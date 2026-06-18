https://crimea.ria.ru/20260618/khimicheskoe-zagryaznenie-chernogo-morya--chto-soobschili-v-opershtabe-kubani-1156992637.html

Химическое загрязнение Черного моря – что сообщили в оперштабе Кубани

Химическое загрязнение Черного моря – что сообщили в оперштабе Кубани - РИА Новости Крым, 18.06.2026

Химическое загрязнение Черного моря – что сообщили в оперштабе Кубани

Распространяемую в сети информацию о росте химических загрязнений в Черном море у берегов Кубани опровергли в региональном оперштабе. РИА Новости Крым, 18.06.2026

2026-06-18T21:52

2026-06-18T21:52

2026-06-18T21:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Распространяемую в сети информацию о росте химических загрязнений в Черном море у берегов Кубани опровергли в региональном оперштабе.В оперштабе отметили, что отчет, на который ссылаются авторы сообщения в качестве источника – "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации в 2025 году" – действительно опубликован на сайте Роспотребнадзора. Однако важно, что данные там за прошедший год. То есть исследование морской воды проводили как раз после аварии с нефтяными танкерами в Керченском проливе в 2024 году. Поэтому представленные данные не являются актуальными на сегодняшний день.5 июня власти Кубани опровергли фейк о якобы произошедшей химической атаке в Туапсе.Ранее в четверг, 18 июня, мэр Энергодара Максим Пухов сообщил, что информация об объявлении эвакуации в городе-спутнике Запорожской АЭС, которая распространяется в сети, является фейком.Волонтер, лидер общественного движения "Крымский СМЕРШ" Александр Талипов заявил, что украинские фейки, в частности про Крым, являются попыткой "расшатать" общество и отвлечь внимание от реалий СВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС в Крыму – власти опровергли фейкКрымчан предупредили о фейковых документах от имени Совмина РКДроны ВСУ сбросили листовки с мошенническими QR-кодами над Энергодаром

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, новости, краснодарский край, кубань, фейк, реки, экология