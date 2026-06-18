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Крымский мост – обстановка к утру четверга - РИА Новости Крым, 18.06.2026
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Крымский мост – обстановка к утру четверга
Крымский мост – обстановка к утру четверга - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Крымский мост – обстановка к утру четверга
Утром в четверг проезд к пунктам досмотра у Крымского моста свободен с обеих сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T08:07
2026-06-18T08:07
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Утром в четверг проезд к пунктам досмотра у Крымского моста свободен с обеих сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост – обстановка к утру четверга

Крымский мост утром в четверг свободен для проезда

08:07 18.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГорода России. Керчь
Города России. Керчь - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Утром в четверг проезд к пунктам досмотра у Крымского моста свободен с обеих сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении с данными на 8 утра.
Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.
Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.
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