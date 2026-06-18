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Киев разгоняет фейк об эвакуации из Энергодара - РИА Новости Крым, 18.06.2026
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Киев разгоняет фейк об эвакуации из Энергодара
Киев разгоняет фейк об эвакуации из Энергодара - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Киев разгоняет фейк об эвакуации из Энергодара
Информация об объявлении эвакуации в Энергодаре Запорожской области, которая распространяется в сети, является фейком. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов. РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T15:27
2026-06-18T15:31
энергодар
запорожская область
заэс (запорожская атомная электростанция)
новости
фейк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Информация об объявлении эвакуации в Энергодаре Запорожской области, которая распространяется в сети, является фейком. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.Пухов отметил, что сфабрикованный характер записи можно определить при детальном рассмотрении – заметны неестественная мимика и отсутствие синхронизации движений губ с произносимым текстом, голос спикера обладает "металлическим" тембром, характерным для синтеза речи нейросетями, а ударения расставлены неправильно.В начале июня город-спутник Запорожской АЭС Энергодар был полностью обесточен из-за ночных ударов ВСУ по энергообъектам региона. Критическая инфраструктура была запитана через резервные источники питания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали ЭнергодарНовая серия ударов по Энергодару – Киев бьет по мирнымДроны ВСУ сбросили листовки с мошенническими QR-кодами над Энергодаром
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запорожская область
заэс (запорожская атомная электростанция)
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энергодар, запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), новости, фейк
Киев разгоняет фейк об эвакуации из Энергодара

Информацию об эвакуации из Энергодара опровергли власти города

15:27 18.06.2026 (обновлено: 15:31 18.06.2026)
 
Фейк
Фейк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Информация об объявлении эвакуации в Энергодаре Запорожской области, которая распространяется в сети, является фейком. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.

"Фейк: глава Энергодара Максим Пухов объявил эвакуацию в городе, об этом сообщают украинские ТГ-каналы. Правда: данный видеоматериал является дипфейком и не имеет отношения к реальности", – написал глава города в своем Telegram-канале.

Пухов отметил, что сфабрикованный характер записи можно определить при детальном рассмотрении – заметны неестественная мимика и отсутствие синхронизации движений губ с произносимым текстом, голос спикера обладает "металлическим" тембром, характерным для синтеза речи нейросетями, а ударения расставлены неправильно.
"Сведения об организации эвакуации являются ложными, в Запорожской области сохраняется стабильная ситуация, экстренные службы работают в штатном режиме", – подчеркнул мэр города.
В начале июня город-спутник Запорожской АЭС Энергодар был полностью обесточен из-за ночных ударов ВСУ по энергообъектам региона. Критическая инфраструктура была запитана через резервные источники питания.
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ЭнергодарЗапорожская областьЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)НовостиФейк
 
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