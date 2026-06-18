https://crimea.ria.ru/20260618/kiev-razgonyaet-feyk-ob-evakuatsii-iz-energodara-1156977163.html

Киев разгоняет фейк об эвакуации из Энергодара

Киев разгоняет фейк об эвакуации из Энергодара - РИА Новости Крым, 18.06.2026

Киев разгоняет фейк об эвакуации из Энергодара

Информация об объявлении эвакуации в Энергодаре Запорожской области, которая распространяется в сети, является фейком. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов. РИА Новости Крым, 18.06.2026

2026-06-18T15:27

2026-06-18T15:27

2026-06-18T15:31

энергодар

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

новости

фейк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Информация об объявлении эвакуации в Энергодаре Запорожской области, которая распространяется в сети, является фейком. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.Пухов отметил, что сфабрикованный характер записи можно определить при детальном рассмотрении – заметны неестественная мимика и отсутствие синхронизации движений губ с произносимым текстом, голос спикера обладает "металлическим" тембром, характерным для синтеза речи нейросетями, а ударения расставлены неправильно.В начале июня город-спутник Запорожской АЭС Энергодар был полностью обесточен из-за ночных ударов ВСУ по энергообъектам региона. Критическая инфраструктура была запитана через резервные источники питания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали ЭнергодарНовая серия ударов по Энергодару – Киев бьет по мирнымДроны ВСУ сбросили листовки с мошенническими QR-кодами над Энергодаром

энергодар

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энергодар, запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), новости, фейк