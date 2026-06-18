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Крымский мост открыт для движения - РИА Новости Крым, 18.06.2026
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Крымский мост открыт для движения
Крымский мост открыт для движения - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Крымский мост открыт для движения
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T21:28
2026-06-18T21:28
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
транспорт
логистика
керчь
тамань
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту.Движение транспорта по мосту перекрыли в 20:14. В это же время в Крыму была объявлена ракетная тревога, а в Севастополе – воздушная.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.Ограничения на Крымском мостуС 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, транспорт, логистика, керчь, тамань, атаки всу на крым, новости крыма, срочные новости крыма
Крымский мост открыт для движения

Крымский мост для движения транспорта открыт

21:28 18.06.2026
 
© РИА Новости КрымКрымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту.
Движение транспорта по мосту перекрыли в 20:14. В это же время в Крыму была объявлена ракетная тревога, а в Севастополе – воздушная.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.
Ограничения на Крымском мосту
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.
Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.
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