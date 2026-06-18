https://crimea.ria.ru/20260618/krymskiy-most-obstanovka-posle-otkrytiya-dvizheniya-1156989108.html

Крымский мост: обстановка после открытия движения

Крымский мост: обстановка после открытия движения - РИА Новости Крым, 18.06.2026

Крымский мост: обстановка после открытия движения

Проезд по Крымскому мосту вечером в четверг, 18 июня, свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщает канал оперативной РИА Новости Крым, 18.06.2026

2026-06-18T22:04

2026-06-18T22:04

2026-06-18T22:04

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

транспорт

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту вечером в четверг, 18 июня, свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.Ранее в четверг мостовой переход был закрыт – ограничение продлилось чуть более часа.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мостуКак попасть в Крым через Армянск в объезд моста – варианты маршрутовСколько топлива можно провезти в личном автомобиле через Крымский мост

https://crimea.ria.ru/20260610/poezda-v-krym-i-iz-kryma-kak-khodyat-i-chto-nuzhno-znat-passazhiram-1156765533.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, логистика