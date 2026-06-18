Химическое загрязнение Черного моря – что сообщили в оперштабе Кубани
Информация о химическом загрязнении Черного моря является фейком – оперштаб Кубани
21:52 18.06.2026 (обновлено: 21:55 18.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Распространяемую в сети информацию о росте химических загрязнений в Черном море у берегов Кубани опровергли в региональном оперштабе.
"В социальных сетях распространяется информация о росте химических загрязнений в Черном море у берегов Краснодарского края, а также о повышенном уровне загрязнения паразитами в реках региона. Это – фейк!" – говорится в сообщении.
© Оперштаб Краснодарский крайФейк о загрязнении Черного моря
© Оперштаб Краснодарский край
Фейк о загрязнении Черного моря
В оперштабе отметили, что отчет, на который ссылаются авторы сообщения в качестве источника – "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации в 2025 году" – действительно опубликован на сайте Роспотребнадзора. Однако важно, что данные там за прошедший год. То есть исследование морской воды проводили как раз после аварии с нефтяными танкерами в Керченском проливе в 2024 году. Поэтому представленные данные не являются актуальными на сегодняшний день.
"Данных о том, что пробы воды брали в реках Краснодарского края, в этом отчете вообще нет. То есть Роспотребнадзор не проводил подобных исследований", – подытожили в Оперштабе.
5 июня власти Кубани опровергли фейк о якобы произошедшей химической атаке в Туапсе.
Ранее в четверг, 18 июня, мэр Энергодара Максим Пухов сообщил, что информация об объявлении эвакуации в городе-спутнике Запорожской АЭС, которая распространяется в сети, является фейком.
Волонтер, лидер общественного движения "Крымский СМЕРШ" Александр Талипов заявил, что украинские фейки, в частности про Крым, являются попыткой "расшатать" общество и отвлечь внимание от реалий СВО.
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