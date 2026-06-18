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Критичное положение ВСУ в зоне СВО: армия России громит боевиков и технику врага
Критичное положение ВСУ в зоне СВО: армия России громит боевиков и технику врага - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Критичное положение ВСУ в зоне СВО: армия России громит боевиков и технику врага
ВСУ за сутки боев на всех направлениях спецоперации потеряли еще 1360 боевиков, а также военную технику и вооружения, в том числе – западного производства. Об... РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T13:39
2026-06-18T13:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки боев на всех направлениях спецоперации потеряли еще 1360 боевиков, а также военную технику и вооружения, в том числе – западного производства. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ в четверг.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Противник потерял свыше 195 боевиков и 12 автомобилей.Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили до 210 военных, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей и две самоходные артиллерийские установки."Южная" группировки войск за сутки уничтожила более 160 украинских неонацистов, 24 автомобиля, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и орудие полевой артиллерии.Подразделения группы "Центр" улучшили положение по переднему краю. Потери украинских вооруженных формирований составили до 285 солдат, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и самоходная артиллерийская установка.Бойцы группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Враг потерял более 440 человек, восемь автомобилей и самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США.Подразделениями "Днепра" уничтожены до 60 боевиков киевского режима, 21 автомобиль, орудие полевой артиллерии и шесть станций радиоэлектронной борьбы.Также военные РФ поразили места хранения беспилотников дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.Средствами ПВО сбиты 10 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 992 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 164 703 беспилотных летательных аппарата, 662 зенитных ракетных комплекса, 29 819 танков и других боевых бронированных машин, 1 740 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 395 орудий полевой артиллерии и минометов, 64 357 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили еще один населенный пункт в ДонбассеУдары по Украине сегодня: разбиты нефтезавод и склад с топливомШтурмовики захватили пункт ВСУ в Запорожской области
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новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, украина, потери всу , инфографика
Критичное положение ВСУ в зоне СВО: армия России громит боевиков и технику врага
Новости СВО – в зоне конфликта у ВСУ критичное положение
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки боев на всех направлениях спецоперации потеряли еще 1360 боевиков, а также военную технику и вооружения, в том числе – западного производства. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ в четверг.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Противник потерял свыше 195 боевиков и 12 автомобилей.
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили до 210 военных, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей и две самоходные артиллерийские установки.
"Южная" группировки войск за сутки уничтожила более 160 украинских неонацистов, 24 автомобиля, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и орудие полевой артиллерии.
Подразделения группы "Центр" улучшили положение по переднему краю. Потери украинских вооруженных формирований составили до 285 солдат, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и самоходная артиллерийская установка.
Бойцы группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Враг потерял более 440 человек, восемь автомобилей и самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США.
Подразделениями "Днепра" уничтожены до 60 боевиков киевского режима, 21 автомобиль, орудие полевой артиллерии и шесть станций радиоэлектронной борьбы.
Также военные РФ поразили места хранения беспилотников дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Средствами ПВО сбиты
10 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 992 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 164 703 беспилотных летательных аппарата, 662 зенитных ракетных комплекса, 29 819 танков и других боевых бронированных машин, 1 740 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 395 орудий полевой артиллерии и минометов, 64 357 единиц специальной военной автомобильной техники.
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