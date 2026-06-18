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Канатную дорогу "Сосновая Роща" открыли в Крыму после модернизации - РИА Новости Крым, 18.06.2026
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Канатную дорогу "Сосновая Роща" открыли в Крыму после модернизации
Канатную дорогу "Сосновая Роща" открыли в Крыму после модернизации - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Канатную дорогу "Сосновая Роща" открыли в Крыму после модернизации
После реконструкции и технической модернизации состоялось открытие канатной дороги "Сосновая Роща" и благоустроенного парка "Можжевеловая роща" в поселке... РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T13:39
2026-06-18T13:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. После реконструкции и технической модернизации состоялось открытие канатной дороги "Сосновая Роща" и благоустроенного парка "Можжевеловая роща" в поселке городского типа Гаспра, сообщает пресс-служба курортного комплекса "Сосновая Роща".В мероприятии приняли участие глава Республики Крым Сергей Аксенов, заместители председателя Совета министров Республики Крым Альберт Куршутов и Игорь Михайличенко, министр Республики Крым Константин Михайлов, глава администрации города Ялта Янина Павленко, председатель совета директоров АО "Полипласт" Александр Шамсутдинов, генеральный директор курортного комплекса "Сосновая Роща" Кирилл Пирогов.В 2026 году курортный комплекс "Сосновая Роща" реализовал проект по восстановлению объектов, вернув им функциональность и создав комфортную среду для отдыха.Менее чем за год специалисты провели полную техническую модернизацию, обновили оборудование и привели транспортную линию в соответствие с современными стандартами безопасности и эксплуатации. Кроме этого, проведены работы по благоустройству территории парка "Можжевеловая роща" площадью 1,7 гектара.В ходе мероприятия делегация посетила строительную площадку бывшего санатория "Марат" ныне "Сосновая Роща 4*". Сейчас здесь идет реконструкция курортного комплекса. На реализацию проекта заложено свыше 12 миллиардов рублей. Номерной фонд превысит 190 номеров.Восстановление транспортной линии и обновление парка вернуло к жизни знаковые места Гаспры. Реконструкция курортного комплекса станет следующим шагом в развитии туристической инфраструктуры Южного берега Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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юбк, гаспра, большая ялта, благоустройство

Канатную дорогу "Сосновая Роща" открыли в Крыму после модернизации

13:39 18.06.2026
 
© Фото предоставлено пресс-службой курортного комплекса "Сосновая Роща"Канатную дорогу "Сосновая Роща" открыли в Крыму после модернизации
Канатную дорогу Сосновая Роща открыли в Крыму после модернизации
© Фото предоставлено пресс-службой курортного комплекса "Сосновая Роща"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. После реконструкции и технической модернизации состоялось открытие канатной дороги "Сосновая Роща" и благоустроенного парка "Можжевеловая роща" в поселке городского типа Гаспра, сообщает пресс-служба курортного комплекса "Сосновая Роща".
В мероприятии приняли участие глава Республики Крым Сергей Аксенов, заместители председателя Совета министров Республики Крым Альберт Куршутов и Игорь Михайличенко, министр Республики Крым Константин Михайлов, глава администрации города Ялта Янина Павленко, председатель совета директоров АО "Полипласт" Александр Шамсутдинов, генеральный директор курортного комплекса "Сосновая Роща" Кирилл Пирогов.
В 2026 году курортный комплекс "Сосновая Роща" реализовал проект по восстановлению объектов, вернув им функциональность и создав комфортную среду для отдыха.
Менее чем за год специалисты провели полную техническую модернизацию, обновили оборудование и привели транспортную линию в соответствие с современными стандартами безопасности и эксплуатации. Кроме этого, проведены работы по благоустройству территории парка "Можжевеловая роща" площадью 1,7 гектара.
В ходе мероприятия делегация посетила строительную площадку бывшего санатория "Марат" ныне "Сосновая Роща 4*". Сейчас здесь идет реконструкция курортного комплекса. На реализацию проекта заложено свыше 12 миллиардов рублей. Номерной фонд превысит 190 номеров.
Восстановление транспортной линии и обновление парка вернуло к жизни знаковые места Гаспры. Реконструкция курортного комплекса станет следующим шагом в развитии туристической инфраструктуры Южного берега Крыма.
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