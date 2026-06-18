https://crimea.ria.ru/20260618/kogda-nachnut-vosstanavlivat-panoramu-v-sevastopole-posle-ataki-vsu-i-pozhara-1156953218.html

Когда начнут восстанавливать Панораму в Севастополе после атаки ВСУ и пожара

Когда начнут восстанавливать Панораму в Севастополе после атаки ВСУ и пожара - РИА Новости Крым, 18.06.2026

Когда начнут восстанавливать Панораму в Севастополе после атаки ВСУ и пожара

Первостепенная задача при ремонте здания Панорамы "Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг. ", пострадавшего в результате атаки ВСУ, - обеспечить защиту здания от... РИА Новости Крым, 18.06.2026

2026-06-18T13:47

2026-06-18T13:47

2026-06-18T13:47

атаки всу на крым

удар всу по панораме "оборона севастополя"

севастополь

новости севастополя

культурное наследие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Первостепенная задача при ремонте здания Панорамы "Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг. ", пострадавшего в результате атаки ВСУ, - обеспечить защиту здания от осадков. Об этом заявил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента РИА Новости Крым.По словам Смородкина, главное в этом деле – качество, к тому же, "исходя из сегодняшней ситуации... музей не гонится за какими-то сроками"."У нас есть время, во-первых, заказать сам холст – а это небыстрое изготовление. Во-вторых, нам необходимо сделать противоаварийные работы с кровлей... Дальше ее восстановить для того, чтобы туда дождь и снег не падали, и здание не покрывалось грибковыми образованиями и не сырело. Ну а потом уже переходить к реставрации самого здания, потому что строительные работы и написание маслом картины, они несовместимы абсолютно: там должно быть чисто, сухо и тепло", – перечислил все этапы необходимых мероприятий директор музея.Смородкин отметил, что проект, по которому можно восстановить кровлю, используют тот же, что был в работе в 2022 году, когда здание панорамы "Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг." закрывали на реставрацию – "все это нужно будет повторить".Отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым о том, намерено ли руководство привлекать к реставрации спасенных фрагментов полота специалистов из Центра исследования и реставрации Российской галереи искусств в Севастополе, Смородкин отметил, что пока музей рассматривает коллег, которые ранее уже занимались реставрацией."Мы знаем, что создается реставрационный центр при Российской галерее искусств. Но реставрацией полотна еще до пожара занимался центр Грабаря, его сотрудники... Они и сейчас уже вовлечены в работу... Мы по горячим следам в телефонном режиме с ними консультировались, как можно максимально спасти то, что удалось вынести из пожара: какими составами обработать, как правильно намотать... То есть наладился такой контакт, что мы по инерции продолжаем с ними работать", – сказал Смородкин.В то же время музей получает "массу предложений от разных профильных организаций, которые имеют профессионалов-художников в своем штате, с предложениями помощи и поддержке в восстановлении этой панорамы", добавил он."И сразу пламя": очевидец об ударе беспилотника по Панораме в СевастополеРанее Смородкин сообщал, что еще существует опасность обрушения конструкции светового фонаря с элементами остекления, часть которых деформировалась при пожаре или была разрушена под воздействием высоких температур. Также необходимо обследовать несущие конструкции кровли, а именно металлический каркас, чтобы принять решение о возможности его дальнейшей эксплуатации. Окончательная оценка состояния разрушенной части здания, по его словам, требует времени и проведения дополнительных экспертиз с привлечением сторонних специалистов.Напомним, директор музейно-выставочного центра Российской галереи искусств Виталий Зотов в 2025-м году сообщал РИА Новости Крым, что Центр исследования и реставрации РГИ обещает стать крупнейшим не только в Крыму, но и во всем Южном федеральном округе, и по своей оснащенности и возможностями работы специалистов сможет сравниться разве что с учреждениями в Москве и Санкт-Петербурге.10 июня в 02.48 враг атаковал здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.". Возникло возгорание кровли, которое ликвидировали спустя 28 ч. Внутренние интерьеры полностью выгорели, как и полотно представленное в экспозиции – копия шедевра Франца Рубо, созданная в 1954 году группой советских художников. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.Все о последствиях удара ВСУ по Панораме в Севастополе читайте по ссылке. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 90% полотна Панорамы "Оборона Севастополя" утрачено в результате атаки ВСУ Бесценные и обгоревшие: в Севастополе открыли выставку работ Франца Рубо В Севастополе объяснили сложности с переименованием кинотеатра "Украина"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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