международные правозащитные организации должны честно отреагировать на преступления против мирных жителей.В Подмосковье после массированной атаки украинских беспилотников повреждены жилые дома, горят машины и торговый центр, сообщал ранее Воробьев. Также российские военные утром в четверг уничтожили 194 беспилотника ВСУ на подлете к Москве, информировал мэр столицы Сергей Собянин. В частности в Москве зафиксированы попадания в Московский нефтеперерабатывающий завод и на территории торгового центра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:15 взрослых и двое детей ранены в Подмосковье при атаке беспилотников ВСУВыезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыт из-за атаки дронов555 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь
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новости, яна лантратова, оон, обсе, москва, подмосковье, московская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
Лантратова обратится в ООН и ОБСЕ после атак дронов на Москву

Уполномоченный по правам человека в России обратится в ООН и ОБСЕ после атак ВСУ на Москву

17:21 18.06.2026
 
© Андрей Воробьев в мессенджере МАКСПоследствия атаки беспилотников на Подмосковье
Последствия атаки беспилотников на Подмосковье
© Андрей Воробьев в мессенджере МАКС
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МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова намерена обратиться в ООН и ОБСЕ после массированных атак украинских беспилотников на Москву и Подмосковье. Об этом омбудсмен написала в своем канале в МАКС.
"Такие атаки нужно называть прямо – военные преступления. Москва и Подмосковье пережили одну из самых массированных атак беспилотников за последние два года. По данным Минобороны, силы ПВО сбили около 194 БПЛА. В Подмосковье, по информации губернатора Андрея Воробьева, пострадали 17 человек. Среди них – двое детей", – написала Лантратова.
Она заявила, что обратится в ООН и ОБСЕ, международные правозащитные организации должны честно отреагировать на преступления против мирных жителей.
"Сейчас главное – помощь пострадавшим. Медицинская, психологическая, социальная. Люди не должны оставаться один на один с последствиями атаки. Будем следить, чтобы всем пострадавшим была оказана необходимая поддержка", – добавила Лантратова.
В Подмосковье после массированной атаки украинских беспилотников повреждены жилые дома, горят машины и торговый центр, сообщал ранее Воробьев. Также российские военные утром в четверг уничтожили 194 беспилотника ВСУ на подлете к Москве, информировал мэр столицы Сергей Собянин. В частности в Москве зафиксированы попадания в Московский нефтеперерабатывающий завод и на территории торгового центра.
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НовостиЯна ЛантратоваООНОБСЕМоскваПодмосковьеМосковская областьПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ
 
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